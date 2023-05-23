Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне – 5-й
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Главным претендентом на приз остался форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте);
5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);
6. Виктор Осимхен («Наполи», остался на том же месте);
7. Карим Бензема («Реал», ранее – 5-й);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи», остался на том же месте);
9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте);
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 12-й);
11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
12. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
13. Лаутаро Мартинес («Интер», ранее – 20-й);
14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 10-й);
15. Джуд Беллингем («Боруссия», новичок в рейтинге);
16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);
17. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 13-й);
18. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 17-й);
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новичок в рейтинге);
20. Родриго Гоэс («Реал», ранее – 11-й).
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К такому манипулированию фактами я не был готов. А Малколм лучший бразильский игрок получается, больше него в европейских лигах никто не забил.
ЧМ это всего лишь 7 игр. Почему он вдруг стал решающим, когда его выиграл Месси я не понимаю. Про индивидуальный перфомансы смешно, чел 5 пеналей забил, раньше мессифаны про Роналду пенальтиста шутили. Победа Аргентины в первую очередь тренерская, а не Месси. Весь сезон показал, что Месси не должно быть в тройке.
У Месси без пенальти 3+3 за 7 матчевых турнир )))
Если бы такая стала была у любого другого апз при победе в чемпионате , все кричали бы что это супер перформанс ))) лицемеры
Любой другой, лишь бы не Месси.
Почти каждый год одно и тоже.)))
7+3 на ЧМ с невероятными индивидуальными перфомансами. С дублем в финале, голами со всех матчах плей-офф.
Лучший ассистент топ5 лиг.
Ничего такого, действительно.
Хотя ты манк, ничего удивительного.