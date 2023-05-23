Анчелотти о расистском скандале: «Винисиус – жертва. Мы слышим выкрики: «Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла». Почему мы должны подвергаться оскорблениям?»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация контент Футбол

Карло Анчелотти высказался о расистском скандале с Винисиусом Жуниором.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

«Винисиус был и остается жертвой происходящего. Иногда его считают виновным, потому что говорят, что он провоцирует, и из-за его отношения. Давайте внесем ясность: он – жертва. Как и фанаты, которые ведут себя безупречно.

[Говоря об оскорблениях], я не имею в виду 46 000 человек, которые посетили «Месталью», я имею в виду отдельную группу, точно такую же, как на матче с «Мальоркой» или «Вальядолидом». Оскорбления становятся обычным делом. Я согласен с Хави, оскорбления – это ненормально.

Его не называли обезьяной, но называли дурнем, это все равно оскорбление. Почему мы должны подвергаться оскорблениями? Мы слышим выкрики из-за скамейки запасных: «Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла»... Мы прекрасно это слышим.

Надеюсь, что власти, федерация, Ла Лига, судьи... В матче с «Валенсией» произошло нечто такое, что никогда не должно повториться. Испания – не расистская страна, но расизм в Испании есть, как и в других местах», – сказал главный тренер «Реала». 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

135 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
До прихода Винисиуса, Ла лига была нормальной лигой, без громких скандалов на почве расизма и провокаций, без жертва приношений.
Даже скандальные класико с протыканием глаза, времён Пепа и Моуринью скорее были здоровыми в плане борьбы, спортивными нежели истеричными.
Но вот один 22 летний истеричный сопляк, который и сам далеко не ангел, который всегда спорит с судьями, танцует мерзкие танцы, который провоцирует игроков соперника, который кричит игрокам соперника что Кадис - это клуб из второго дивизиона, который говорит игрокам Мальорки - как думаете вы выиграете? который оскорбляет соперников тем что зарабатывает больше них, который поставил на уши всю планету своими слезами, довел все это дело до абсурда, с подключением президентов целых стран, с мэрами, с статуями христа и богохульства. С плачами и страданиями строя из себя жертву.
А всё из-за пару криков болельщиков, котоые были и будут всегда к мерзким игрокам, а не только к чёрным. Всё таки админ ресурс Мадрида это нечто.
+223
-84
+139
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Кстати, а что там по оскорблению Зидана Матерацци?

Будет расследование, обвинения и т.д.?

Не понравилось что-то, молча боднул головой, получил заслуженную КК и ушёл в подтрибунку без истерик.

Либо просто не реагируешь на это.

А реакция в виде истерики - самая лакомая и вкусная пища для троллей.
+76
-17
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Винисиус - это новый Флойд от футбола что ли?
Почему столько шума вокруг этого неприятного клоуна?
+61
-28
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ TaR
Я уже запутался что там произошло. Расизм, оскорбления или что?
Истерика.
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Andreev
А что расистского в том, что его назвали дурачком? Особенно учитывая, что он и вправду небольшого ума
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Ответ riverman1980
Винисиус - это новый Флойд от футбола что ли? Почему столько шума вокруг этого неприятного клоуна?
Какие времена, такие и святые
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
«Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла»

извините, а где тут расизм?
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tonich1987
Молодец Винисиус<аплодирую стоя! Манипулирует тупыми леваками в Европе , хайпуя на тему расизма, а это в тренде ! Следующий шаг - камигаут и Золотой мяч близок. Браво !!!!!!!
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Blaumerc
До прихода Винисиуса, Ла лига была нормальной лигой, без громких скандалов на почве расизма и провокаций, без жертва приношений. Даже скандальные класико с протыканием глаза, времён Пепа и Моуринью скорее были здоровыми в плане борьбы, спортивными нежели истеричными. Но вот один 22 летний истеричный сопляк, который и сам далеко не ангел, который всегда спорит с судьями, танцует мерзкие танцы, который провоцирует игроков соперника, который кричит игрокам соперника что Кадис - это клуб из второго дивизиона, который говорит игрокам Мальорки - как думаете вы выиграете? который оскорбляет соперников тем что зарабатывает больше них, который поставил на уши всю планету своими слезами, довел все это дело до абсурда, с подключением президентов целых стран, с мэрами, с статуями христа и богохульства. С плачами и страданиями строя из себя жертву. А всё из-за пару криков болельщиков, котоые были и будут всегда к мерзким игрокам, а не только к чёрным. Всё таки админ ресурс Мадрида это нечто.
Зачем вы нагло врёте? ЭтоО хотел уйти с поля прямо во время матча ещё в дремучие времена, когда о таком даже не задумывались. И была куча случаев без участия Винисиуса.
+28
-14
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Вот еще немного фактов:

Карвахаль говорит "putо mono de mierda"
Джеферсону Лерма
https://twitter.com/i/status/1660654094359379978

https://pbs.twimg.com/media/FwzdFoTWwAMPTpn?format=jpg&name=large

Фанаты Реала оскорбляют Усмана Дембеле на расовой почве
https://onefootball.com/es/noticias/dembele-tambien-recibio-insultos-racistas-en-el-bernabeu-35871875

но это другое ...... лицемеры
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Я уже запутался что там произошло. Расизм, оскорбления или что?
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гель кристины
Понимаю, что Роналду по сравнению с ним был святым. Чего только ему не кричали, а он забивал
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Blaumerc
До прихода Винисиуса, Ла лига была нормальной лигой, без громких скандалов на почве расизма и провокаций, без жертва приношений. Даже скандальные класико с протыканием глаза, времён Пепа и Моуринью скорее были здоровыми в плане борьбы, спортивными нежели истеричными. Но вот один 22 летний истеричный сопляк, который и сам далеко не ангел, который всегда спорит с судьями, танцует мерзкие танцы, который провоцирует игроков соперника, который кричит игрокам соперника что Кадис - это клуб из второго дивизиона, который говорит игрокам Мальорки - как думаете вы выиграете? который оскорбляет соперников тем что зарабатывает больше них, который поставил на уши всю планету своими слезами, довел все это дело до абсурда, с подключением президентов целых стран, с мэрами, с статуями христа и богохульства. С плачами и страданиями строя из себя жертву. А всё из-за пару криков болельщиков, котоые были и будут всегда к мерзким игрокам, а не только к чёрным. Всё таки админ ресурс Мадрида это нечто.
Винисиус в Реале 4 года, проблемы начались только после того как испанская пресса затравила его за танцы после голов, не кажется ли это странным?
+17
-9
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marvelous
Прямо как чат из доты )
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Палата лордов.
— Господа, я прошу разрешения назвать лорда Честертона грязной жирной вонючей свиньёй.
— Совет палаты посовещался и запрещает вам называть лорда Честертона грязной жирной вонючей свиньёй.
— Что же, в таком случае я отказываюсь от своего намерения назвать лорда Честертона грязной жирной вонючей свиньёй.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faulheit
Ответ v.belorussky
Кстати, а что там по оскорблению Зидана Матерацци? Будет расследование, обвинения и т.д.? Не понравилось что-то, молча боднул головой, получил заслуженную КК и ушёл в подтрибунку без истерик. Либо просто не реагируешь на это. А реакция в виде истерики - самая лакомая и вкусная пища для троллей.
предлагаешь как Кантона ворваться на трибуны с двух ног?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthas M
Ответ Blaumerc
До прихода Винисиуса, Ла лига была нормальной лигой, без громких скандалов на почве расизма и провокаций, без жертва приношений. Даже скандальные класико с протыканием глаза, времён Пепа и Моуринью скорее были здоровыми в плане борьбы, спортивными нежели истеричными. Но вот один 22 летний истеричный сопляк, который и сам далеко не ангел, который всегда спорит с судьями, танцует мерзкие танцы, который провоцирует игроков соперника, который кричит игрокам соперника что Кадис - это клуб из второго дивизиона, который говорит игрокам Мальорки - как думаете вы выиграете? который оскорбляет соперников тем что зарабатывает больше них, который поставил на уши всю планету своими слезами, довел все это дело до абсурда, с подключением президентов целых стран, с мэрами, с статуями христа и богохульства. С плачами и страданиями строя из себя жертву. А всё из-за пару криков болельщиков, котоые были и будут всегда к мерзким игрокам, а не только к чёрным. Всё таки админ ресурс Мадрида это нечто.
Как вообще танцы могут быть мерзкими? У игроков Барсы они наверное не мерзкие?) Игроки Барсы когда окружают арбитра спорят с ним тоже заслуживают оскорблений? Гави,который грубит,провоцирует соперников заслужил значит? Месси который мячом пнул в фанов тоже заслужил? А Пике который часто провоцировал соперников? Да и где собственно пруфы? Многие утверждения основаны на новостях со спортса,который достоверность их не проверяет)))
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ mnogokotin-
обидно наверное ему от васи пупкина с зажопинска слышать такое )
А васи пупкину наверное от тебя очень обидно слышать. Все же ждали твоё мнение
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fma wozo
Мать никогда нельзя задевать!! Не при каких обстоятельствах
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ v.belorussky
Кстати, а что там по оскорблению Зидана Матерацци? Будет расследование, обвинения и т.д.? Не понравилось что-то, молча боднул головой, получил заслуженную КК и ушёл в подтрибунку без истерик. Либо просто не реагируешь на это. А реакция в виде истерики - самая лакомая и вкусная пища для троллей.
Оскорбил мигранта мусульманина в сексистском контексте.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
У школьников спорца тяжело с понимания причинно-следственных связей. Винисиуса оскорбляют и провоцируют - никакой реакции лиги - Винисиус психует. Школьники возмущены Винисиусом.
При этом Винисиус играет не первый год. Когда он носился по полю как всадник без головы и запарывал моменты, всем было плевать на цвет его кожи. Как только стал решать, всякие испанские деревенщины стали его провоцировать. Все просто. Это не столько рассизм в смысле ненависти, сколько способ расшатать его психику и сломать игру. При этом никакого отличия в проявлениях нет. Его оскорбляют именно на самой гнусной основе. Поэтому ла лига должна пресекать это. Нужно влепить дискву стадиону или даже снять очки. Помимо штрафов. Только так можно заткнуть это.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ну впринципе помимо расизма и оскорбление лгбт можно подтянуть ))) ну что б вся повесточка была задействована
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dead88 Poets
Кантана по другому этих затыкал
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Ответ Blaumerc
До прихода Винисиуса, Ла лига была нормальной лигой, без громких скандалов на почве расизма и провокаций, без жертва приношений. Даже скандальные класико с протыканием глаза, времён Пепа и Моуринью скорее были здоровыми в плане борьбы, спортивными нежели истеричными. Но вот один 22 летний истеричный сопляк, который и сам далеко не ангел, который всегда спорит с судьями, танцует мерзкие танцы, который провоцирует игроков соперника, который кричит игрокам соперника что Кадис - это клуб из второго дивизиона, который говорит игрокам Мальорки - как думаете вы выиграете? который оскорбляет соперников тем что зарабатывает больше них, который поставил на уши всю планету своими слезами, довел все это дело до абсурда, с подключением президентов целых стран, с мэрами, с статуями христа и богохульства. С плачами и страданиями строя из себя жертву. А всё из-за пару криков болельщиков, котоые были и будут всегда к мерзким игрокам, а не только к чёрным. Всё таки админ ресурс Мадрида это нечто.
Да норм вообще, то в фигу свиной головой кинут, то дани алвесу банан сьесть предложат, то рюдигера мусором закидают. клятый винисиус, испортил все
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Анатолий Дмитриевич
«Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла» извините, а где тут расизм?
Не прокатит расизм привлекут гомофобию. Просто геев меньше чем чернокожих и говорить будут меньше
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий