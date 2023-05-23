Анчелотти о расистском скандале: «Винисиус – жертва. Мы слышим выкрики: «Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла». Почему мы должны подвергаться оскорблениям?»
Карло Анчелотти высказался о расистском скандале с Винисиусом Жуниором.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
«Винисиус был и остается жертвой происходящего. Иногда его считают виновным, потому что говорят, что он провоцирует, и из-за его отношения. Давайте внесем ясность: он – жертва. Как и фанаты, которые ведут себя безупречно.
[Говоря об оскорблениях], я не имею в виду 46 000 человек, которые посетили «Месталью», я имею в виду отдельную группу, точно такую же, как на матче с «Мальоркой» или «Вальядолидом». Оскорбления становятся обычным делом. Я согласен с Хави, оскорбления – это ненормально.
Его не называли обезьяной, но называли дурнем, это все равно оскорбление. Почему мы должны подвергаться оскорблениями? Мы слышим выкрики из-за скамейки запасных: «Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла»... Мы прекрасно это слышим.
Надеюсь, что власти, федерация, Ла Лига, судьи... В матче с «Валенсией» произошло нечто такое, что никогда не должно повториться. Испания – не расистская страна, но расизм в Испании есть, как и в других местах», – сказал главный тренер «Реала».
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Даже скандальные класико с протыканием глаза, времён Пепа и Моуринью скорее были здоровыми в плане борьбы, спортивными нежели истеричными.
Но вот один 22 летний истеричный сопляк, который и сам далеко не ангел, который всегда спорит с судьями, танцует мерзкие танцы, который провоцирует игроков соперника, который кричит игрокам соперника что Кадис - это клуб из второго дивизиона, который говорит игрокам Мальорки - как думаете вы выиграете? который оскорбляет соперников тем что зарабатывает больше них, который поставил на уши всю планету своими слезами, довел все это дело до абсурда, с подключением президентов целых стран, с мэрами, с статуями христа и богохульства. С плачами и страданиями строя из себя жертву.
А всё из-за пару криков болельщиков, котоые были и будут всегда к мерзким игрокам, а не только к чёрным. Всё таки админ ресурс Мадрида это нечто.
Будет расследование, обвинения и т.д.?
Не понравилось что-то, молча боднул головой, получил заслуженную КК и ушёл в подтрибунку без истерик.
Либо просто не реагируешь на это.
А реакция в виде истерики - самая лакомая и вкусная пища для троллей.
Почему столько шума вокруг этого неприятного клоуна?
извините, а где тут расизм?
Карвахаль говорит "putо mono de mierda"
Джеферсону Лерма
https://twitter.com/i/status/1660654094359379978
https://pbs.twimg.com/media/FwzdFoTWwAMPTpn?format=jpg&name=large
Фанаты Реала оскорбляют Усмана Дембеле на расовой почве
https://onefootball.com/es/noticias/dembele-tambien-recibio-insultos-racistas-en-el-bernabeu-35871875
но это другое ...... лицемеры
— Господа, я прошу разрешения назвать лорда Честертона грязной жирной вонючей свиньёй.
— Совет палаты посовещался и запрещает вам называть лорда Честертона грязной жирной вонючей свиньёй.
— Что же, в таком случае я отказываюсь от своего намерения назвать лорда Честертона грязной жирной вонючей свиньёй.
При этом Винисиус играет не первый год. Когда он носился по полю как всадник без головы и запарывал моменты, всем было плевать на цвет его кожи. Как только стал решать, всякие испанские деревенщины стали его провоцировать. Все просто. Это не столько рассизм в смысле ненависти, сколько способ расшатать его психику и сломать игру. При этом никакого отличия в проявлениях нет. Его оскорбляют именно на самой гнусной основе. Поэтому ла лига должна пресекать это. Нужно влепить дискву стадиону или даже снять очки. Помимо штрафов. Только так можно заткнуть это.