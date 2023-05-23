Игроки «Барсы» записали видео для российских болельщиков, не спросив разрешения у Ла Лиги. Клуб считает их поступок «невинным»
В «Барселоне» прояснили ситуацию с видео для российских болельщиков.
Напомним, футболисты каталонской команды Серджи Роберто и Алекс Бальде поздравили российских болельщиков «Барсы» с чемпионством, видео опубликовал телеграм-канал Okko Sports. Это осудили несколько украинских клубов.
Источники EFE в «Барселоне» сообщили, что видео было записано на мероприятии для иностранных СМИ, которые имеют права на трансляцию соревнования.
В «Барселоне» сообщили, что футболисты не спросили разрешения на запись видео у Ла Лиги – организаторов мероприятия. В клубе считают поступок игроков «невинным».
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