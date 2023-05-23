Халк поддержал Винисиуса: «Я сталкивался с расизмом в России и Португалии и знаю, как это тяжело. Мы, люди, должны уважать ближнего»

Теги высшая лига Португалия высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига Атлетико Минейро Халк Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Халк поддержал Винисиуса на фоне расистского скандала.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиусаназывая его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

«Я уже связался с ним через сообщения, он намного выше этого. Мы рядом, я, как бразильский спортсмен, готов оказать ему полную поддержку и придать сил. 

Я думаю, что единственный способ, которым можно обучить [этих фанатов] – это наказать. Как наказать? Уводить команды с поля, я думаю, так и должно быть.

К сожалению, все платят за одного, и если я пойду на стадион и совершу акт расизма против соперника, я, к сожалению, нанесу вред своей команде, но так должно быть. Я думаю, что так и должно быть, иначе с этим будет очень трудно покончить.

Я прошел через это, я сталкивался с расизмом, когда играл в России и Португалии, и я знаю, как это тяжело. Независимо от вида спорта, профессии, мы, люди, должны уважать своего ближнего. Передаю свою энергию Вини», – сказал бывший форвард «Зенита», играющий за «Атлетико Минейро». 

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83 комментария

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Aggrrist
Расизм в отношении Халка в России: клуб выдал карту Тинькофф Блэк для зп
+187
-30
+157
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Real_v_dushe
Ответ Aggrrist
Расизм в отношении Халка в России: клуб выдал карту Тинькофф Блэк для зп
Скажите ещё, что в России нет расистов
+110
-20
+90
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Araminho
Жертва изнасилования:
- Меня изнасиловали.
Комментаторы спортса:
- Ложь, вот меня например ни разу не изнасиловали.
+64
-15
+49
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Teodrakis
Прикольно, в Японии и Китае не сталкивался значит
+38
0
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Hitgoe Himgob
Ответ Real_v_dushe
Скажите ещё, что в России нет расистов
Расисты были, есть и будут, всегда и везде. Как и дураки
+37
-1
+36
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FoLL
Ответ Игорь Климов
А по отношению к белым людям есть понятие расизм в мире?
Да, в Китае есть выражение "белая обезьяна", это тоже расизм.
+21
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HI MARS
Фанаты Зенита те ещё расисты
+48
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Игорь Климов
А по отношению к белым людям есть понятие расизм в мире?
+14
-3
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Superkenguroo
Ответ Real_v_dushe
Скажите ещё, что в России нет расистов
Их тут целые толпы на ветках про Винисиуса.
Отрываются, как могут, с юморком и радостью.
+13
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Anthony Hlyanov
Ответ Aggrrist
Но убили меньше чернокожих, чем американские полицейские.
какое то у вас странное сравнение между фанатами и полицейскими
+9
-2
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trav
2017 год

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший за «Зенит», выразил уверенность, что в России больше нет расизма.

«Уверен, что расизма в России больше нет. На Кубке конфедераций ни разу не было ничего подобного. Не сомневаюсь, что расизма не будет и на чемпионате мира. Считаю, что данная проблема в России решена. Беспокоиться не о чем. К сожалению, я несколько раз сталкивался с подобным в России, особенно в первый год после перехода в „Зенит“. Но постепенно ситуация улучшалась, отношение ко мне у россиян было всё более тёплым», — сказал Халк в интервью американскому телеканалу CNN.
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RUS-TOMSK
Бразильцы говоря что сталкивались с расизмом в других странах - почему забывают про расизм в своей стране - которого намного больше!
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Albert Rrahmani
Ответ Aggrrist
Расизм в отношении Халка в России: клуб выдал карту Тинькофф Блэк для зп
Справедливости ради, в Зените действительно много расистов (в истинном понимании этого слова). Не просто так было сразу несколько историй с этим связанным.
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Araminho
Ответ Nike of FW
одно не отрицает другого , оба факта могут быть правдой ....
В том-то и дело. Если человек не сталкивался расизмом, это не означает, что его нет.
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Рафик Маркес
Если весь стадион будет скандировать "Винисиус - белоснежка" он тоже обидится и расизмом назовет?
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Sergio_AlBioL
Ответ Игорь Климов
А по отношению к белым людям есть понятие расизм в мире?
Когда некогда игрок Крыльев Советов Мэтью Бут играл за сборную ЮАР, его освистывали свои же болельщики за цвет кожи
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Isshin88
Он на Денисова намекает?
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eple
Я понимаю в России, но в Португалии? Там же все местные как Халк 😐
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kotopandych
Ответ Albert Rrahmani
Справедливости ради, в Зените действительно много расистов (в истинном понимании этого слова). Не просто так было сразу несколько историй с этим связанным.
Да в принципе можно вспомнить как во времена Халка, Алвеша и Рондона народ сидел как на картинке из Гриффинов "Okay - Not okay" и спорил мулаты они или освещение такое подобрали. В последние годы уже успокоились маленько.
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Aggrrist
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
Если бы ты хоть раз был в Воронеже, то знал бы что в Воронеже чернокожих достаточно.
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Егор Антипов
Ответ Игорь Климов
А по отношению к белым людям есть понятие расизм в мире?
Григно - богатый глупый **белый**, с которого можно поиметь денег (незаконно, конечно). Тоже расизм.
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Blaumerc
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален пользователем
Да все ссыкуны они, я вижу их каждый день у нас в стране, милые все. А как в инете строчить так герои.
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Footballeur
Ответ Денис Олегович
Не слышал вообще никогда ничего расистского в адрес Халка за всё время его игры в Зените ни от чужих фанов, ни тем более от наших. Как минимум Живанилду банально не такой уж темный, чтобы его этим пытаться оскорбить)
Халк сам говорит, что сталкивался, но нет, денису олеговичу виднее.
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Adeen
Ответ Footballeur
Фанаты любой российской комады -расисты, кроме разве что Ахмата.
Да-да. У Ахмата свои "исты". Тоже к людям не очень.
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Evgen51Sever
Ответ Isshin88
Он на Денисова намекает?
Вот тоже хотел написать)
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