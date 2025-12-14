Каманцев об удалении Мойзеса: «Оно верно с точки зрения справедливости, но оптимально было бы – после конфронтации с Черниковым»

Глава судейского комитета: удаление Мойзеса верно с точки зрения справедливости.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о решении Экспертно-судейской комиссии по поводу удаления защитника ЦСКА Мойзес Барбозы в матче Мир РПЛ против «Краснодара » (2:3).

ЭСК РФС сегодня объявила , что арбитр Кирилл Левников правильно удалил бразильского футболиста. Мойзеса получил вторую желтую карточку на 68-й минуте игры после контакта с Жоау Батчи в верховой борьбе.

«Хотя комиссия рассматривает моменты изолированно, эксперты имели представление о ходе матча и были осведомлены об инциденте, связанном с конфронтацией с Черниковым .

В том эпизоде судья не стал удалять игрока ЦСКА, пытаясь сохранить количественный паритет на поле. Оценивая эту ситуацию с трибуны или по телевизору, безусловно, ожидаются желтые карточки, но судья, чувствуя атмосферу матча, решил управлять этой ситуацией без санкций.

Его решение было продиктовано попыткой сохранить баланс в матче. По его мнению, контроль управления игрой позволял уйти на внушение – если поведение игрока не изменится, будут внесены более строгие санкции.

Ситуация с вынесением второго предупреждения Мойзесу комиссией рассматривалась изолированно, однако, думаю, что контекст матча и совокупность действий игрока могли быть приняты во внимание.

При вынесении удаления Левников показал жестом, что уже была пограничная ситуация ранее, в которой санкций не последовало, а было внушение. В этот раз уйти на внушение арбитру не получилось с учетом развития событий в ходе матча.

Удаление в первой ситуации (при конфронтации) было бы более понятным решением для зрителей и вызвало бы меньше дискуссий в целом. Можно сказать, что с точки зрения справедливости в итоге все было верно, хотя оптимальным вариантом было бы более раннее удаление.

Кроме того, не могу не отметить, что матч в целом был крайне сложным. Возможно, одним из самых сложных и важных в карьере Левникова, и в целом он провел его на очень высоком уровне», – заявил Каманцев.