Рафинья поддержал Винисиуса, показав майку со словами Боба Марли: «Пока цвет кожи важнее цвета глаз, будет война»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор музыка расизм дискриминация Футбол

Рафинья поддержал Винисиуса Жуниора, ставшего объектом расистских оскорблений.

Уходя на замену во время игры «Барселоны» с «Вальядолидом» (1:3) в 36-м туре Ла Лиги, вингер снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью, адресованной его партнеру по сборной Бразилии.

«Пока цвет кожи важнее цвета глаз, будет война», – сказано в послании на передней стороне майки. Это незначительно измененные строчки из песни Боба Марли и группы The Wailers под названием War.

«Мы с тобой, Вини», – написано сзади.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport

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22 комментария

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Маратбек Абакиров
— Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм!
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.

фильм Гайя Ричи: «Джентльмены» (2020)

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maximilian_15
Задрали уже с цветом кожи! Он ведет себя везде как клоун, вот и предвзятое отношение к нему из-за этого! К другим цветным ребятам никто не лезет!
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окечуква
Перевели двусмысленно. У Марли суть в том, что ни цвет глаз, ни цвет кожи не должен иметь значения, насколько я помню. Песня известная довольно.
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Нефанатик
Ответ беда504
так другие цветные так не разрывают защиту как он в ла лиге))
Кого он разрывает? 10 голов в 32 матчах, слабовато для такого "разрывателя". У Николоса Джексона 9 голов в 23 матчах. У него так же нет никаких проблем.
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ZaSvabody
Достойный жест от футболиста Барселоны (при всей неоднозначности персоны Винисиуса).
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Денис Шорц
Ответ Маратбек Абакиров
— Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм! — Но ты чёрный. И ты урод. — Но ведь считать чёрных уродами - это расизм! — Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя. фильм Гайя Ричи: «Джентльмены» (2020) ОТВЕТИТЬ
Здравствуйте, вас посетила полиция заезженных цитат. На первый раз предупреждение — впредь будьте внимательнее.
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Савелий Крапивкин
Он явно планировал забить сегодня)) не фартануло
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Дамир Байназаров
Мне кажется, Обезьяной называют Вини не из за цвета кожи
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Фут.Боль
Ответ Оригинальный Ник
Информационная мина, заложенная Пересом ещё несколько месяцев назад, наконец рванула и загадила всё пространство. Скоро станет ясна цель разыгранной карты расизма
Футбольный мир отвлекся от лгбт темы во Франции. Расизм "помог".
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LaffyTaffy
Ответ Савелий Крапивкин
Он явно планировал забить сегодня)) не фартануло
Рафинья? и планировал забить? такое только по праздникам случается))
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беда504
Ответ Нефанатик
Кого он разрывает? 10 голов в 32 матчах, слабовато для такого "разрывателя". У Николоса Джексона 9 голов в 23 матчах. У него так же нет никаких проблем.
Джексона не держат по два защитника и в целом посмотри влияния Винни на игру в и в каком клубе))
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Нефанатик
Ответ VictorVallecano
Смешно, как ты из-за своей ненависти тактично забыл упомянуть еще 10 ГП.
Тактично включим и передачи!
У Джексона сыграно 1332 минуты - 9+4 - 102 минуты на голевое действие.
У Винисиуса 2743 минуты - 10+10 - 137 минут на голевое действие. Это при том что Винисиус играет за Реал с Бенземой, Кроосом и Модричем, а Джексон играет за Вильярреал.
Все еще смешно?
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VictorVallecano
Ответ Нефанатик
Кого он разрывает? 10 голов в 32 матчах, слабовато для такого "разрывателя". У Николоса Джексона 9 голов в 23 матчах. У него так же нет никаких проблем.
Смешно, как ты из-за своей ненависти тактично забыл упомянуть еще 10 ГП.
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slatar99
Ответ maximilian_15
Задрали уже с цветом кожи! Он ведет себя везде как клоун, вот и предвзятое отношение к нему из-за этого! К другим цветным ребятам никто не лезет!
А Лукаку тоже как клоун себя ведёт? А Роберто Карлосу помните банан в Самаре с трибуны бросили - он, видимо, прям развеселил там публику, решили наградить.

Вы можете жить себе спокойно и вообще не отсвечивать, но вот гопоте местной как-то будет плевать на ваше ровное поведение, когда они к вам за сигареткой подойдут)) вот и на трибунах тоже самое
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_FoX-
Это глазизм получается
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ну Боб Марли конечно авторитет в таких вопросах. Цвет глаз и цвет кожи, религия и традиции, цвет волос и длина юбки не играют никакой роли, когда одна страна хочет устроить войну против другой.
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Оригинальный Ник
Информационная мина, заложенная Пересом ещё несколько месяцев назад, наконец рванула и загадила всё пространство. Скоро станет ясна цель разыгранной карты расизма
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читай ниже ↙
Пусть во имя всего этого Раф проползет на коленях через все поле
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Buharoid
Поймал себя на мысли, что Винисиуса зовут как персонажа игр The Elder Scrolls. Скайрим для нордов!
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