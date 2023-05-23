НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 4-м матче

Теги результаты Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоится четвертый матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами» (0-3).

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Четвертый матч

Майами – Бостон
Дата проведения
24 мая, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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47 комментариев

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Оба штрафных Гранта Уильямса
Всем игрокам Бостона, Никс и Бакс нужно организовать клуб жертв насилия, где они будут поддерживать друг друга и рассказывать свои истории о том, что с ними сотворила банда отморозоков Хит. Удачи этому ОПГ в большом финале!
+28
-3
+25
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hodor 12
Я, Зелёный, дальше некуда... Дилетант, который просто топит за Бостон... И на столе сегодня во время просмотра будет все в цвет моего любимого клуба... Люблю зелёный салатик, обожаю. Это знаете, когда, кинза, укроп, немного мяты и клюква (увы она не зелёная).. Вкуснотища и не переедаешь. Раскошелился на Green Label.... Вискарик, с этикеткой цвета маек игроков Бостона. Ночь, вискарь и небольшая надежда. А, вдруг. Сегодня, зацепимся, а там и пятую игру дома. А, потом как с Филкой, со счёта 2 - 3 да в козыря... И сразу Тэйтум будет лучшим, а Мазула - гением..... Слеза сама прокатилась предательски по небритой щеке. На завтра на работе взял отгул. Утром же придётся догоняться по любому. Или на радостях или, увы из за сухарика.. Победы сильнейшим. Boston Let’s Go..
+19
-2
+17
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Марсель Объелся
За Коди Зеллера!
+15
0
+15
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duberry
Болельщики ЛАЛ и Бостона после этого матча сплотятся, как никогда раньше)
+14
-3
+11
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Стихоплет
Продолжение вчерашней простыни, где описаны все действующие лица реальной истории ( кому интересно - ссылка: https://m.sports.ru/basketball/1115150900-nba-plej-off-final-zapadnoj-konferenczii-lejkers-primet-denver-v-4-m-m.html?comment_id=4066113%C2%A6news%C2%A61115150900 ):

Итак, утро следующего дня, завтрак, поплавали в море, поели арбуза (вес около 20 кг., цена 4р./кг., брали на компанию).
Потом около 11 часов дня пошли с нашим Порзингисом покидать вдвоичка в кольцо. Сам я кидаю выше среднего, по технике между Джей Джей Реддиком и Лонзо Боллом.
Габариты визави - в полтора раза шире и на две головы выше (мой рост 188, вес тогда где-то 67 кг.).
В общем кидаем , кидаем , решили на счёт. И тут полетело у меня - треха, треха, фейк, проход, разворот на одной ноге в одну - другую сторону, 2 очка, при этом товарища это напрягает, всё-таки он главная звезда команды, но я поймал кураж и как Данкан Робинсон и в атаке разнообразил и в защите , на удивление, прихватил его. Счёт уже 12-0 и тут он психует, идёт в проход, продавливает и пытается забить постер через меня, не получается. К тому же по приземлению он неудачно цепляет рукой в районе обратной стороны локтя сетку, а там торчит кусок острой проволоки. Дальше кровь начинает просто хлестать, чел в шоке, беру свою футболку, обматываю руку ему и кричу "Врача, срочно". Врача, конечно же нет.. набираем 03,далее он едет зашивать руку...
Команда подтянулась, все тоже в шоке и чувствуется как настрой ребят не просто покидает , а исчезает на глазах: "все, прос..ли", "нам крышка", в общем, как ЛАЛ сегодня в третьей четверти - расклеились..
Я тут включил Летсгоу Камоныча, давай ребятам заливать, что мы всё ещё команда и надо собраться и выдать 146% каждому. Потом в режиме физрука начал изображать из себя Мазуллу и гонять 3 на 3 вместе с ними. Паралельно там шутканул что-то, этого подъ...нул, в общем обстановка разрядилась и как-то спокойнее стало.
Вечер. После ужина немного отдохнули в своих комнатах, послушали музыку, постарались настроиться на матч всей жизни.

**Небольшое уточнение по площадке - покрытие прорезиненное, кольца в целом норм, но сама площадка зажата по длине бетонными заборами, переходящими в полукруглые советские ангары. От забора до линии площадки буквально 30 см. Там по одному человеку вдоль стен только влезает.По ширине кольца, а за ними сетки металлические. Представили? Едем дальше**

15 минут до начала матча, мы размялись, немного покидали мяч.
В это время народ/зрители всё шли и шли и уже заполнили всё возможное пространство и даже больше, принесли лавки, чтобы на них встать, в общем настоящая атмосфера 7го матча плей-офф, куда так хочет отправиться батя Edward’s. У нас такое было, в реале. Мы заходили в финал как команда Джимбо, но без Джимбо.
Хоть я и ощущал себя Джимбо, но по факту был скорее Данконом Робинсоном.
Играли, как уже сказал, персональную защиту, а в атаке что-то там пытались ковырять.
Игра началась. Стартовое вбрасывание мы проиграли, соперники распасовали мяч и забили в проходе, попутно выписав паре наших ребят локтями в грудину.
0-2.
Я с мячом, обвожу одного и даю пас открытому , но мимо. Подбор соперника, быстрый открыв.
0-4.
Дальше даю ввести шустрому, он бежит, даже летит, но блок, и нам привозят 3.
0-7.
Пытаемся вывести нашего волейболиста на открытый 3й бросок, мимо, под кольцом нас задавили, ещё два((.
0-9.

Перерыв, меняемся кольцами. При этом важный момент - игра , несмотря на счёт была достаточно вязкой, играли как будто против плохих парней из Детройта, нас били, ломали, но судьи в нашей игре - только название, никаких, конечно, фолов никто никому не выписывал ни за поглаживание спины в прыжке (с) , ни за локоть в грудь. Кстати, в команде соперников играл не особо полезный в защите и атаке говорун, типа тафгай. Повадками и натурой вылитый Дреймонд Грин до Дреймонда Грина, ну или белый Грин) Из нашей команды он чёт зацепился к одному интеллигентному парню в очках Владу, учившемуся на мехмате, постоянно улыбающемуся и весёлому.
В перерыве надо было как-то взбодрить ребят, я уж не помню, что говорил, но точно что-то из серии "если проиграем, может отчисляться и переезжать в другой город, ну камон Летсгоу!"
+12
-5
+7
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Стихоплет
Ответ Стихоплет
Продолжение вчерашней простыни, где описаны все действующие лица реальной истории ( кому интересно - ссылка: https://m.sports.ru/basketball/1115150900-nba-plej-off-final-zapadnoj-konferenczii-lejkers-primet-denver-v-4-m-m.html?comment_id=4066113%C2%A6news%C2%A61115150900 ): Итак, утро следующего дня, завтрак, поплавали в море, поели арбуза (вес около 20 кг., цена 4р./кг., брали на компанию). Потом около 11 часов дня пошли с нашим Порзингисом покидать вдвоичка в кольцо. Сам я кидаю выше среднего, по технике между Джей Джей Реддиком и Лонзо Боллом. Габариты визави - в полтора раза шире и на две головы выше (мой рост 188, вес тогда где-то 67 кг.). В общем кидаем , кидаем , решили на счёт. И тут полетело у меня - треха, треха, фейк, проход, разворот на одной ноге в одну - другую сторону, 2 очка, при этом товарища это напрягает, всё-таки он главная звезда команды, но я поймал кураж и как Данкан Робинсон и в атаке разнообразил и в защите , на удивление, прихватил его. Счёт уже 12-0 и тут он психует, идёт в проход, продавливает и пытается забить постер через меня, не получается. К тому же по приземлению он неудачно цепляет рукой в районе обратной стороны локтя сетку, а там торчит кусок острой проволоки. Дальше кровь начинает просто хлестать, чел в шоке, беру свою футболку, обматываю руку ему и кричу "Врача, срочно". Врача, конечно же нет.. набираем 03,далее он едет зашивать руку... Команда подтянулась, все тоже в шоке и чувствуется как настрой ребят не просто покидает , а исчезает на глазах: "все, прос..ли", "нам крышка", в общем, как ЛАЛ сегодня в третьей четверти - расклеились.. Я тут включил Летсгоу Камоныча, давай ребятам заливать, что мы всё ещё команда и надо собраться и выдать 146% каждому. Потом в режиме физрука начал изображать из себя Мазуллу и гонять 3 на 3 вместе с ними. Паралельно там шутканул что-то, этого подъ...нул, в общем обстановка разрядилась и как-то спокойнее стало. Вечер. После ужина немного отдохнули в своих комнатах, послушали музыку, постарались настроиться на матч всей жизни. **Небольшое уточнение по площадке - покрытие прорезиненное, кольца в целом норм, но сама площадка зажата по длине бетонными заборами, переходящими в полукруглые советские ангары. От забора до линии площадки буквально 30 см. Там по одному человеку вдоль стен только влезает.По ширине кольца, а за ними сетки металлические. Представили? Едем дальше** 15 минут до начала матча, мы размялись, немного покидали мяч. В это время народ/зрители всё шли и шли и уже заполнили всё возможное пространство и даже больше, принесли лавки, чтобы на них встать, в общем настоящая атмосфера 7го матча плей-офф, куда так хочет отправиться батя Edward’s. У нас такое было, в реале. Мы заходили в финал как команда Джимбо, но без Джимбо. Хоть я и ощущал себя Джимбо, но по факту был скорее Данконом Робинсоном. Играли, как уже сказал, персональную защиту, а в атаке что-то там пытались ковырять. Игра началась. Стартовое вбрасывание мы проиграли, соперники распасовали мяч и забили в проходе, попутно выписав паре наших ребят локтями в грудину. 0-2. Я с мячом, обвожу одного и даю пас открытому , но мимо. Подбор соперника, быстрый открыв. 0-4. Дальше даю ввести шустрому, он бежит, даже летит, но блок, и нам привозят 3. 0-7. Пытаемся вывести нашего волейболиста на открытый 3й бросок, мимо, под кольцом нас задавили, ещё два((. 0-9. Перерыв, меняемся кольцами. При этом важный момент - игра , несмотря на счёт была достаточно вязкой, играли как будто против плохих парней из Детройта, нас били, ломали, но судьи в нашей игре - только название, никаких, конечно, фолов никто никому не выписывал ни за поглаживание спины в прыжке (с) , ни за локоть в грудь. Кстати, в команде соперников играл не особо полезный в защите и атаке говорун, типа тафгай. Повадками и натурой вылитый Дреймонд Грин до Дреймонда Грина, ну или белый Грин) Из нашей команды он чёт зацепился к одному интеллигентному парню в очках Владу, учившемуся на мехмате, постоянно улыбающемуся и весёлому. В перерыве надо было как-то взбодрить ребят, я уж не помню, что говорил, но точно что-то из серии "если проиграем, может отчисляться и переезжать в другой город, ну камон Летсгоу!"
Не знаю, щёлкнуло у ребят что-то или нет, но выйдя после перерыва я решил решать сам. Джордан и Коби вспыли в
моих мыслях, всплыли также воспоминания о школе, тренировках и NBA Jam.
Вводим мяч, бежим, даю пас, пытаемся распасовать, где-то правее штрафной и ближе к кольцу принимаю мяч, прыжок ввысь, чистые два по заветам Бёрда.
2-9.
Дальше наша защита преобразилась, мы вцепились, вырвали подбор и побежали, я обвел одного, второго убрал подобием евростепа и забил аккуратным движением кисти правой руки от щита.
4-9.
Дальше случился перехват и я бы забил лёгкие 2, если бы не фолили. Но в этот раз дали два штрафных пробить. Первый точно, второй неточно, но мяч прыгает как в 7 игре Торонто-Сиксерс от Кавая несколько лет назад. Попал!!
6-9.
На нашем кольце противник мажет, я снова бегу, меня догоняют трое! И я отдаю пас в стиле Йокича на добежавшего до трёхочковой линии волейболиста, он забивает 3. Трибуны ревут!!! Гул такой, что заглушает всё вокруг!
9-9.
Времени до конца уже мало, противник долго нападает, вырывает подборы, но мы защищаемся и он мажет, снова подбирает и таки забивает.
9-11. Мы спешим, перепасуемся, я забегаю под кольцо, ловлю двух и отдаю пас на дугу на волейболиста, он даёт 3!!!
12-11.
Снова соперник забивает в упорной борьбе под кольцом, при этом в порыве борьбы несколько игроков и наших и противника падают. Времени остаётся буквально на одну атаку.
12-13.
Пока большинство игроков встаёт, я быстро ввожу мяч на Влада (вечно улыбающийся парень в очках). Он в движении ловит мяч и бежит к кольцу соперника вдоль практически линии аута по длине площадки. И тут наш (то есть соперника) Дреймонд догоняет его и впечатывает в зрителей, которые расступаются от внезапности и Влад улетает в стену. Это было больно, очень больно, подло и опасно для здоровья Влада. Но не только его здоровья... Влад встаёт весь в крови и выписывает хук справа Дреймонду, точно в цель , начинается потасовка, обе команды влетают , полная неразбериха, их оттаскивают друг от друга, Грин тоже в крови. Наши судьи удаляют обоих. Фола никому не засчитали, но мяч остался у нас.
Выводим мяч, я бегу к штрафной, резко останавливаюсь, соперник при этом продолжает движение к кольцу, пытаясь затормозить. Этого времени мне хватает на то, чтобы выпрыгнуть и кинуть мяч в кольцо в стиле The Last Shot 6ой игры финала 1998 года в исполнении Его Воздушества. Мяч залетает в кольцо!!
Трибуны (то есть зрители) просто в огне!!!
14-13!
На ответ у соперника есть ещё секунд 10, соперник вводит, бежит, но мы догоняем и не даём попасть. Время, Game over, game over, game ooooveeeer!!!
Мы победили, правда за нами, честь, так сказать отстояли! И побитые, усталые, счастливые мы большой компанией парней и девчонок двинули в клуб Luxor (который в настоящее время уже закрыт и там сейчас отель).
Для интересующихся - размер груди и наших девушек был в среднем около 2,5-3 без сильных уклонов в максимум и минимум. Охват бедер тоже в порядке)

Подытожив, хочу сказать, что студенческое время одно из самых прекрасных в жизни, когда ты успеваешь все и сил хватает на все!

Переходя к сегодняшнему матчу, конечно же за Майами, Джимбо и прекрасную компашку Золушек, творящих историю!
+11
-4
+7
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Свежий
Ответ Марсель Объелся
За Коди Зеллера!
Самый высокозадрафтованный игрок в составе Хит)
+7
-1
+6
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carragher-23
Ответ Свежий
Самый высокозадрафтованный игрок в составе Хит)
Немного подушню, но у Хит ещё есть Оладипо, который вообще аж второй пик драфта
+6
0
+6
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badaboom
Хитяры, вы нужны отдохнувшие в Финале, иначе не одолеть могучего Николу. Нужно все заканчивать сегодня!
+8
-3
+5
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bA1uDZe
Не верю. С такой игрой и менталкой, команды не выигрывают чемпионаты...
+4
0
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Ужратый Гусениц
зная Майами, не удивлюсь,если с утра будет новость что 60 очков Зеллера и Йовича помогли Хит обыграть Селтикс
+4
0
+4
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Starki92
Нужно добивать здесь и сейчас.
Нельзя давать Бостону почувствовать вкус победы.
Споэльстра и команда это знают лучше, чем я)
Поэтому жду, что команда порадует болел на домашней арена и возьмет реванш за прошлый обидный финал конфы.
Let’s go Heat 🔥🔥🔥
+4
0
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Arthur Ugly
Всем зелёным, не потерявшим веры в чудо - респект, но лично я буду спать (как и во время третьей игры). Первых двух мне хватило для понимания перспективы. Довольно бессонного мазохизма!
+3
0
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Амбидекстер Сцевола
Ответ Стихоплет
Не знаю, щёлкнуло у ребят что-то или нет, но выйдя после перерыва я решил решать сам. Джордан и Коби вспыли в моих мыслях, всплыли также воспоминания о школе, тренировках и NBA Jam. Вводим мяч, бежим, даю пас, пытаемся распасовать, где-то правее штрафной и ближе к кольцу принимаю мяч, прыжок ввысь, чистые два по заветам Бёрда. 2-9. Дальше наша защита преобразилась, мы вцепились, вырвали подбор и побежали, я обвел одного, второго убрал подобием евростепа и забил аккуратным движением кисти правой руки от щита. 4-9. Дальше случился перехват и я бы забил лёгкие 2, если бы не фолили. Но в этот раз дали два штрафных пробить. Первый точно, второй неточно, но мяч прыгает как в 7 игре Торонто-Сиксерс от Кавая несколько лет назад. Попал!! 6-9. На нашем кольце противник мажет, я снова бегу, меня догоняют трое! И я отдаю пас в стиле Йокича на добежавшего до трёхочковой линии волейболиста, он забивает 3. Трибуны ревут!!! Гул такой, что заглушает всё вокруг! 9-9. Времени до конца уже мало, противник долго нападает, вырывает подборы, но мы защищаемся и он мажет, снова подбирает и таки забивает. 9-11. Мы спешим, перепасуемся, я забегаю под кольцо, ловлю двух и отдаю пас на дугу на волейболиста, он даёт 3!!! 12-11. Снова соперник забивает в упорной борьбе под кольцом, при этом в порыве борьбы несколько игроков и наших и противника падают. Времени остаётся буквально на одну атаку. 12-13. Пока большинство игроков встаёт, я быстро ввожу мяч на Влада (вечно улыбающийся парень в очках). Он в движении ловит мяч и бежит к кольцу соперника вдоль практически линии аута по длине площадки. И тут наш (то есть соперника) Дреймонд догоняет его и впечатывает в зрителей, которые расступаются от внезапности и Влад улетает в стену. Это было больно, очень больно, подло и опасно для здоровья Влада. Но не только его здоровья... Влад встаёт весь в крови и выписывает хук справа Дреймонду, точно в цель , начинается потасовка, обе команды влетают , полная неразбериха, их оттаскивают друг от друга, Грин тоже в крови. Наши судьи удаляют обоих. Фола никому не засчитали, но мяч остался у нас. Выводим мяч, я бегу к штрафной, резко останавливаюсь, соперник при этом продолжает движение к кольцу, пытаясь затормозить. Этого времени мне хватает на то, чтобы выпрыгнуть и кинуть мяч в кольцо в стиле The Last Shot 6ой игры финала 1998 года в исполнении Его Воздушества. Мяч залетает в кольцо!! Трибуны (то есть зрители) просто в огне!!! 14-13! На ответ у соперника есть ещё секунд 10, соперник вводит, бежит, но мы догоняем и не даём попасть. Время, Game over, game over, game ooooveeeer!!! Мы победили, правда за нами, честь, так сказать отстояли! И побитые, усталые, счастливые мы большой компанией парней и девчонок двинули в клуб Luxor (который в настоящее время уже закрыт и там сейчас отель). Для интересующихся - размер груди и наших девушек был в среднем около 2,5-3 без сильных уклонов в максимум и минимум. Охват бедер тоже в порядке) Подытожив, хочу сказать, что студенческое время одно из самых прекрасных в жизни, когда ты успеваешь все и сил хватает на все! Переходя к сегодняшнему матчу, конечно же за Майами, Джимбо и прекрасную компашку Золушек, творящих историю!
Огонь! Спасибо за эту трансляцию. Было лучше, чем 3-я игра Майами-Бостон 👍
+3
0
+3
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andrushapumba
Штож, чтобы не жить неделю без баскетбола, то за седьмой матч!
+5
-2
+3
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FLEXXX
За спящего снайпера Dанкана Робинсона,за восстанавливающегося от травмы супер-героя Тайлера Хирро,за умницу супер-ветерана Кевина Лава.
+3
0
+3
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Стихоплет
Если хит возьмут сегодня матч , то будет неделька доделать всё, что отложено ради плей-офф)
+2
0
+2
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Лиллард унижатель!
Ответ Jazzzz
Верю в Кельтов до конца!☘️ Если возьмут сегодня игру, то кто знает. Леброн отыгрывался с 3-1 у ГСВ.
Ну если Тэйтум проведет 4 игры подряд как 7-ой матч против Филы...
+2
0
+2
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Rangawe
Матч за 3 место будет?)))
+2
0
+2
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Vadia
Удачи Хит. Понятно, что Бостон наконец-то может включиться и матч может быть достаточно сложным. Главное без шапкозакидательства и верим в 4-0
+2
0
+2
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Додик Аксель
С большей долей вероятности и в этом финале конференции будет 4:0. И Батлер с партнёрами будет готовиться к матчу с Денвером за обладание гайками.
+1
0
+1
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Дмитрий Куркаев
Давайте-ка, «Селтикс», уже сворачивать этот балаган сегодня и бегом искать настоящего тренера, чтобы в следующем сезоне такой чепухи не было. Unfin18hed business вообще-то!
А Джимми удачи в финале ♥️
+2
-1
+1
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Стихоплет
Жесть, Спортс написал, что текст слишком длинный и нельзя его опубликовать)))) сломалась простыня😁

Всех приветствую. Любителям баскетбола прекрасной зрелищной игры без травм! 🏆
+1
0
+1
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Серебристый
Нужен матч за 3 место, классику бы посмотрели
+1
0
+1
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Hames Jarden
По традиции хата соседа заряжена)
+1
0
+1
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