Егоров о том, что Роша спровоцировал Соболева: «Виллиан просто яйца поправлял. Но если Саня скажет, что ему говорили «соси», то засчитывается»

Дмитрий Егоров отреагировал на мнения о том, что Александра Соболева спровоцировали.

Некоторые телеграм-каналы опубликовали видеоролики, которые, по утверждениям данных каналов, доказывают, что Виллиан Роша провоцировал Соболева в ходе игры 28-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1).

«Вы серьезно? Чел тут яйца поправляет, а Соболев вообще к нему спиной стоит. Разве нет?

Хотя, если Саня скажет, что ему что-то говорили типа «соси», то засчитывается», – написал президент «БроукБойз».

Фото: телеграм-канал «Спорт для всех»