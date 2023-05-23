Левитов о Карякине: «Сергей – свидетельство того, что люди неправы, когда говорят, что шахматисты умные люди»
Илья Левитов рассказал об отношении к Сергею Карякину.
– Вопрос: могут ли шахматы быть вне политики?
– Ничего не может быть вне политики. Нет предмета в жизни, который бы находился вне политики. Шахматы находятся в политике ровно так же, как в политике находятся футбол, хоккей, балет, космос, да что угодно. Государство хочет контролировать по возможности все сферы жизни. И далеко не только в России.
– Разрешить российским шахматистам играть под нейтральным флагом – это выход?
– Мир не первый раз в конфликте, и отстранять спортсменов или требовать от них подписать какие-то письма – это беспредел. Ян Непомнящий должен был играть чемпионский матч под российским флагом, потому что он не перестает быть гражданином России.
– Дисквалифицировать на полгода Сергея Карякина за высказывания – это было правильно?
– Обоснованность дисквалификации – это скорее вопрос юридического характера. Я не юрист и не изучал внимательно правил, поэтому не знаю. Чисто по-человечески у меня есть вопросы. Лишать человека его профессии за политическую позицию – мне не кажется это верным. Лично я бы не стал его трогать, тем более ни на один международный турнир он все равно не приедет.
Другой вопрос, как Карякин себя ведет последние годы. Я это комментировал очень резко, и других слов у меня для него, к сожалению, нет (Левитов с Евгением Бареевым в эфире Levitov chess оскорбительно обсуждали Карякина и Сергея Шипова – Sports.ru). Я все понимаю, у тебя может быть позиция, но не надо своими высказываниями подставлять других шахматистов. А Сергей этим занимается регулярно.
Деятельность Карякина вне шахмат настолько ничтожна, что говорить о ней неинтересно. Ну, кто он – глава федерации Московской области? Если он считает, что это его уровень – окей. На мой взгляд, Сергей как раз свидетельство того, что люди неправы, когда говорят, что шахматисты – умные люди. Шахматисты умеют хорошо играть в шахматы, не более того, – сказал основатель шахматного ютуб-канала Levitov Chess.
«У нас с одаренными шахматистами беда. Может, где страна – там и шахматы?» Интервью с основателем Levitov Chess
>> "Лишать человека его профессии за политическую позицию – мне не кажется это верным."
>> "На мой взгляд, Сергей как раз свидетельство того, что люди неправы, когда говорят, что шахматисты – умные люди."
>> Левитов с Евгением Бареевым в эфире Levitov chess оскорбительно обсуждали Карякина и Сергея Шипова
Ну ок че)