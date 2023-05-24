Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи. Рефери не показали на повторе, как Дуро хватал вингера «Реала» за шею

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Федерация футбола Испании Игнасио Иглесиас Вильянуэва Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Уго Дуро Футбол

Винисиус Жуниор избежал дисквалификации на ближайшие матчи.

Винисиус Жуниор в ходе конфликта между игроками «Реала» и «Валенсии» в конце матча 35-го тура Ла Лиги рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Позднее стало известно, что видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал главному арбитру лишь часть эпизода. За это помощник был уволен Королевской испанской футбольной федерацией.

Как передает Marca, Комитет по спортивным соревнованиям RFEF в результате многочасового обсуждения принял решение отменить дисквалификацию Винисиуса Жуниора. В качестве причины называется отсутствие у Бенгоэчеа полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части, что привело к неверной оценке эпизода.

Таким образом, бразильский футболист сможет принять участие в матче с «Райо Вальекано» 24 мая.

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104 комментария

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Buharoid
Что за жесть, его удалили за удар в лицо другого человека. Не важно, из-за чего там или почему, он ударил футболиста по лицу. Теперь этому провокатору можно вообще всё, потому что он черный? Сейчас он почувствует свою безнаказанность и крышу окончательно сорвет.
+163
-36
+127
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Sanya Kruus
а удара теперь не было? что за бред? чертово позорище. и не говорите теперь, что мадрид не кабинетный
+106
-28
+78
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Экспертное мнение
Пхахахха, о чем я и писал)) Левандовскому дисква за жест, Винисиусу отмена наказания за удар. Обратный расизм во всей красе.
+77
-18
+59
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Гни свою́ линию
Что за бред... Дали бы дискву второму, но отменять карточку за удар в лицо? Теперь на любую провокацию можно так отвечать, будет норм? Хотя, видимо, только Винисиусу
+44
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+42
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Ман Сити
Что в этой Ла лиге вообще творится? Т.е. ударить в лицо можно, если схватили за горло? Вообще это 2 красные, а не 0 красных. Тем временем Тебас завтра снова будет вещать о Сити и ПСЖ.
+46
-6
+40
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Гегенпрессинг Рангника
Это что за бредятина? Какое позорище с этим блмщиками, просто провокатору за удар в лицо отменили КК 🤡🤡
+44
-7
+37
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blaugrano
Прецедент, однако. Знатно под повестку прогнулись. Но фанаты на стадионах Испании не такие - не прекратят гасить Винисиуса за его мерзкое поведение. И будут правы.
+37
-6
+31
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JENNINGS
Справедливости ради, стоит сказать, что судья обязан был показать красные карточки и Вини, и Дуро.
Хоть я за «Реал», решение отменить КК Винисиусу кажется однобоким и бредовым
+32
-3
+29
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OldRedWhite
Подкинули дровишек идиоты !
+32
-5
+27
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Semen B
Всё прекрасно понимают, что абсолютно заслуженное удаление отменили только из-за нытья по "расизму" и кабинетных игрищ Реала.
Фу, противно.
+25
-2
+23
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Пирс Морган
Ответ Buharoid
Что за жесть, его удалили за удар в лицо другого человека. Не важно, из-за чего там или почему, он ударил футболиста по лицу. Теперь этому провокатору можно вообще всё, потому что он черный? Сейчас он почувствует свою безнаказанность и крышу окончательно сорвет.
Ребята на просто подлили, а залили масло в огонь
+25
-3
+22
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Мгер Цолакян
- Жалоба «Хетафе» на «Реал» отклонена
- Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи.
- Десятки судейских ошибок в пользу Реала в важных матчах.

Но кабинет у нас Барса...
+24
-4
+20
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Arty K.
Ударил, поныл, не наказан.
ВЫ СЕРЬЁЗНО
+22
-3
+19
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Sanya Kruus
Ответ Экспертное мнение
Пхахахха, о чем я и писал)) Левандовскому дисква за жест, Винисиусу отмена наказания за удар. Обратный расизм во всей красе.
это не обратный расизм. это просто кабинетный мадрид
+22
-4
+18
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Sanya Kruus
а удара теперь не было? что за бред? чертово позорище. и не говорите теперь, что мадрид не кабинетный
фантомный удар, который слепой судья не увидел, когда Ла Лига или Перес помахали перед лицом банкнотами
+23
-7
+16
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e_kot
Медиаресурс у Переса - мое почтение
+18
-4
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Caerly
Они там совсем сошли с ума и прогнулись?
+17
-3
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Игорь Климов
Это очень позорное решение.
Во-первых, эту Красную карточку Винисиуса нельзя отменять, так как был умышленный удар в лицо.
Во-вторых, нужно было показать Красную карточку Дуро.
+20
-6
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deadjoker
Блеск :) ждем ответки от фанатов и соперников.
+14
0
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MUthebest
т.е. если в следующий раз черныша будут задирать он может со спокойной душой в стиле де Йонг в душу вдарить и получит ничего?)
+13
-1
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Марслан Акматалиев
Прогнулись, клоуны
За жест даём три матча дисквы, за удар в лицо отменяем красную. Понятно.
+13
-1
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Бене Гессерит
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Если бы его не душили то и удара бы соответственно не было, атак справедливо
Если бы он не вышел на поле, то и удушения бы соответственно не было
+12
0
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Best game on Earth
Справедливее было дать другому чуваку красную, и эту оставить в силе. А так это политическое решение.
+12
0
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Гамарджоба Генацвале
Ну если карточку отменили, значит удара не было. Расизм(если он был) тоже предлагаю в том матче отменить. И все счастливы.
+11
0
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Sergey
Боже, какой позор. Обоих дисквалифицировать на 2-3 матча было бы неплохо, а они такую дичь творят
+10
0
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