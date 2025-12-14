  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий о вылете с Евро-2016: «Меня заводят в номер футболистов в отеле – он разрушен. Телевизор снят со стены, разбит вдребезги, люстра, окна. Стыдно было – как в дерьмо собаку тыкают»
140

Слуцкий о вылете с Евро-2016: «Меня заводят в номер футболистов в отеле – он разрушен. Телевизор снят со стены, разбит вдребезги, люстра, окна. Стыдно было – как в дерьмо собаку тыкают»

Слуцкий о вылете с Евро-2016: игроки сборной России разнесли номер в отеле.

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, как футболисты разгромили номер в гостинице после вылета с Евро-2016.

Россияне во Франции заняли четвертое место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией, набрав одно очко.

– Мы в Монако. Это культовое место русского футбола. 2016 год. Кокорин и Мамаев после провала на Евро – знаменитая вечеринка с шампанским (игроки за ночь потратили на шампанское в Монте-Карло около 250 тысяч евро – Спрортс’‘). Как вы об этом узнали, какая у вас была реакция и как вы это переживали?

– Ну, на самом деле, была следующая история. Понятно, что все это очень болезненно, тяжело. И рано утром ко мне заходит в номер администратор отеля и говорит: «Пойдемте, я хочу вам что-то показать».

И меня заводят в комнату футболистов, не буду называть каких футболистов, а номер просто разрушен. Просто разрушен. То есть вот телевизор, который был прикреплен к стене, он снят, разбит вдребезги, люстра, окна.

То есть мне было, наверное, так же стыдно, как после вылета. То есть мы вылетели, а тут, представляешь, тебя заводят, знаешь, как вот в дерьмо какую-нибудь собаку [тыкают], которая как бы это...

– Это как родителей в школу вызывают: посмотрите, что сделали, – сказал Владислав Радимов.

– Да. У меня такого стыда вообще не было. То есть я в этом ужасном состоянии. Тут вылет, тут вот это все, ну просто стыдно за поведение взрослых людей.

– Они как это объяснили? Вы с ними потом разговаривали, обсуждали?

– Нет, их уже не было в отеле. А смысл? Ну, что обсуждать? Они разъехались. Что с ними разговаривать?

И тут же, буквально через короткий промежуток времени, вся эта история в Монако с гимном России, с шампанским, – сказал тренер «Шанхай Шэньхуа».

Что делать с Хаби Алонсо?32074 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Fonbet
logoСборная России по футболу
logoЕвро-2016
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoКокорин и Мамаев
logoПавел Мамаев
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
logoАлександр Кокорин
logoвысшая лига Кипр
logoАрис Лимасол
logoВладислав Радимов
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Обидно из-за несправедливости. Арабам за убийство меньше давали. С другим паспортом мне бы не выписали такой срок». Осужденный на 10 лет за драку на Евро-2016 фанат Косов о приговоре
26 февраля, 08:51
Кокорин не жалеет о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Кайфую, есть что вспомнить. Глупо, базару нет. Сейчас в отпуске гуляю, но заказываю напитки, которые пью»
29 января, 06:55
Мамаев о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Мне говорили: «Ты должен извиниться». Отвечаю: «Перед кем и за что?» Жалею, что на такое говно потратил столько»
15 января, 08:30
Главные новости
Глушенков – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. Максим получил награду в 3-й раз подряд
2 минуты назад
Тур Месси по Индии завершился в Нью-Дели. Форвард «Интер Майами», Суарес и Де Поль получили футболки сборной страны по крикету, встретились с министром
5 минут назад
Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»
16 минут назад
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)
24 минуты назад
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
42 минуты назад
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
54 минуты назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
58 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
сегодня, 14:00Вакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
сегодня, 13:58
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
сегодня, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
33 минуты назад
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
сегодня, 14:01
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
сегодня, 13:44
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 13:32
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35