Ибраима Конате: «Салах любит «Ливерпуль», а «Ливерпуль» – его. Все улажено. В этом клубе все любят друг друга»

Конате: Салах любит «Ливерпуль», а «Ливерпуль» – его.

Защитник «Ливерпуля » Ибраима Конате высказался о ситуации с Мохамедом Салахом .

«Честно говоря, я не знаю, был ли это последний матч [Салаха за «Ливерпуль»]. Но лично я так не думаю.

Все видели, как Салах любит клуб, а клуб любит его. Иногда нужно понимать разочарование игрока, игрока, который сделал такую карьеру, столько всего достиг.

Сейчас мы не будем вдаваться в подробности того, что было сказано внутри команды. Все улажено, учитывая, что он был включен в состав.

Салаха любят все, тренер в том числе, он тоже любит тренера. В этом клубе все любят друг друга. Впечатляюще», – сказал Конате.