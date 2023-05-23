Халк поддержал Винисиуса: «Я сталкивался с расизмом в России и Португалии и знаю, как это тяжело. Мы, люди, должны уважать ближнего»
Халк поддержал Винисиуса на фоне расистского скандала.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
«Я уже связался с ним через сообщения, он намного выше этого. Мы рядом, я, как бразильский спортсмен, готов оказать ему полную поддержку и придать сил.
Я думаю, что единственный способ, которым можно обучить [этих фанатов] – это наказать. Как наказать? Уводить команды с поля, я думаю, так и должно быть.
К сожалению, все платят за одного, и если я пойду на стадион и совершу акт расизма против соперника, я, к сожалению, нанесу вред своей команде, но так должно быть. Я думаю, что так и должно быть, иначе с этим будет очень трудно покончить.
Я прошел через это, я сталкивался с расизмом, когда играл в России и Португалии, и я знаю, как это тяжело. Независимо от вида спорта, профессии, мы, люди, должны уважать своего ближнего. Передаю свою энергию Вини», – сказал бывший форвард «Зенита», играющий за «Атлетико Минейро».
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- Меня изнасиловали.
Комментаторы спортса:
- Ложь, вот меня например ни разу не изнасиловали.
Отрываются, как могут, с юморком и радостью.
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший за «Зенит», выразил уверенность, что в России больше нет расизма.
«Уверен, что расизма в России больше нет. На Кубке конфедераций ни разу не было ничего подобного. Не сомневаюсь, что расизма не будет и на чемпионате мира. Считаю, что данная проблема в России решена. Беспокоиться не о чем. К сожалению, я несколько раз сталкивался с подобным в России, особенно в первый год после перехода в „Зенит“. Но постепенно ситуация улучшалась, отношение ко мне у россиян было всё более тёплым», — сказал Халк в интервью американскому телеканалу CNN.