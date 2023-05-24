Звездный форвард « » помог команде продлить серию с « » в финале Востока как минимум на один матч.

В победной четвертой встрече (116:99, 1-3) Тейтум набрал 33 очка, 11 подборов и 7 передач.

За 42 минуты лидер «Селтикс» реализовал 14 из 22 с игры (включая 4 из 8 из-за дуги). В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.

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