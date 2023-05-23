Латвия вышла в четвертьфинал ЧМ впервые с 2018 года. Команда Витолиньша сыграет против Швеции

Сборная Латвии сыграет в четвертьфинале ЧМ по хоккею впервые за пять лет.

Команда тренера Харийса Витольшина обыграла сборную Швейцарии (4:3 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Для прохода в четвертьфинал латвийцам нужно было как минимум не проиграть в основное время.

По ходу третьего периода Латвия уступала 2:3. Гол Каспарса Даугавиньша на 55-й минуте перевел матч в овертайм. В дополнительное время Латвия одержала победу благодаря шайбе Рудолфса Балцерса.

Таким образом, сборная Латвии заняла третье место в группе B, набрав 13 очков в 7 матчах. Также 13 баллов у команды Чехии, но Латвия выше в таблице за счет победы в очном матче.

В четвертьфинале Латвия сыграет со Швецией. Это первый выход латвийцев в 1/4 финала чемпионата мира с 2018 года.