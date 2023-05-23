Игроки «Барсы» записали видео для российских болельщиков, не спросив разрешения у Ла Лиги. Клуб считает их поступок «невинным»

Теги Барселона Ла Лига Серджи Роберто Okko Алекс Бальде Футбол

В «Барселоне» прояснили ситуацию с видео для российских болельщиков.

Напомним, футболисты каталонской команды Серджи Роберто и Алекс Бальде поздравили российских болельщиков «Барсы» с чемпионством, видео опубликовал телеграм-канал Okko Sports. Это осудили несколько украинских клубов. 

Источники EFE в «Барселоне» сообщили, что видео было записано на мероприятии для иностранных СМИ, которые имеют права на трансляцию соревнования. 

В «Барселоне» сообщили, что футболисты не спросили разрешения на запись видео у Ла Лиги – организаторов мероприятия. В клубе считают поступок игроков «невинным». 

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24 комментария

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SaH4r.
поздравили и что? русичи теперь не люди что-ли?
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deadjoker
Вот если бы Россияне были бы черными, что бы тогда сказал бы лева
+21
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Johnie
А в чем виновность поступка?!)
+14
-2
+12
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KeriLLo
Ждëм, что скажет Левандовски, на то, что Барселона считает поступок невинным.
+8
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Eledsul1
Ответ SaH4r.
поздравили и что? русичи теперь не люди что-ли?
Добро пожаловать в мир чернокожих и прокаженных.
+8
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Kubinec_
польское бревно в шоке
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Очевидное невероятное
Респект игрокам Барселоны
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Marcus-light
Ответ Johnie
А в чем виновность поступка?!)
Так и сказали, что невинны. Если вы в курсе, как украинская фабрика троллей бомбит с начала войны вообще всё компании без разбора и выкидывает эти переписки в сеть, то знаете, что многие просто сдаются лишь бы отвалили. К счастью, кто выдержал стартовый натиск сейчас уже имеет набор шаблонов, чтобы сдать подобные манифесты подальше
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Очевидное невероятное
Ответ Gravdaar Iyaad
Как теперь жить российской секте бчк после того, как главный бомбардир их любимого клуба (пшек) плюнул им в душу))) Что интересно собираются делать преставители фанатского движения бчк в России? Наверняка такие есть
Все нормально Рдип)
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Очевидное невероятное
Ответ Wiley Fox
Позорная Каталония давно бабло из бюджета России осваивает. Откуда бы ещё сепаратизм подписывался УЕФА с чеферином кремлевским, конечно, тоже в этом ничего не увидит
Сильно нервничаешь?))))
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Сергей Логинов
Ответ Julia Jungle
Расскажите, пож-та, а с чего вдруг они решили записать его именно для российских болельщиков? Вопрос без подвоха, просто любопытно, и почему именно Бальде и Роберто?
Почему Бальде и Роберто, не знаю, а записал обращение Okko Спорт
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xoms
Ответ Shoxruh Abdunazarov
Гениальная идея 💡 Теперь Тебас заберёт 15 очков от Барсы, что-то сделает с Атлетиком и объявит Реал чемпионом 🤣🤣🤣
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Однажды в Космосе
Игроки Барсы красавцы!!!
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Пирс Морган
Да это же расизм
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окечуква
Зачем спрашивать у кого-то разрешения для того, чтобы поздравить обычных людей? Ведь Роберто и Бальде обращались не к политикам, а к болельщикам, простым людям с российским паспортом. Культура отмены уже не раздражает, а веселит даже своим отсутствием здравого смысла.
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Julia Jungle
Расскажите, пож-та, а с чего вдруг они решили записать его именно для российских болельщиков? Вопрос без подвоха, просто любопытно, и почему именно Бальде и Роберто?
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Они же не Путина поздравили или его приспешников
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Yu123
перемога не иначе
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