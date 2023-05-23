Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне – 5-й

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Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Главным претендентом на приз остался форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);

4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);

6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);

7. Карим Бензема («Реал», ранее – 5-й);

8. Хвича Кварацхелия («Наполи», остался на том же месте);

9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте);

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 12-й);

11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);

12. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);

13. Лаутаро Мартинес («Интер», ранее – 20-й);

14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 10-й);

15. Джуд Беллингем («Боруссия», новичок в рейтинге);

16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);

17. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 13-й);

18. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 17-й);

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);

20. Родриго Гоэс («Реал», ранее – 11-й).

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363 комментария

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CyberUnited
Что возьмет вверх - рекорд по голам в АПЛ или рекорд по пенальти на ЧМ?
+274
-108
+166
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Пользователь заблокирован
Бред, Холанд должен получить ЗМ, особенно если выиграет ЛЧ ☝️
+161
-54
+107
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Lionel Andres Messi 10
Что здесь забыл Левандовски? Да он даже не лучший в Барселоне. Тер Стеген, Араухо, Френки, Бальде и много пропустившие Педри с Дембеле сильнее провели сезон.
+67
-23
+44
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Паровоз19
глупая награда. из 20 номинантов 2 опорника и ни одного защитника
+44
-5
+39
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VuNePonimaete
Ответ Lionel Andres Messi 10
Что здесь забыл Левандовски? Да он даже не лучший в Барселоне. Тер Стеген, Араухо, Френки, Бальде и много пропустившие Педри с Дембеле сильнее провели сезон.
и что здесь забыл Бензема? он даже в топ-30 за этот сезон попадать не должен
+36
-11
+25
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ZamoRano
Ответ blaugrano
Месси выдал неимоверный перфоманс на ЧМ; один из лучших в истории турнира. В чемпионате Франции 15 голов и 16 передач в 30 играх, 4 плюс 4 в 7 играх ЛЧ. Человеку 36 лет стукнет через месяц. Какие ещё вопросы?
Не знаю, Эйсебио, Пеле, Фонтен и Роналдо столько пенок не били🤣🤣🤣
+36
-15
+21
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ZarvuR2020
Ну Месси абсолютно средний сезон, даже несмотря на ЧМ. Холланд, Де Брейне, Гюндоган. Дал мяч бы Де Брюйне конечно.
+39
-21
+18
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David Aprasidze
Ответ Титал Телоян
Если КЕВИН возьмёт требл, и не выграет золотой мяч , это будет что то из области 2010 года
C той разницей что Бельгия не дошла до финала ЧМ
+18
-1
+17
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Очевидное невероятное
Месси и получит 8 й золотой мяч
+23
-6
+17
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Vertiderti
Ответ blaugrano
Месси выдал неимоверный перфоманс на ЧМ; один из лучших в истории турнира. В чемпионате Франции 15 голов и 16 передач в 30 играх, 4 плюс 4 в 7 играх ЛЧ. Человеку 36 лет стукнет через месяц. Какие ещё вопросы?
Мбаппе на ЧМ так то поярче был, но в ЛЧ оба облажались, да.
+20
-7
+13
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blaugrano
Ответ 1skandeR
Мне вот интересно, на каком месте на ЗМ окажется Альварес (сейчас на 10-ом), в случае взятия Сити требла - у кого какие мнения?)
Не сильно выше. Он даже не игрок старта.
+14
-1
+13
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1skandeR
Мне вот интересно, на каком месте на ЗМ окажется Альварес (сейчас на 10-ом), в случае взятия Сити требла - у кого какие мнения?)
+18
-6
+12
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VERBLYUD
Ответ заблокированному пользователю
Бред, Холанд должен получить ЗМ, особенно если выиграет ЛЧ ☝️
ЛЧ выиграет Ман Сити, а не Холанд. Матчи с Реалом показали, что даже вдесятером Сити может унижать топ клубы.
+51
-40
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Kanonir152
Ответ VERBLYUD
Кстати, рекорд по голам без пенальти в АПЛ не принадлежит Холанду. Вы предлагаете давать ему ЗМ за пенальти в апл?
Перечитайте еще раз..
+17
-8
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ZarvuR2020
Ответ London.is.blue
«Средний сезон, несмотря на ЧМ», дальше можно не продолжать. 7+3 на ЧМ с невероятными индивидуальными перфомансами. С дублем в финале, голами со всех матчах плей-офф. Лучший ассистент топ5 лиг. Ничего такого, действительно.
"Лучший ассистент топ5 лиг."
К такому манипулированию фактами я не был готов. А Малколм лучший бразильский игрок получается, больше него в европейских лигах никто не забил.
ЧМ это всего лишь 7 игр. Почему он вдруг стал решающим, когда его выиграл Месси я не понимаю. Про индивидуальный перфомансы смешно, чел 5 пеналей забил, раньше мессифаны про Роналду пенальтиста шутили. Победа Аргентины в первую очередь тренерская, а не Месси. Весь сезон показал, что Месси не должно быть в тройке.
+19
-10
+9
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Юрий Кечко
Ответ CyberUnited
Что возьмет вверх - рекорд по голам в АПЛ или рекорд по пенальти на ЧМ?
Я не устану фактами проводить по губам таким бестолочам как ты
У Месси без пенальти 3+3 за 7 матчевых турнир )))

Если бы такая стала была у любого другого апз при победе в чемпионате , все кричали бы что это супер перформанс ))) лицемеры
+12
-4
+8
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ksn 1979
Фанаты Роналду возбудились.
Любой другой, лишь бы не Месси.
Почти каждый год одно и тоже.)))
+31
-23
+8
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СД18
Холанд не лидер МС, на его месте должен оказатся Де Брюйне, а Холанд на 5м месте.
+12
-4
+8
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Однажды в Космосе
Месси больше заслужил конечно
+10
-3
+7
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London.is.blue
Ответ ZarvuR2020
Ну Месси абсолютно средний сезон, даже несмотря на ЧМ. Холланд, Де Брейне, Гюндоган. Дал мяч бы Де Брюйне конечно.
«Средний сезон, несмотря на ЧМ», дальше можно не продолжать.
7+3 на ЧМ с невероятными индивидуальными перфомансами. С дублем в финале, голами со всех матчах плей-офф.
Лучший ассистент топ5 лиг.

Ничего такого, действительно.
+43
-36
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Moscwow
Ответ Iamliam
А Винисиус на 4м тебя не смущает?) у Левандовского стат лучше и он выиграл ЛаЛигу. А бразил выиграл только кубок Испании стата у него хуже.
Только один вылетает еще зимой из ЛЕ, другой в каждом матче ЛЧ до ответки в полуфинале делал результативное действие
+11
-4
+7
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mansur_axe
Ответ Oleg
Тоесть за ЛЧ надо давать ЗМ, а за главный турнир в истории спорта ЧМ нет? Тогда вопрос где был Холанд на ЧМ? Почему Норвегию даже через стыки не провел? У Норвегии состав стоит столько же, сколько Дания и Польша.
ЗМ дают за весь сезон, а не за чемпионат мира. Всегда в приоритете были личные награды, а Холланд побил все что можно и если дадут мяч Месси которого Аргентина дотащила до чемпионства, то даже самые ярые пенные фанаты должны понять сколько таких левых ЗМ у Месси.
+21
-14
+7
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ML26
Ответ Экспертное мнение
Рекорд по голам в АПЛ уже был побит Салахом в 2018 году)) Но ЗМ выписали Модричу за незабитый пенальти Дании в 1/8 финала. Так что, даже незабитые пенки на ЧМ ценятся выше рекордов АПЛ.
Модрич получил зм за выход в финал не с самой сильной сборной и победу в ЛЧ. Так же должен был получить Снейдер в 10 году
+15
-8
+7
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Iamliam
Ответ Lionel Andres Messi 10
Что здесь забыл Левандовски? Да он даже не лучший в Барселоне. Тер Стеген, Араухо, Френки, Бальде и много пропустившие Педри с Дембеле сильнее провели сезон.
А Винисиус на 4м тебя не смущает?) у Левандовского стат лучше и он выиграл ЛаЛигу. А бразил выиграл только кубок Испании стата у него хуже.
+23
-16
+7
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London.is.blue
Ответ CyberUnited
Что возьмет вверх - рекорд по голам в АПЛ или рекорд по пенальти на ЧМ?
Если ты увидел на ЧМ от Месси только пенальти, то лучше перестань смотреть футбол, это не твое.
Хотя ты манк, ничего удивительного.
+23
-17
+6
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