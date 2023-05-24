Рафинья поддержал Винисиуса, показав майку со словами Боба Марли: «Пока цвет кожи важнее цвета глаз, будет война»

Рафинья поддержал Винисиуса Жуниора, ставшего объектом расистских оскорблений.

Уходя на замену во время игры «Барселоны» с «Вальядолидом» (1:3) в 36-м туре , вингер снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью, адресованной его партнеру по сборной Бразилии.

«Пока цвет кожи важнее цвета глаз, будет война», – сказано в послании на передней стороне майки. Это незначительно измененные строчки из песни Боба Марли и группы The Wailers под названием War.

«Мы с тобой, Вини», – написано сзади.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport

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