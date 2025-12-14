Слуцкий о вылете с Евро-2016: «Меня заводят в номер футболистов в отеле – он разрушен. Телевизор снят со стены, разбит вдребезги, люстра, окна. Стыдно было – как в дерьмо собаку тыкают»

Слуцкий о вылете с Евро-2016: игроки сборной России разнесли номер в отеле.

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, как футболисты разгромили номер в гостинице после вылета с Евро-2016 .

Россияне во Франции заняли четвертое место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией, набрав одно очко.

– Мы в Монако. Это культовое место русского футбола. 2016 год. Кокорин и Мамаев после провала на Евро – знаменитая вечеринка с шампанским (игроки за ночь потратили на шампанское в Монте-Карло около 250 тысяч евро – Спрортс’‘). Как вы об этом узнали, какая у вас была реакция и как вы это переживали?

– Ну, на самом деле, была следующая история. Понятно, что все это очень болезненно, тяжело. И рано утром ко мне заходит в номер администратор отеля и говорит: «Пойдемте, я хочу вам что-то показать».

И меня заводят в комнату футболистов, не буду называть каких футболистов, а номер просто разрушен. Просто разрушен. То есть вот телевизор, который был прикреплен к стене, он снят, разбит вдребезги, люстра, окна.

То есть мне было, наверное, так же стыдно, как после вылета. То есть мы вылетели, а тут, представляешь, тебя заводят, знаешь, как вот в дерьмо какую-нибудь собаку [тыкают], которая как бы это...

– Это как родителей в школу вызывают: посмотрите, что сделали, – сказал Владислав Радимов.

– Да. У меня такого стыда вообще не было. То есть я в этом ужасном состоянии. Тут вылет, тут вот это все, ну просто стыдно за поведение взрослых людей.

– Они как это объяснили? Вы с ними потом разговаривали, обсуждали?

– Нет, их уже не было в отеле. А смысл? Ну, что обсуждать? Они разъехались. Что с ними разговаривать?

И тут же, буквально через короткий промежуток времени, вся эта история в Монако с гимном России, с шампанским, – сказал тренер «Шанхай Шэньхуа ».