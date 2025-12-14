  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каманцев об удалении Мойзеса: «Оно верно с точки зрения справедливости, но оптимально было бы – после конфронтации с Черниковым»
56

Каманцев об удалении Мойзеса: «Оно верно с точки зрения справедливости, но оптимально было бы – после конфронтации с Черниковым»

Глава судейского комитета: удаление Мойзеса верно с точки зрения справедливости.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о решении Экспертно-судейской комиссии по поводу удаления защитника ЦСКА Мойзес Барбозы в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (2:3).

ЭСК РФС сегодня объявила, что арбитр Кирилл Левников правильно удалил бразильского футболиста. Мойзеса получил вторую желтую карточку на 68-й минуте игры после контакта с Жоау Батчи в верховой борьбе.

«Хотя комиссия рассматривает моменты изолированно, эксперты имели представление о ходе матча и были осведомлены об инциденте, связанном с конфронтацией с Черниковым.

В том эпизоде судья не стал удалять игрока ЦСКА, пытаясь сохранить количественный паритет на поле. Оценивая эту ситуацию с трибуны или по телевизору, безусловно, ожидаются желтые карточки, но судья, чувствуя атмосферу матча, решил управлять этой ситуацией без санкций.

Его решение было продиктовано попыткой сохранить баланс в матче. По его мнению, контроль управления игрой позволял уйти на внушение – если поведение игрока не изменится, будут внесены более строгие санкции.

Ситуация с вынесением второго предупреждения Мойзесу комиссией рассматривалась изолированно, однако, думаю, что контекст матча и совокупность действий игрока могли быть приняты во внимание.

При вынесении удаления Левников показал жестом, что уже была пограничная ситуация ранее, в которой санкций не последовало, а было внушение. В этот раз уйти на внушение арбитру не получилось с учетом развития событий в ходе матча.

Удаление в первой ситуации (при конфронтации) было бы более понятным решением для зрителей и вызвало бы меньше дискуссий в целом. Можно сказать, что с точки зрения справедливости в итоге все было верно, хотя оптимальным вариантом было бы более раннее удаление.

Кроме того, не могу не отметить, что матч в целом был крайне сложным. Возможно, одним из самых сложных и важных в карьере Левникова, и в целом он провел его на очень высоком уровне», – заявил Каманцев.

Что делать с Хаби Алонсо?31998 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoМойзес Барбоза
logoАлександр Черников
logoЦСКА
ЭСК РФС
logoКирилл Левников
Павел Каманцев
logoсудьи
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЭСК: Левников верно удалил Мойзеса в матче «Краснодар» – ЦСКА
вчера, 09:48
Мойзес провел тест-драйв легендарной «девятки»
13 декабря, 14:08
ЦСКА обратился в ЭСК из-за удаления Мойзеса в игре с «Краснодаром»
9 декабря, 11:24
Мойзес о 1-й желтой в матче с «Краснодаром»: «Кордоба хотел показать, что я ударил его в голову, но я его не касался. Он хороший игрок, но иногда симулирует, спорит и жалуется – судьи все пропускают»
7 декабря, 20:34
Мойзес о стычке в перерыве матча с «Краснодаром»: «Кордоба сказал, что столкнулся с расизмом, разговаривая с Вильягрой. Лично я ничего не слышал»
7 декабря, 19:42
Главные новости
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
17 минут назад
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
29 минут назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
33 минуты назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
38 минут назадВакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
40 минут назад
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
56 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
сегодня, 13:31
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
7 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
8 минут назад
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
15 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
36 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
54 минуты назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 13:32
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35