Ибраима Конате: «Салах любит «Ливерпуль», а «Ливерпуль» – его. Все улажено. В этом клубе все любят друг друга»
Конате: Салах любит «Ливерпуль», а «Ливерпуль» – его.
Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о ситуации с Мохамедом Салахом.
«Честно говоря, я не знаю, был ли это последний матч [Салаха за «Ливерпуль»]. Но лично я так не думаю.
Все видели, как Салах любит клуб, а клуб любит его. Иногда нужно понимать разочарование игрока, игрока, который сделал такую карьеру, столько всего достиг.
Сейчас мы не будем вдаваться в подробности того, что было сказано внутри команды. Все улажено, учитывая, что он был включен в состав.
Салаха любят все, тренер в том числе, он тоже любит тренера. В этом клубе все любят друг друга. Впечатляюще», – сказал Конате.
