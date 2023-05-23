Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Шабаба»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Шабаб» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Роналду идет вторым в турнирной таблице лиги, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 очка. «Аль-Шабаб» занимает 3-е место, отставая от «Аль-Насра» на 7 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур

Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Шабаб Эр-Рияд
Дата проведения
23 мая, 21.30, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugeny Grebenkou
С детства за Аль-Наср!!!!)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рафик Маркес
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду желает досрочно расторгнуть действующее соглашение с саудовским клубом, сообщило издание Mundo Deportivo.

По информации источника, португальца не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
второе место с третьим играют) уровень матча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EL BICHO
А вот айлин - совсем другой коленкор; человек действительно думает, что поздний Роналду играл в Реале девятку, а не инсайд форварда, при живом-то Бензема)) Настолько все печально с понимаем футбола))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EL BICHO
Ответ Трусики Бочкаревой
Понял , что уже и там не тянет , половина голов с пенальти
Ага, не тянет, 13+2 в 14 играх) И да, кинь пруф относительно голов, забитых с пенальти)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трусики Бочкаревой
Ответ EL BICHO
Ага, не тянет, 13+2 в 14 играх) И да, кинь пруф относительно голов, забитых с пенальти)
Голы с пенальти в играх против :
Аль фатеха 03.02.23
Аль вахды 09.02.23
Дамака 25.02.23
Аль адалы 04.04.23
Аль таи 16.05.23
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трусики Бочкаревой
Ответ EL BICHO
Ага, не тянет, 13+2 в 14 играх) И да, кинь пруф относительно голов, забитых с пенальти)
Оставь его чистые голы , и в этой недолиге слон Прудников сейчас больше забьет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трусики Бочкаревой
Ответ EL BICHO
Ага, не тянет, 13+2 в 14 играх) И да, кинь пруф относительно голов, забитых с пенальти)
Относительно имиджа арабам лучше было б рому павлюченко пригласить , игрок известный, забивал бы больше , платить ему меньше раз в 40. Криштианус рано или поздно совершит каминг аут, и тогда арабы поймут какой зашквар у них играл и чего они его на крану не повесили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EL BICHO
Ответ Трусики Бочкаревой
Голы с пенальти в играх против : Аль фатеха 03.02.23 Аль вахды 09.02.23 Дамака 25.02.23 Аль адалы 04.04.23 Аль таи 16.05.23
Погоди, ты ведь сказал, что половина голов с пенальти, а выходит, 5 из 13))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EL BICHO
Ответ Трусики Бочкаревой
Относительно имиджа арабам лучше было б рому павлюченко пригласить , игрок известный, забивал бы больше , платить ему меньше раз в 40. Криштианус рано или поздно совершит каминг аут, и тогда арабы поймут какой зашквар у них играл и чего они его на крану не повесили
А почему тебя волнует чей-то каминг аут??) Касаемо известности Павлюченко поржал, но с чего ты взял, что какой-то рандомный футболист забил бы больше лучшего бомбардира в истории футбола?) И да, назови мне хоть одного игрока за всю историю футбола, забивавшего 60+ голов 5 сезонов подряд)) Ну, кроме Криштиану, вестимо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий