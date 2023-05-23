Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Шабаба»

«Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Шабаб» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Роналду идет вторым в турнирной таблице лиги, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 очка. « » занимает 3-е место, отставая от « » на 7 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур

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