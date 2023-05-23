Латвия вышла в четвертьфинал ЧМ впервые с 2018 года. Команда Витолиньша сыграет против Швеции

Теги Сборная Швеции по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Хоккей

Сборная Латвии сыграет в четвертьфинале ЧМ по хоккею впервые за пять лет.

Команда тренера Харийса Витольшина обыграла сборную Швейцарии (4:3 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Для прохода в четвертьфинал латвийцам нужно было как минимум не проиграть в основное время.

По ходу третьего периода Латвия уступала 2:3. Гол Каспарса Даугавиньша на 55-й минуте перевел матч в овертайм. В дополнительное время Латвия одержала победу благодаря шайбе Рудолфса Балцерса.

Таким образом, сборная Латвии заняла третье место в группе B, набрав 13 очков в 7 матчах. Также 13 баллов у команды Чехии, но Латвия выше в таблице за счет победы в очном матче.

В четвертьфинале Латвия сыграет со Швецией. Это первый выход латвийцев в 1/4 финала чемпионата мира с 2018 года.

25 комментариев

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GuruFutbola
Отлично, надо идти на матч, атмосфера невероятная)
+22
-2
+20
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_Абырвалг_
Теперь-то окончательно надеюсь ясно , кто в паре Витолиньш -Знарок, был мозгом , а кто физруком !
+10
-4
+6
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Shkiv
Ответ GuruFutbola
Отлично, надо идти на матч, атмосфера невероятная)
89 евро приготовь за самый дешёвый. Которых уже и не осталось.
+7
-1
+6
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belrus
Ответ Ljorke
Латвия вышла с третьего места, а не с четвёртого!
Согласен, сам недосмотрел расклад), что то борьба была у них за 4 место, а выскочили вообще с 3-го)
+6
0
+6
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ANATOLI
Ура, молодцы
+7
-3
+4
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GuruFutbola
Ответ Shkiv
89 евро приготовь за самый дешёвый. Которых уже и не осталось.
Я ходил через знакомых за 12)
+4
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Человек_Легенда
Ну молодцы латыши!
+4
-1
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GuruFutbola
Ответ Shkiv
Думаешь будут коды?
Не думаю
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Ljorke
Ответ belrus
какая Швеция, что вы там приснили? со штатами 1/4
Латвия вышла с третьего места, а не с четвёртого!
+2
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Юрій Матюшенко
Ответ gerr_max
А в полуфинале пары будут определяться в рейтинге 1 против 4 и 2 против 3 Или 1 против 3 и 2 против 4?
По итогам четвертьфиналов по принципу лучший на групповом этапе против худшего (то есть если пройдут например Швейцария и Чехия - точно будут играть между собой, а вот Швейцария и США - нет). Жёсткой сетки нет.
+1
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gerr_max
А в полуфинале пары будут определяться в рейтинге 1 против 4 и 2 против 3

Или 1 против 3 и 2 против 4?
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lorika
Sarauj!!!
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Ljorke
Ответ Shkiv
89 евро приготовь за самый дешёвый. Которых уже и не осталось.
Да, грустная история. Хоккей дорогое удовольствие.
+1
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Shkiv
Ответ GuruFutbola
Не думаю
народ на эйфории и по 150 раскупит. Шведов много вряд-ли будет. Не успеют просто. Они главные "пострадавшие".
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AVKU
Ответ _Абырвалг_
Теперь-то окончательно надеюсь ясно , кто в паре Витолиньш -Знарок, был мозгом , а кто физруком !
Так это всегда было ясно. Вопрос был только в том, что боссом и лидером всегда был Знарок. Также как и Быков а паре с Захаркиным.
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Воскресенец
Ответ AVKU
Так это всегда было ясно. Вопрос был только в том, что боссом и лидером всегда был Знарок. Также как и Быков а паре с Захаркиным.
Там 2 тюфяка было
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