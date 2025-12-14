  • Спортс
  Винисиус сообщил в раздевалке, что его спад связан с неоптимальной физической формой. В «Реале» уверены в бразильце (As)
Винисиус сообщил в раздевалке, что его спад связан с неоптимальной физической формой. В «Реале» уверены в бразильце (As)

Винисиус заявил, что находится в неоптимальной физической форме.

Вингер «Реала» Винисиус сообщил в раздевалке, что его игровой спад связан с неоптимальной физической формой, пишет As.

Из-за этого игра 25-летнего бразильца стала менее интенсивной и взрывной в нынешнем сезоне. 

Руководство «Реала», как отмечается, уверено в игроке. Винисиус же сохраняет спокойствие и убежден, что все изменится, когда он наберет форму. 

В этом сезоне Винисиус поучаствовал в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

