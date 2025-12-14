Винисиус сообщил в раздевалке, что его спад связан с неоптимальной физической формой. В «Реале» уверены в бразильце (As)
Винисиус заявил, что находится в неоптимальной физической форме.
Вингер «Реала» Винисиус сообщил в раздевалке, что его игровой спад связан с неоптимальной физической формой, пишет As.
Из-за этого игра 25-летнего бразильца стала менее интенсивной и взрывной в нынешнем сезоне.
Руководство «Реала», как отмечается, уверено в игроке. Винисиус же сохраняет спокойствие и убежден, что все изменится, когда он наберет форму.
В этом сезоне Винисиус поучаствовал в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
