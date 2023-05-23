НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 4-м матче

Сегодня в НБА состоится четвертый матч финальной серии Восточной конференции между « » и «Майами» (0-3).

НБА

Финал Восточной конференции



Четвертый матч

« » ведет в серии – 3-0



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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