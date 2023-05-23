«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть отмененный гол Игнатова и неназначенный пенальти на Зобнине, ЦСКА – удаление Роши и 11-метровый на Мозесе

«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура Мир РПЛ.

В 28-м туре Мир «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода в дерби. Речь идет о голе на 21-й минуте, отмененном после просмотра видеоповтора, и неназначенном пенальти за наступ защитника ЦСКА Игоря Дивеева на ногу в штрафной площади на 83-й минуте матча.

ЦСКА просит комиссию рассмотреть удаление защитника Виллиана Роши после стычки с форвардом красно-белых , в результате которой главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков. Также армейцы намерены обжаловать назначенный на 87-й минуте пенальти в пользу « » за фол Фелипе Мендеса на Викторе Мозесе.

Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте