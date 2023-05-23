Роналду забил «Аль-Шабабу». У 38-летнего форварда 3 гола в 4 последних матчах за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поразил ворота «Аль-Шабаба» в чемпионате Саудовской Аравии.

Форвард вывел «Аль-Наср» вперед ударом из-за пределов штрафной в игре 28-го тура.

Его команда ведет со счетом 3:2, хотя по ходу первого тайма уступала 0:2.

38-летний португалец отметился голами в 3 из 4 последних матчей. Всего у него 14 результативных ударов за 15 игр в лиге.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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Arman FCSM
Что это, если не заявка на "Золотого Бедуина"
+13
-3
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Фруктовый роналду
Жрите товарище хейтеры не подавитесь приятного аппетита.Как же приятно suiiii
+13
-6
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Роман
Ответ СуперНегр228
А гном может такую банку класть в 38 лет?
Он может просто класть. Особенно в важных матчах.
+7
-2
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stason79
а чего не с пенальти?
+4
-2
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А. Мостовой
в то время как Месси в тени Мбаппе

вся суть
+6
-4
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Direct free kick
Ответ Cruel Snake
Златан в эти годы сколько забивал?!
Цыган в Юве в 22-24 года 26 голов за 2 сезона. Роналду в 33-26 101 за 3. Роналду вытер ноги об цыгана в стыках ЧМ 2014. Роналду за весну 2017 выполнил всю норму голов цыгана в плей-офф ЛЧ
+4
-2
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века
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-6
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СуперНегр228
А гном может такую банку класть в 38 лет?
+5
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Игорь Климов
Очень серьёзное достижение, ну, это как минимум Золотой Мяч)))
+3
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Игорь Климов
Ответ Иван Иванов
Он же ,вроде, этим летом собирается уйти в годичную аренду в Ньюкасл, чтобы ещё разок сыграть в лиге чемпионов.
Он ещё как минимум год будет играть за Аль-Наср, ему 200 млн. нужно отрабатывать.
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cektor
Чемпионство проиграно
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иц а мэн
пхпхахахахахпх
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Goofts
Ударил то не плохо, но защитник даже в ФНЛ не заиграл бы
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Дядя Артем
Ответ cektor
Чемпионство проиграно
Ты так решил?
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Дим Димыч
Ответ Геннадий Тимченко
пенальти в этом матче по жребию выпало бить команде-сопернику🤷 это только Кокорин, если очень надо забить, бьёт в ближние ворота и ему до лампочки: свои это ворота или чужие🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥🔥
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