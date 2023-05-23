«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть отмененный гол Игнатова и неназначенный пенальти на Зобнине, ЦСКА – удаление Роши и 11-метровый на Мозесе
«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура Мир РПЛ.
В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода в дерби. Речь идет о голе Михаила Игнатова на 21-й минуте, отмененном после просмотра видеоповтора, и неназначенном пенальти за наступ защитника ЦСКА Игоря Дивеева на ногу Роману Зобнину в штрафной площади на 83-й минуте матча.
ЦСКА просит комиссию рассмотреть удаление защитника Виллиана Роши после стычки с форвардом красно-белых Александром Соболевым, в результате которой главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков. Также армейцы намерены обжаловать назначенный на 87-й минуте пенальти в пользу «Спартака» за фол Фелипе Мендеса на Викторе Мозесе.
Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Или скажут, что ногу было девать некуда, как и год назад Соболеву в матче с Ахматом, но там показали прямую КК в центре поля.
Все же стоп кадры указывают на то, что вне игры не было.
Это не первый такой отменённый гол
Вот на ошибку бокового и работу вар подают запрос.
У роши просто воображение нарисовало картину в крохотном мозге
А в России ещё с Петра Первого действует правило "Доносчику первый кнут!"
Не случайно же историк и музыкант карасев ему первому показал КК
На " западе " это не законно.
Ты не можешь уволить раз не подходит, но за ошибки штраф ?