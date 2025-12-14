Мостовой о Сперцяне и Европе: «Уже третий год эти разговоры слышу. В РПЛ можно получать деньги и удовольствие, плюс конкуренция меньше. Многие выбирают такой путь»

Мостовой о Сперцяне и Европе: уже третий год эти разговоры слышу.

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой поделился мнением на тему возможного перехода капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

– Многие считают, что сейчас у Сперцяна главный шанс уехать в Европу, разделяете такое мнение?

– У нас же уже были примеры, уехало в Европу несколько человек, а потом через небольшое время назад вернулись. Там все немного по-другому. Да, футбол и его правила везде одинаковые, но там к этому иначе относятся.

Вот, например, Кордоба любой команде в любой лиге подойдет, но он не едет в Европу, потому что понимает, что в какой-то момент может там на лавочку сесть. А лучше здесь получать деньги и удовольствие, плюс конкуренция меньше. Многие выбирают такой путь.

– То есть, считаете, что Эдуарду не стоит рисковать?

– Это его решение, если он хочет рискнуть, пускай едет. Но я третий год эти разговоры слышу, но пока что-то Сперцян никуда не уезжает, – сказал Мостовой.