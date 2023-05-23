«Феррари» сохранит Леклера в случае перехода Хэмилтона (GdS)
Льюис Хэмилтон может стать напарником Шарля Леклера в «Феррари».
Как сообщила Daily Mail, Скудерия готова предложить семикратному чемпиону «Формулы-1» контракт на 50 миллионов долларов с сезона-2024.
По информации La Gazzetta dello Sport, в случае успеха сделки пилот «Мерседеса» займет место Карлоса Сайнса и станет партнером Шарля Леклера. Президент «Феррари» Джон Элканн считает Леклера незаменимым и пообещал монегаску новый многолетний контракт лидера команды. Сам пилот также намерен остаться в команде как минимум до конца действующего соглашения.
Приглашение Льюиса осложняет тот факт, что контракты Леклера и Сайнса истекают лишь в конце следующего года. Однако Скудерия не может ждать, поскольку Хэмилтону уже 38 лет, и британец вступает в заключительную фазу карьеры. Сделку с Карлосом в таком случае придется разорвать, и испанец сменит место работы – возможно, отправившись в «Мерседес» или «Заубер» (будущую команду «Ауди»).
Тем не менее, Gazzetta оценивает трансфер Хэмилтона в «Феррари» как маловероятный. По мнению итальянских журналистов, единственная причина, которая может побудить Льюиса покинуть «Мерседес» – желание погоняться в легендарной красной машине. Ввиду доминирования «Ред Булл» шансы на восьмой титул в данный момент кажутся низкими как в Бракли, так и в Маранелло. В то же время Хэмилтону пришлось бы покинуть знакомую среду и инженеров, которых он высоко ценит, ради переезда за границу и погружения в непривычную обстановку.
«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)
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Вольф и Хорнер с Марко могут проталкивать директивы в свою пользу в отличие от феррари которые не могут повлиять на такие директивы уже очень давно.
Вот нарушили РБ и Феррари регламент.
а на следующий год у одних самовоз а у других было ведро с gp2 engine (2020).
в начале прошлого сезона между ними была секунда а концу сезона мерс был даже чуть быстрее.
Вот так укатал.
а вообще я не вижу никакой трагедии.
Лучше рисковать и бороться за поулы и подиумы чем просто доезжать на 6-х местах.
две гонки ему завалила электроника и ещё две он сам.
в Арабских гонках Шарль потерял больше 20очков из-за электроники.
В Майами и Австралии тоже около 20очков но только из-за своих ошибок.
У Хэмильтона за последние 3года столько же сходов из-за аварий сколько и у Леклера.