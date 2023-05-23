Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Шабаба»
«Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Шабаб» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб Роналду идет вторым в турнирной таблице лиги, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 очка. «Аль-Шабаб» занимает 3-е место, отставая от «Аль-Насра» на 7 очков.
27-й тур
- Дата проведения
- 23 мая, 21.30, «King Saud University Stadium»
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
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По информации источника, португальца не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии.
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