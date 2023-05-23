Егоров о том, что Роша спровоцировал Соболева: «Виллиан просто яйца поправлял. Но если Саня скажет, что ему говорили «соси», то засчитывается»
Дмитрий Егоров отреагировал на мнения о том, что Александра Соболева спровоцировали.
Некоторые телеграм-каналы опубликовали видеоролики, которые, по утверждениям данных каналов, доказывают, что Виллиан Роша провоцировал Соболева в ходе игры 28-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1).
«Вы серьезно? Чел тут яйца поправляет, а Соболев вообще к нему спиной стоит. Разве нет?
Хотя, если Саня скажет, что ему что-то говорили типа «соси», то засчитывается», – написал президент «БроукБойз».
Фото: телеграм-канал «Спорт для всех»
Почесать свое яйцо.
- а он мне писюн показывал!
- не показывал
- не ври, показывал!
- не ври, ты сам видел
- Жирков научил !
- Говорили...
- На каком языке?..
- На бразильском...
Продолжаем смеяться с вас дальше
Либо он чешит яйца, либо показывает боковому судье, что Соболев 30 секунд назад показал ему неприличные жест
Роша даже не смотрит на Соболев на 58 минуте, как и Соболев не смотрит на Рошу, за то очевидно, что Роша смотрит в сторону бокового судьи, который тогда в первый раз забил болт на это, а потом забил и второй раз