«Спартак» может сыграть в Зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ. «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» уже подтвердили участие («РБ Спорт»)
«Спартак» может может принять участие в Зимнем Кубке РПЛ.
Решение о полном составе участников турнира, который пройдет в ОАЭ, как и в прошлом году, в конце января и начале февраля, будет принято на следующей неделе.
По данным «РБ Спорт», участие в Кубке подтвердили «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо».
С большой долей вероятности призового фонда у турнира не будет, так как одна из букмекерских компаний, которая ранее спонсировала турнир, предлагает значительно меньшую сумму за титульное спонсорство – 50 млн рублей вместо 300 млн.
«Спартак» уведомил Премьер-лигу о готовности участвовать в турнире. Ранее красно-белые не были готовы играть из-за позиции прежнего главного тренера Деяна Станковича, логистики и отсутствия иностранных команд. Вероятно, Мир РПЛ удастся провести турнир.
Если лига примет решение о приглашении «Спартака», ей предстоит найти шестого участника.