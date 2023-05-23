Роналду забил «Аль-Шабабу». У 38-летнего форварда 3 гола в 4 последних матчах за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду поразил ворота «Аль-Шабаба» в чемпионате Саудовской Аравии.

Форвард вывел « » вперед ударом из-за пределов штрафной в игре 28-го тура.

Его команда ведет со счетом 3:2, хотя по ходу первого тайма уступала 0:2.

38-летний португалец отметился голами в 3 из 4 последних матчей. Всего у него 14 результативных ударов за 15 игр в лиге.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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