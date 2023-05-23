Егоров о том, что Роша спровоцировал Соболева: «Виллиан просто яйца поправлял. Но если Саня скажет, что ему говорили «соси», то засчитывается»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на мнения о том, что Александра Соболева спровоцировали.

Некоторые телеграм-каналы опубликовали видеоролики, которые, по утверждениям данных каналов, доказывают, что Виллиан Роша провоцировал Соболева в ходе игры 28-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1).

«Вы серьезно? Чел тут яйца поправляет, а Соболев вообще к нему спиной стоит. Разве нет?

Хотя, если Саня скажет, что ему что-то говорили типа «соси», то засчитывается», – написал президент «БроукБойз».

Фото: телеграм-канал «Спорт для всех»

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68 комментариев

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Arti22
Это получается заседание КДК будет заключаться в том, что будут решать кто кому первый писюн показал?? Блин футбол уже столько существует, почему я не удивлён, что такое именно в нашей лиге приколов случилось))
+142
-15
+127
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Pb-SE
Вышел Роша на крыльцо
Почесать свое яйцо.
+81
-3
+78
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JENNINGS
Ответ Arti22
Это получается заседание КДК будет заключаться в том, что будут решать кто кому первый писюн показал?? Блин футбол уже столько существует, почему я не удивлён, что такое именно в нашей лиге приколов случилось))
Вспоминая старое видео:
- а он мне писюн показывал!
- не показывал
- не ври, показывал!
- не ври, ты сам видел
+71
-1
+70
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nikolai 75
Ответ Pb-SE
Вышел Роша на крыльцо Почесать свое яйцо.
но на крыльце стоял Санек,и чесал свой плавничок
+37
-1
+36
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Port Royal
А что тут такого? Крепкое футбольное гачи-братство
+22
-2
+20
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Radik_2.0
астрологии объявили неделю яиц Соболева
+18
-1
+17
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boroda_4
Ответ JENNINGS
Вспоминая старое видео: - а он мне писюн показывал! - не показывал - не ври, показывал! - не ври, ты сам видел
https://www.youtube.com/watch?v=vaFmretTrpM
+14
-1
+13
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укротитель троллей
Ответ .ru
- Саня, тебе говорили соси?.. - Говорили... - На каком языке?.. - На бразильском...
...- а откуда ты знаешь бразильский ?
- Жирков научил !
+12
0
+12
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.ru
- Саня, тебе говорили соси?..
- Говорили...
- На каком языке?..
- На бразильском...
+14
-3
+11
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Влад Безруков
Ответ Алексей Зуев
Видео посмотри с моментом на 58-й минуте. Будет уже не так смешно
Соболев за 30 секунд до этого показывает этот жест Роше
Продолжаем смеяться с вас дальше
+15
-5
+10
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Wesley
Новость запостил спортс, а стыдно почему-то мне
+13
-3
+10
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Геннадий Тёкин
Так они выяснили чья яйца больше или это будет определять КДК?)
+9
0
+9
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андрэ
годная аналитика
+10
-2
+8
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Сергей Молодых
Ну развели целую компанию по отмазыванию дельфина! Да даже если этому Соболеву белые крылья к заднице гвоздями прибить, он всё равно останется самым мерзким типом в истории нашего футбола.
+13
-6
+7
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Кирилл
Ответ Алексей Зуев
https://boosty.to/fabrika_futbola
На этом же видео четко видно, что сначала Роша показывает на бокового, потом на глаза и потом показывает «жест Соболева» с показыванием автора )
+7
0
+7
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Влад Безруков
Ответ Алексей Зуев
О, уже, не отказываетесь, что Роша показывал? ))) А то Брейдо ахинею какую то нес )))
Там два варианта
Либо он чешит яйца, либо показывает боковому судье, что Соболев 30 секунд назад показал ему неприличные жест
Роша даже не смотрит на Соболев на 58 минуте, как и Соболев не смотрит на Рошу, за то очевидно, что Роша смотрит в сторону бокового судьи, который тогда в первый раз забил болт на это, а потом забил и второй раз
+8
-2
+6
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Бен Гаан
Все здравые люди ждут дискву дельфина на 3 матча и отмену красной Роши ✅
+10
-7
+3
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Берни Парент
Словно выдержки из какого-то дешёвого сценария к порнофильму.
+3
0
+3
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nikolai 75
а как Соболев понял слово с..и на португальском?
+3
-1
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Торна
Ответ nikolai 75
а как Соболев понял слово с..и на португальском?
Так же как и лайнсмен
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stirliz
Роша по мнению КС такой же милый и безобидный мальчик как Вернблум
+19
-17
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Simka87
Ответ boroda_4
https://www.youtube.com/watch?v=vaFmretTrpM
шедевр российской эстрады)))
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Nekrasof
Красную карточку Сане отменить так как он неакцентированно показывал бэн
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Михаил Енилин
Ответ Pb-SE
Вышел Роша на крыльцо Почесать свое яйцо.
На дербицо
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Ильдар Фарукшин
Начинается Кузяева та нога(Берегись автомобиля) у Бальде не та. Теперь яйца Соболя те у Роша не те
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-5
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