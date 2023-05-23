Антонио Кассано раскритиковал выступление «Интера» в Серии А и призвал сменить тренера.

«В «Интере» происходит какой-то бред. Клуб отдает должное Индзаги за выход в финал Лиги чемпионов, но игнорирует катастрофу в чемпионате. Команда проиграла один из трех турниров катастрофическим образом. Нельзя так выступать.

Все хвалят «Интер» за выход в финал ЛЧ, но я рассказываю своим друзьям, как именно он туда попал. А в Италии он на 20 очков отстает от «Наполи». Это безумие. Команда смыла в унитаз скудетто в прошлом году, позволив победить творящему чудеса «Милану». А в этом году все еще хуже. Если ты выбываешь из борьбы за 3-4 тура до конца, то ладно, можно сказать, что ты боролся. Но «Интер» уже пять месяцев не участвует в гонке. Для меня, как для болельщика «Интера», это позор.

Маротте стоило бы начать немного разбираться в футболе, прежде чем говорить, что Индзаги остается на 100%. Маротта и футбол – это черное и белое, ничего общего. Он раздает интервью, снимается в фильмах, он ничем полезным в « » не занимается, только пиаром.

«Интер» не имеет права проигрывать 12 матчей в Серии А и проводить дерьмовый чемпионат. Индзаги, несмотря на выход в финал ЛЧ, я бы уволил. В ЛЧ у него был достаточно простой путь. Давайте скрестим пальцы в надежде на победу, но даже в этом случае я бы поменял тренера. «Интер» должен смело играть в матчах против «Эмполи», «Витербезе» и «Бенфики». Поэтому Индзаги даже в случае победы должен быть уволен.

Дорогой Маротта, займись этим, а не съемками в кино», – сказал экс-форвард «Интера» в эфире Bobo TV.

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