  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Сперцяне и Европе: «Уже третий год эти разговоры слышу. В РПЛ можно получать деньги и удовольствие, плюс конкуренция меньше. Многие выбирают такой путь»
7

Мостовой о Сперцяне и Европе: «Уже третий год эти разговоры слышу. В РПЛ можно получать деньги и удовольствие, плюс конкуренция меньше. Многие выбирают такой путь»

Мостовой о Сперцяне и Европе: уже третий год эти разговоры слышу.

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой поделился мнением на тему возможного перехода капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

– Многие считают, что сейчас у Сперцяна главный шанс уехать в Европу, разделяете такое мнение?

– У нас же уже были примеры, уехало в Европу несколько человек, а потом через небольшое время назад вернулись. Там все немного по-другому. Да, футбол и его правила везде одинаковые, но там к этому иначе относятся.

Вот, например, Кордоба любой команде в любой лиге подойдет, но он не едет в Европу, потому что понимает, что в какой-то момент может там на лавочку сесть. А лучше здесь получать деньги и удовольствие, плюс конкуренция меньше. Многие выбирают такой путь.

– То есть, считаете, что Эдуарду не стоит рисковать?

– Это его решение, если он хочет рискнуть, пускай едет. Но я третий год эти разговоры слышу, но пока что-то Сперцян никуда не уезжает, – сказал Мостовой.

Что делать с Хаби Алонсо?31872 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoАлександр Мостовой
logoДжон Кордоба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой назвал Сперцяна лучшим футболистом первой части сезона РПЛ: «Молодец, что сделал 13 передач. Хотя в мое время ассисты не считали почему-то, а я их делал по 20 за сезон»
13 декабря, 10:05
Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в ноябре-декабре
12 декабря, 15:58
Агент Сафонов об РПЛ: «Игроки выглядели сильнее, чем судьи. Команды, которые специально оставили, не показывают хорошую игру. Представим, если бы еще засунули «Торпедо»
11 декабря, 19:25
Эдуард Сперцян: «Краснодар» стал намного сильнее, если сравнивать с прошлым сезоном. Общий уровень РПЛ вырос»
10 декабря, 14:48
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
8 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
18 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
52 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
6 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
18 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
23 минуты назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
34 минуты назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
36 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17