Кассано об «Интере»: «Индзаги надо уволить даже в случае победы в ЛЧ, где путь был простым. Проиграть чемпионат за 5 месяцев до конца, отстать от «Наполи» на 20 очков – это позор»

Теги Интер Симоне Индзаги Антонио Кассано серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Беппе Маротта Футбол

Антонио Кассано раскритиковал выступление «Интера» в Серии А и призвал сменить тренера.

«В «Интере» происходит какой-то бред. Клуб отдает должное Индзаги за выход в финал Лиги чемпионов, но игнорирует катастрофу в чемпионате. Команда проиграла один из трех турниров катастрофическим образом. Нельзя так выступать.

Все хвалят «Интер» за выход в финал ЛЧ, но я рассказываю своим друзьям, как именно он туда попал. А в Италии он на 20 очков отстает от «Наполи». Это безумие. Команда смыла в унитаз скудетто в прошлом году, позволив победить творящему чудеса «Милану». А в этом году все еще хуже. Если ты выбываешь из борьбы за 3-4 тура до конца, то ладно, можно сказать, что ты боролся. Но «Интер» уже пять месяцев не участвует в гонке. Для меня, как для болельщика «Интера», это позор.

Маротте стоило бы начать немного разбираться в футболе, прежде чем говорить, что Индзаги остается на 100%. Маротта и футбол – это черное и белое, ничего общего. Он раздает интервью, снимается в фильмах, он ничем полезным в «Интере» не занимается, только пиаром.

«Интер» не имеет права проигрывать 12 матчей в Серии А и проводить дерьмовый чемпионат. Индзаги, несмотря на выход в финал ЛЧ, я бы уволил. В ЛЧ у него был достаточно простой путь. Давайте скрестим пальцы в надежде на победу, но даже в этом случае я бы поменял тренера. «Интер» должен смело играть в матчах против «Эмполи», «Витербезе» и «Бенфики». Поэтому Индзаги даже в случае победы должен быть уволен.

Дорогой Маротта, займись этим, а не съемками в кино», – сказал экс-форвард «Интера» в эфире Bobo TV.

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93 комментария

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Манковский
Три кита на которых держится медиа-срач:
Кассано-Агбонлахор-Мостовой
+202
-2
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Exyxea
Итальянский Мостовой. Тупо против всех
+126
-5
+121
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titov-and-trubach
Ответ Сергей
Здорово подбодрил своих бывших в преддверии матча с Ман Сити. С каким настроением теперь Индзаги будет готовить команду если его по любому должны уволить?
Вряд ли Индзаги будет реагировать на трёп этого дурака))
+35
0
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Давид Agabekyan
Заберите у Касано микрофон и верните в палату
+37
-3
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hiper26
Ответ pumpking
Это Володька Быстров по-итальянски что ли?
Антоха Косой.
+18
0
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Ivan Ivanych
Ответ Exyxea
Итальянский Мостовой. Тупо против всех
Хуже
+17
-1
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MURA
Кассано, Пол Персон и Мостовой в след жизни в аду будут жить в одной комнате.
+15
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pumpking
Это Володька Быстров по-итальянски что ли?
+15
0
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nikitosdaipoltos
Ответ Ман Сити
Порту, Бенфика, Милан, с такой сеткой в финал вышел бы даже какой-нибудь Ливер
Они вышли из группы с Баварией и Барсой, а кто то не смог опередить Бенфику в группе
+10
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Ман Сити
Порту, Бенфика, Милан, с такой сеткой в финал вышел бы даже какой-нибудь Ливер
+12
-6
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OldRedWhite
Ответ Давид Agabekyan
Заберите у Касано микрофон и верните в палату
Один сезон в Интере !
Имеет право на свое мнение , как заслуженный ветеран !
+5
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deadjoker
А я думал он только Моуринью критикует
+5
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Виталий Ан
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Согласен на 100% с Кассано. Интер проигрывать чемпионат ещё по сути в январе с таким составом не имеет права. Будь на его месте более опытный тренер - такого бы не случилось. И если прошлогодний слив золота ему простили, то в этом году нельзя прощать. Ну а в ЛЧ у них и правда что была самая лучшая сетка до финала.
Со всем абсолютно согласен кроме того что если возьмут ЛЧ то не спасут сезон. Скудето не АПЛ и ЛЧ перекроет с лихвой провальный сезон. В остальном все в точку. С таким составом не навязать конкуренцию это позор.
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Милан 737_
Играл за Милан но сам фан Интера 🤦‍♂️ ...
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SpilightTwarkle
Ответ Сергей
Здорово подбодрил своих бывших в преддверии матча с Ман Сити. С каким настроением теперь Индзаги будет готовить команду если его по любому должны уволить?
Ну теперь команда будет в трауре, не удовлетворили своего главного болельщика, а ведь так старались...
+4
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Андрей Чучунков
Ответ Манковский
Три кита на которых держится медиа-срач: Кассано-Агбонлахор-Мостовой
что удивительно, все они - игроки атаки. есть ли в этом какая-то закономерность?
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Мишаня Кравцов
Интер не был настолько плох по сезону. Да, очковое отставание приличное, но был отрезок сезона, когда жестко не фартило и просела реализация, а в ворота Интера наоборот залетало все подряд. Если посмотреть таблицу xG, то там нет такого разрыва.

+ выход в финал ЛЧ и кубка, сам факт выхода из группы ЛЧ с Баварией и Барсой и 2 мастер-класса по игре против Барсы идет в зачет Индзаги. Еще и выигранный суперкубок в середине сезона. Как минимум еще сезон Индзаги 100% заслужил, а Кассано реально превращается в аналог Мостового.
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ZamoRano
Ответ Strepto
Но играл шикарно
Кто? Игрок двух сезонов в роме коццана играл шикарно? Погугли его матчи за Реал.
+3
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Друг ИА
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Переоценный шут , итальянский Кокорин, Джилардино и Микколи и те больше забили этого алкаша,ещё и что то там вякает.
Он, невероятно талантлив, начал совсем пацаном, кажется в Брешиа (лень гуглить), комментаторы говорили что это невероятный талант, от него многое ждут. И в Роме вроде начал неплохо, теперь я понимаю почему у него карьера дальше не пошла . Он просто тупой и сварливый.
+3
0
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Газонокосильщик Хави
Ответ Милан 737_
Играл за Милан но сам фан Интера 🤦‍♂️ ...
сразу видно что ты преданный фан Милана. я бы сказал миланиста. он после Милана сразу в Интер перешел.
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Пирс Морган
Ответ Манковский
Три кита на которых держится медиа-срач: Кассано-Агбонлахор-Мостовой
Гран-при: Винисиус
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Denis Kukushkin
Ответ Милан 737_
Играл за Милан но сам фан Интера 🤦‍♂️ ...
Он Миланом был обменян в Интер на Паццини с доплатой летом 2012, когда ушли Златан, Тьягу Сильва, Пато, а Милан оказался в жопе на долгие годы.
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marshalericsson1357
Ответ Давид Agabekyan
Заберите у Касано микрофон и верните в палату
Ок, а Кассано куда?
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Tun
Ответ MURA
Кассано, Пол Персон и Мостовой в след жизни в аду будут жить в одной комнате.
Пол хоть чеканить мяч не разучился?
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Сергей Александрович
Кассано🤝Мостовой
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