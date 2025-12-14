«Локо» подготовил шорт-лист кандидатов на замену Баринову: Иву, Кравцов, Бабкин и Майга. Приоритет – сохранить Пруцева

«Локо» подготовил шорт-лист кандидатов на замену Баринову после ухода в ЦСКА.

По данным «Чемпионата», приоритет для «Локо» – сохранить Данила Пруцева . Если летом это сделать не получится, ту клуба есть шорт-лист, в который входят Угочукву Иву из «Рубина », Кирилл Кравцов из «Сочи», Сергей Бабкин из «Крыльев Советов» и Мамаду Майга из «Пари НН».

Пруцев перешел в «Локомотив» из «Спартака» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2025/2026.