«Локо» подготовил шорт-лист кандидатов на замену Баринову: Иву, Кравцов, Бабкин и Майга. Приоритет – сохранить Пруцева
«Локо» подготовил шорт-лист кандидатов на замену Баринову после ухода в ЦСКА.
Руководство «Локомотива» подготовило шорт-лист футболистов на замены Дмитрию Баринову после его ухода в ЦСКА.
По данным «Чемпионата», приоритет для «Локо» – сохранить Данила Пруцева. Если летом это сделать не получится, ту клуба есть шорт-лист, в который входят Угочукву Иву из «Рубина», Кирилл Кравцов из «Сочи», Сергей Бабкин из «Крыльев Советов» и Мамаду Майга из «Пари НН».
Пруцев перешел в «Локомотив» из «Спартака» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2025/2026.
Источник: «Чемпионат»
