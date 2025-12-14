«Спартак» может сыграть в Зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ. «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» уже подтвердили участие («РБ Спорт»)

«Спартак» может сыграть в Зимнем Кубке РПЛ.

«Спартак» может может принять участие в Зимнем Кубке РПЛ.

Решение о полном составе участников турнира, который пройдет в ОАЭ, как и в прошлом году, в конце января и начале февраля, будет принято на следующей неделе.

По данным «РБ Спорт», участие в Кубке подтвердили «Краснодар », «Зенит », ЦСКА и «Динамо ».

С большой долей вероятности призового фонда у турнира не будет, так как одна из букмекерских компаний, которая ранее спонсировала турнир, предлагает значительно меньшую сумму за титульное спонсорство – 50 млн рублей вместо 300 млн.

«Спартак» уведомил Премьер-лигу о готовности участвовать в турнире. Ранее красно-белые не были готовы играть из-за позиции прежнего главного тренера Деяна Станковича, логистики и отсутствия иностранных команд. Вероятно, Мир РПЛ удастся провести турнир.

Если лига примет решение о приглашении «Спартака », ей предстоит найти шестого участника.