«Феррари» сохранит Леклера в случае перехода Хэмилтона (GdS)

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джон Элканн Шарль Леклер Авто

Льюис Хэмилтон может стать напарником Шарля Леклера в «Феррари».

Как сообщила Daily Mail, Скудерия готова предложить семикратному чемпиону «Формулы-1» контракт на 50 миллионов долларов с сезона-2024.

По информации La Gazzetta dello Sport, в случае успеха сделки пилот «Мерседеса» займет место Карлоса Сайнса и станет партнером Шарля Леклера. Президент «Феррари» Джон Элканн считает Леклера незаменимым и пообещал монегаску новый многолетний контракт лидера команды. Сам пилот также намерен остаться в команде как минимум до конца действующего соглашения.

Приглашение Льюиса осложняет тот факт, что контракты Леклера и Сайнса истекают лишь в конце следующего года. Однако Скудерия не может ждать, поскольку Хэмилтону уже 38 лет, и британец вступает в заключительную фазу карьеры. Сделку с Карлосом в таком случае придется разорвать, и испанец сменит место работы – возможно, отправившись в «Мерседес» или «Заубер» (будущую команду «Ауди»).

Тем не менее, Gazzetta оценивает трансфер Хэмилтона в «Феррари» как маловероятный. По мнению итальянских журналистов, единственная причина, которая может побудить Льюиса покинуть «Мерседес» – желание погоняться в легендарной красной машине. Ввиду доминирования «Ред Булл» шансы на восьмой титул в данный момент кажутся низкими как в Бракли, так и в Маранелло. В то же время Хэмилтону пришлось бы покинуть знакомую среду и инженеров, которых он высоко ценит, ради переезда за границу и погружения в непривычную обстановку.

«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)

Тото Вольфф о переговорах с Хэмилтоном: «Становится неловко, когда двум друзьям вдруг приходится обсуждать вопрос денег. Но я убежден, что мы договоримся»

24 комментария

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Великий Алонсо
Хэмилтон не пойдёт в Феррари, он не захочет проиграть ещё и Леклеру, он прекрасно понимает, что Леклер это не Боттас нифига
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Антон
Ответ Великий Алонсо
Хэмилтон не пойдёт в Феррари, он не захочет проиграть ещё и Леклеру, он прекрасно понимает, что Леклер это не Боттас нифига
Леклер и без Хэма справиться проиграть самому себе, парень тонкой душевной конструкции
+22
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Мария Голденштерн
Искренне не понимаю зачем Фуррам нужен пенсионер за 50кк, который побеждает только на самовозках. Не лучшее инвестирование средств.
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Великий Алонсо
Ответ Антон
Леклер и без Хэма справиться проиграть самому себе, парень тонкой душевной конструкции
Однако скорость у него есть
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Yury Sin
Попахивает желтизной. Но на реакцию болел Феррари после перехода я бы посмотрел с удовольствием )
Болелы с головой будут только рады. И тут дело даже не в пользе Хэма, а в пресности Сайнса. Скучный он. Скучный и медленный.
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Yury Sin
Попахивает желтизной. Но на реакцию болел Феррари после перехода я бы посмотрел с удовольствием )
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Самая быстрая булочка в мире
Жаль, лучше бы поменялись местами, Фуры это болота
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Alexander Shishanov
Раздули уткарь до космического масштаба.
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Фанат спорта01
Ответ Luca di Montezemolo
Это не мерс сильно прибавил, фуры пострадали от директивы и когда сняли чит с гибким днищем, и быстро перестали развивать тачку, а эти вцепились в свое корыто и развивали его до упора, чтобы выяснить в итоге что убогий концепт никогда не догонит рб и практически достиг своего пика.
вот в чём сила!
Вольф и Хорнер с Марко могут проталкивать директивы в свою пользу в отличие от феррари которые не могут повлиять на такие директивы уже очень давно.
Вот нарушили РБ и Феррари регламент.
а на следующий год у одних самовоз а у других было ведро с gp2 engine (2020).
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Luca di Montezemolo
Ответ Фанат спорта01
в мерс всё же как-то больше веры что-ли. в начале прошлого сезона между ними была секунда а концу сезона мерс был даже чуть быстрее.
Это не мерс сильно прибавил, фуры пострадали от директивы и когда сняли чит с гибким днищем, и быстро перестали развивать тачку, а эти вцепились в свое корыто и развивали его до упора, чтобы выяснить в итоге что убогий концепт никогда не догонит рб и практически достиг своего пика.
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Фанат спорта01
Ответ Luca di Montezemolo
А мерс сейчас нет что ли ? Пишут мегаглобальное обновление мерсов с понтонами, новыми днищем и подвеской....дадут аж 2 десятые, Ньюи снял 3 в Баку гораздо меньшими изменениями. Так что переход из фур в мерсы или наоборот ...... не имеет никакого глобального смысла в плане борьбы с читербуллом. Да кстати мерс там серьезно нарастил количество женщин в команде, чуть ли не с 7% до 40% , равенство все дела это ведь главное, а не результаты, точно хочешь из красного болота в черно-серебристое ?
в мерс всё же как-то больше веры что-ли.
в начале прошлого сезона между ними была секунда а концу сезона мерс был даже чуть быстрее.
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oregu
Ответ Орбит Орбит
значит Льюис точно останется в Мерсе. если его укатывает один Рассел это одно, а если после Рассела ещё и Леклер, то это обесценивание титулов как произошло с Феттелем
Рассел укатывает - тошнит до финиша желательно с одним питстопом, лишь бы не обделаться, когда лью реально пытается прыгнуть выше головы выбирая альтернативные тактики (ну по крайней мере так было в первой трети прошлого чемпа), чтобы хоть как то перевернуть ситуацию, и рассел опережает его на гигантские 25 очков.
Вот так укатал.
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Фанат спорта01
Ответ Иван Алейников
Как говориться: счет на табло и от этого обиднее! Пс: это не заслуга младшего, а вина Шарля («и еще 2 он сам»).
ну даже с этими ошибками он был бы выше Сайнса если бы не проблемы с мотором и штраф в первых гонках.
а вообще я не вижу никакой трагедии.
Лучше рисковать и бороться за поулы и подиумы чем просто доезжать на 6-х местах.
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Фанат спорта01
Ответ Иван Алейников
При этом Леклер уступает младшему по очкам. Ладно б, если Алонсо, сэру, тапку. Но не Сайнсу же…
У Шарля был только один чистый викенд.
две гонки ему завалила электроника и ещё две он сам.
в Арабских гонках Шарль потерял больше 20очков из-за электроники.
В Майами и Австралии тоже около 20очков но только из-за своих ошибок.
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Иван Алейников
Ответ Антон
Быстр, да. Риккьярдо был быстр, Монтойя. Этого не достаточно.
Уэббер, Култхард. Много кто…
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Антон
Ответ Великий Алонсо
Однако скорость у него есть
Быстр, да. Риккьярдо был быстр, Монтойя. Этого не достаточно.
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Фанат спорта01
Ответ Антон
Леклер и без Хэма справиться проиграть самому себе, парень тонкой душевной конструкции
как ты это определил?
У Хэмильтона за последние 3года столько же сходов из-за аварий сколько и у Леклера.
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sir_shir
Нуну, не смешите, Хэм и за сотню к Шарлю не пойдёт, ему дажеБоттас нужен, чтобы не нарушать его хрупкую внутреннюю гармонию
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Орбит Орбит
значит Льюис точно останется в Мерсе. если его укатывает один Рассел это одно, а если после Рассела ещё и Леклер, то это обесценивание титулов как произошло с Феттелем
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