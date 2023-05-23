«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть отмененный гол Игнатова и неназначенный пенальти на Зобнине, ЦСКА – удаление Роши и 11-метровый на Мозесе

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Виктор Мозес Роман Зобнин видеоповторы Игорь Дивеев Александр Соболев Фелипе Мендес Михаил Игнатов Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура Мир РПЛ.

В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода в дерби. Речь идет о голе Михаила Игнатова на 21-й минуте, отмененном после просмотра видеоповтора, и неназначенном пенальти за наступ защитника ЦСКА Игоря Дивеева на ногу Роману Зобнину в штрафной площади на 83-й минуте матча.

ЦСКА просит комиссию рассмотреть удаление защитника Виллиана Роши после стычки с форвардом красно-белых Александром Соболевым, в результате которой главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков. Также армейцы намерены обжаловать назначенный на 87-й минуте пенальти в пользу «Спартака» за фол Фелипе Мендеса на Викторе Мозесе.

Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление

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56 комментариев

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Mr.Alien
Ответ Доктор Броманталь
Неужели Спартак попросит отменить красную карточку для рукоблуда ?
Дзюба уже почти 10 лет в Спартаке не играет
+32
-8
+24
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Aleksey Yashin
Думаю ошибкой признают только удаление Роши
+25
-6
+19
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Eugeny Grebenkou
Когда введут систему штрафов для судей… как на заводе) поставил левый пенальти - оштрафовать на 5 тыщ) левый штрафной - 3 тыщи) левая карточка - 2,5 тыщи) воообще плохо отсудил - на калыму)
+12
-1
+11
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Caniball
Ответ Rudenzik
А Спартак просто так, для видимости обратился? У них 3 очка, какая им выгода от этого? Или просто показать, что судья им не помогал. ЦСКА понятно, они хотят у игрока отменить красную
Пусть опять оценят интенсивность наступа.
Или скажут, что ногу было девать некуда, как и год назад Соболеву в матче с Ахматом, но там показали прямую КК в центре поля.
+10
-2
+8
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Caniball
Ответ Aleksey Yashin
Думаю ошибкой признают только удаление Роши
А первый гол Игнатова?
Все же стоп кадры указывают на то, что вне игры не было.
+15
-11
+4
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Кирилл
Ответ ilyich56
Кстати, недавно появилась инфа, что у Спартака есть видео доказательства того, что Роша первым дважды показывал этот самый жест Соболеву. Вроде как даже обещают предоставить на КДК.
Доказательства у нас есть, но скриншоты в нормальном качестве предоставлять мы не станем )
+4
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блокад блокадыч
Ответ Caniball
А первый гол Игнатова? Все же стоп кадры указывают на то, что вне игры не было.
боковой поднял флажок, из-за этого отменили, все верно
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Rudenzik
Ответ Tony Lee
В предыдущем матче Спартака совершенно необоснованно получил вторую жёлтую Денисов. Все это видели. Но почему-то карточку и дисквалификацию не отменили.
Отменить могут только прямую красную, с Денисовым другая ситуация, его за вторую жёлтую удалили. Справедливо ли это, думаю нет, но таков регламент
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angry horse
Ответ ilyich56
Кстати, недавно появилась инфа, что у Спартака есть видео доказательства того, что Роша первым дважды показывал этот самый жест Соболеву. Вроде как даже обещают предоставить на КДК.
Спустя три дня вдруг появился видеоматериал😁
+3
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Ебздрогыч
Лучшая защита - это нападение!
+5
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Гусеконь
оффсайда может и не было, но пока оффсайдных линий нет, такое решение на усмотрение бокового.
Это не первый такой отменённый гол
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seka@
У Игнатова 100% офсайд, тут даже обсуждать нечего
+3
-2
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angry horse
Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
Справедливый анализ 😎
+7
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Recreated
Ответ Eugeny Grebenkou
Когда введут систему штрафов для судей… как на заводе) поставил левый пенальти - оштрафовать на 5 тыщ) левый штрафной - 3 тыщи) левая карточка - 2,5 тыщи) воообще плохо отсудил - на калыму)
А то они накосячат, потом в отпуск, отгуляли 3-4 матча и снова в кротовый бой, зашибись им живётся при трутне Команцеве!!
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Caniball
Ответ Eugeny Grebenkou
Когда введут систему штрафов для судей… как на заводе) поставил левый пенальти - оштрафовать на 5 тыщ) левый штрафной - 3 тыщи) левая карточка - 2,5 тыщи) воообще плохо отсудил - на калыму)
Так Кукуяна/Кукуляка пожизненно отстраняют, потом возвращают и он снова порет.
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VolchoK
у красно-белых посильнее позиции)
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S<>M
Ответ Мистер Блин
да у роши все равно больше))) там тока дзюба мог бы посоревноваться со своей змеёй)
ты откуда знаешь, у кого больше? ты часом не из этих?
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Tony Lee
Ответ Rudenzik
А Спартак просто так, для видимости обратился? У них 3 очка, какая им выгода от этого? Или просто показать, что судья им не помогал. ЦСКА понятно, они хотят у игрока отменить красную
В предыдущем матче Спартака совершенно необоснованно получил вторую жёлтую Денисов. Все это видели. Но почему-то карточку и дисквалификацию не отменили.
+2
-1
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ilyich56
Кстати, недавно появилась инфа, что у Спартака есть видео доказательства того, что Роша первым дважды показывал этот самый жест Соболеву. Вроде как даже обещают предоставить на КДК.
+13
-12
+1
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Caniball
Ответ блокад блокадыч
боковой поднял флажок, из-за этого отменили, все верно
Боковой там на 1,5 метра убежал вперед, поднял флаг, мог так же поднять, и если бы 2 метра не было офсайда. Не засчитывать теперь?!
Вот на ошибку бокового и работу вар подают запрос.
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Wiley Fox
Какая стычка?

У роши просто воображение нарисовало картину в крохотном мозге

А в России ещё с Петра Первого действует правило "Доносчику первый кнут!"

Не случайно же историк и музыкант карасев ему первому показал КК
+3
-3
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Vsemprivet
Спартак просит рассмотреть отмененный гол Игнатова без оффсайдных линий? И что у них в голове?
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Спонсор из Скандинавии
Ответ Кирилл.С-Пб
Что изменится? Карася всё равно не отстранят)))
По прошедшей игре ничего. А так будут ответы на конкретные запросы. В будущем можно будет их приводить в пример. Если будут разные трактовки одинаковых эпизодов, то это можно использовать для продавливания своих интересов. Обычная возня в кабинетах.
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Юрий Тюмин
Ответ </c/>
прекрасный выбор, так вот моё мнение...в пользу Спартака будет 3 решения, оба пенальти и гол, а в пользу цска смех от видоса с рошей, когда он судьям объяснял что ему показали показывая сам...
А вам только за счет судей и пендалей непонятных для Спартака...это у вас много всегда чем у других
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shiko101
Ответ Eugeny Grebenkou
Когда введут систему штрафов для судей… как на заводе) поставил левый пенальти - оштрафовать на 5 тыщ) левый штрафной - 3 тыщи) левая карточка - 2,5 тыщи) воообще плохо отсудил - на калыму)
На заводах российских система штрафов ?
На " западе " это не законно.
Ты не можешь уволить раз не подходит, но за ошибки штраф ?
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