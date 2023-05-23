Халк поддержал Винисиуса: «Я сталкивался с расизмом в России и Португалии и знаю, как это тяжело. Мы, люди, должны уважать ближнего»

Халк поддержал Винисиуса на фоне расистского скандала.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Я уже связался с ним через сообщения, он намного выше этого. Мы рядом, я, как бразильский спортсмен, готов оказать ему полную поддержку и придать сил.

Я думаю, что единственный способ, которым можно обучить [этих фанатов] – это наказать. Как наказать? Уводить команды с поля, я думаю, так и должно быть.

К сожалению, все платят за одного, и если я пойду на стадион и совершу акт расизма против соперника, я, к сожалению, нанесу вред своей команде, но так должно быть. Я думаю, что так и должно быть, иначе с этим будет очень трудно покончить.

Я прошел через это, я сталкивался с расизмом, когда играл в России и Португалии, и я знаю, как это тяжело. Независимо от вида спорта, профессии, мы, люди, должны уважать своего ближнего. Передаю свою энергию Вини», – сказал бывший форвард «Зенита», играющий за « ».

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