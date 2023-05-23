Анчелотти о расистском скандале: «Винисиус – жертва. Мы слышим выкрики: «Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла». Почему мы должны подвергаться оскорблениям?»

Карло Анчелотти высказался о расистском скандале с Винисиусом Жуниором.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

« был и остается жертвой происходящего. Иногда его считают виновным, потому что говорят, что он провоцирует, и из-за его отношения. Давайте внесем ясность: он – жертва. Как и фанаты, которые ведут себя безупречно.

[Говоря об оскорблениях], я не имею в виду 46 000 человек, которые посетили «Месталью», я имею в виду отдельную группу, точно такую же, как на матче с «Мальоркой» или «Вальядолидом». Оскорбления становятся обычным делом. Я согласен с Хави, оскорбления – это ненормально.

Его не называли обезьяной, но называли дурнем, это все равно оскорбление. Почему мы должны подвергаться оскорблениями? Мы слышим выкрики из-за скамейки запасных: «Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла»... Мы прекрасно это слышим.

Надеюсь, что власти, федерация, Ла Лига, судьи... В матче с «Валенсией» произошло нечто такое, что никогда не должно повториться. Испания – не расистская страна, но расизм в Испании есть, как и в других местах», – сказал главный тренер « ».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте