«Феррари» сохранит Леклера в случае перехода Хэмилтона (GdS)

Льюис Хэмилтон может стать напарником Шарля Леклера в «Феррари».

Как сообщила Daily Mail, Скудерия готова предложить семикратному чемпиону «Формулы-1» контракт на 50 миллионов долларов с сезона-2024.

По информации La Gazzetta dello Sport, в случае успеха сделки пилот « » займет место и станет партнером . Президент «Феррари» Джон Элканн считает Леклера незаменимым и пообещал монегаску новый многолетний контракт лидера команды. Сам пилот также намерен остаться в команде как минимум до конца действующего соглашения.

Приглашение Льюиса осложняет тот факт, что контракты Леклера и Сайнса истекают лишь в конце следующего года. Однако Скудерия не может ждать, поскольку Хэмилтону уже 38 лет, и британец вступает в заключительную фазу карьеры. Сделку с Карлосом в таком случае придется разорвать, и испанец сменит место работы – возможно, отправившись в «Мерседес» или « » (будущую команду «Ауди»).

Тем не менее, Gazzetta оценивает трансфер в «Феррари» как маловероятный. По мнению итальянских журналистов, единственная причина, которая может побудить Льюиса покинуть «Мерседес» – желание погоняться в легендарной красной машине. Ввиду доминирования «Ред Булл» шансы на восьмой титул в данный момент кажутся низкими как в Бракли, так и в Маранелло. В то же время Хэмилтону пришлось бы покинуть знакомую среду и инженеров, которых он высоко ценит, ради переезда за границу и погружения в непривычную обстановку.

«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)

Тото Вольфф о переговорах с Хэмилтоном: «Становится неловко, когда двум друзьям вдруг приходится обсуждать вопрос денег. Но я убежден, что мы договоримся»