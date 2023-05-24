Джейсон Тейтум набрал 33 очка, 11 подборов и 7 передач в 4-м матче с «Хит»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум помог команде продлить серию с «Майами» в финале Востока как минимум на один матч.

В победной четвертой встрече (116:99, 1-3) Тейтум набрал 33 очка, 11 подборов и 7 передач.

За 42 минуты лидер «Селтикс» реализовал 14 из 22 с игры (включая 4 из 8 из-за дуги). В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.

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9 комментариев

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dato akhaladze
Люблю Джимбо, но неплохо было бы хотябы на пару дней стереть самодовольство с его лица, а после финала и по дольше, так как Каляна люблю ещё больше.
+21
-2
+19
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hodor 12
Серия продолжается, друзья . К радости болел Бостона.... Спасибо всем кто верил
+13
0
+13
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Кирилл Павлюченко
Наконец-то Тейтум оправдал "оказанное ему высокое доверие!"
+4
0
+4
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Vagant
В текущем ПО, если Бостон:
- забивает меньше 15 трешек, он проигрывает (0 из 6 игр)
- забивает 15+ трешек, как правило выигрывает (7 из 8)

В этой игре кельты забили 18.
+4
0
+4
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Vagant
Ответ Кирилл Павлюченко
Наконец-то Тейтум оправдал "оказанное ему высокое доверие!"
Тейтум лидирует по очкам в среднем за матч в ПО за кельтов за всю историю франшизы
+2
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A. V.
Это ещё не интрига, но хоть что то
+1
0
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Spaten
Не останавливаться! ☘️
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