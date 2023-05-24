Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи. Рефери не показали на повторе, как Дуро хватал вингера «Реала» за шею
Винисиус Жуниор избежал дисквалификации на ближайшие матчи.
Винисиус Жуниор в ходе конфликта между игроками «Реала» и «Валенсии» в конце матча 35-го тура Ла Лиги рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.
Позднее стало известно, что видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал главному арбитру лишь часть эпизода. За это помощник был уволен Королевской испанской футбольной федерацией.
Как передает Marca, Комитет по спортивным соревнованиям RFEF в результате многочасового обсуждения принял решение отменить дисквалификацию Винисиуса Жуниора. В качестве причины называется отсутствие у Бенгоэчеа полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части, что привело к неверной оценке эпизода.
Таким образом, бразильский футболист сможет принять участие в матче с «Райо Вальекано» 24 мая.
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Хоть я за «Реал», решение отменить КК Винисиусу кажется однобоким и бредовым
Фу, противно.
- Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи.
- Десятки судейских ошибок в пользу Реала в важных матчах.
Но кабинет у нас Барса...
ВЫ СЕРЬЁЗНО
Во-первых, эту Красную карточку Винисиуса нельзя отменять, так как был умышленный удар в лицо.
Во-вторых, нужно было показать Красную карточку Дуро.
За жест даём три матча дисквы, за удар в лицо отменяем красную. Понятно.