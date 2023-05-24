Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи. Рефери не показали на повторе, как Дуро хватал вингера «Реала» за шею

Винисиус Жуниор избежал дисквалификации на ближайшие матчи.

в ходе конфликта между игроками « » и «Валенсии» в конце матча 35-го тура рукой ударил в лицо форварду , который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья , изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Позднее стало известно, что видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал главному арбитру лишь часть эпизода. За это помощник был уволен Королевской испанской футбольной федерацией.

Как передает Marca, Комитет по спортивным соревнованиям RFEF в результате многочасового обсуждения принял решение отменить дисквалификацию Винисиуса Жуниора. В качестве причины называется отсутствие у Бенгоэчеа полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части, что привело к неверной оценке эпизода.

Таким образом, бразильский футболист сможет принять участие в матче с «Райо Вальекано» 24 мая.

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