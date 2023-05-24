Рафинья поддержал Винисиуса, показав майку со словами Боба Марли: «Пока цвет кожи важнее цвета глаз, будет война»
Рафинья поддержал Винисиуса Жуниора, ставшего объектом расистских оскорблений.
Уходя на замену во время игры «Барселоны» с «Вальядолидом» (1:3) в 36-м туре Ла Лиги, вингер снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью, адресованной его партнеру по сборной Бразилии.
«Пока цвет кожи важнее цвета глаз, будет война», – сказано в послании на передней стороне майки. Это незначительно измененные строчки из песни Боба Марли и группы The Wailers под названием War.
«Мы с тобой, Вини», – написано сзади.
Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport
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— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
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У Джексона сыграно 1332 минуты - 9+4 - 102 минуты на голевое действие.
У Винисиуса 2743 минуты - 10+10 - 137 минут на голевое действие. Это при том что Винисиус играет за Реал с Бенземой, Кроосом и Модричем, а Джексон играет за Вильярреал.
Все еще смешно?
Вы можете жить себе спокойно и вообще не отсвечивать, но вот гопоте местной как-то будет плевать на ваше ровное поведение, когда они к вам за сигареткой подойдут)) вот и на трибунах тоже самое