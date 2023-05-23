НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 4-м матче
Сегодня в НБА состоится четвертый матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами» (0-3).
НБА
Финал Восточной конференции
Четвертый матч
- Дата проведения
- 24 мая, 03.30, «FTX Arena»
«Майами» ведет в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Итак, утро следующего дня, завтрак, поплавали в море, поели арбуза (вес около 20 кг., цена 4р./кг., брали на компанию).
Потом около 11 часов дня пошли с нашим Порзингисом покидать вдвоичка в кольцо. Сам я кидаю выше среднего, по технике между Джей Джей Реддиком и Лонзо Боллом.
Габариты визави - в полтора раза шире и на две головы выше (мой рост 188, вес тогда где-то 67 кг.).
В общем кидаем , кидаем , решили на счёт. И тут полетело у меня - треха, треха, фейк, проход, разворот на одной ноге в одну - другую сторону, 2 очка, при этом товарища это напрягает, всё-таки он главная звезда команды, но я поймал кураж и как Данкан Робинсон и в атаке разнообразил и в защите , на удивление, прихватил его. Счёт уже 12-0 и тут он психует, идёт в проход, продавливает и пытается забить постер через меня, не получается. К тому же по приземлению он неудачно цепляет рукой в районе обратной стороны локтя сетку, а там торчит кусок острой проволоки. Дальше кровь начинает просто хлестать, чел в шоке, беру свою футболку, обматываю руку ему и кричу "Врача, срочно". Врача, конечно же нет.. набираем 03,далее он едет зашивать руку...
Команда подтянулась, все тоже в шоке и чувствуется как настрой ребят не просто покидает , а исчезает на глазах: "все, прос..ли", "нам крышка", в общем, как ЛАЛ сегодня в третьей четверти - расклеились..
Я тут включил Летсгоу Камоныча, давай ребятам заливать, что мы всё ещё команда и надо собраться и выдать 146% каждому. Потом в режиме физрука начал изображать из себя Мазуллу и гонять 3 на 3 вместе с ними. Паралельно там шутканул что-то, этого подъ...нул, в общем обстановка разрядилась и как-то спокойнее стало.
Вечер. После ужина немного отдохнули в своих комнатах, послушали музыку, постарались настроиться на матч всей жизни.
**Небольшое уточнение по площадке - покрытие прорезиненное, кольца в целом норм, но сама площадка зажата по длине бетонными заборами, переходящими в полукруглые советские ангары. От забора до линии площадки буквально 30 см. Там по одному человеку вдоль стен только влезает.По ширине кольца, а за ними сетки металлические. Представили? Едем дальше**
15 минут до начала матча, мы размялись, немного покидали мяч.
В это время народ/зрители всё шли и шли и уже заполнили всё возможное пространство и даже больше, принесли лавки, чтобы на них встать, в общем настоящая атмосфера 7го матча плей-офф, куда так хочет отправиться батя Edward’s. У нас такое было, в реале. Мы заходили в финал как команда Джимбо, но без Джимбо.
Хоть я и ощущал себя Джимбо, но по факту был скорее Данконом Робинсоном.
Играли, как уже сказал, персональную защиту, а в атаке что-то там пытались ковырять.
Игра началась. Стартовое вбрасывание мы проиграли, соперники распасовали мяч и забили в проходе, попутно выписав паре наших ребят локтями в грудину.
0-2.
Я с мячом, обвожу одного и даю пас открытому , но мимо. Подбор соперника, быстрый открыв.
0-4.
Дальше даю ввести шустрому, он бежит, даже летит, но блок, и нам привозят 3.
0-7.
Пытаемся вывести нашего волейболиста на открытый 3й бросок, мимо, под кольцом нас задавили, ещё два((.
0-9.
Перерыв, меняемся кольцами. При этом важный момент - игра , несмотря на счёт была достаточно вязкой, играли как будто против плохих парней из Детройта, нас били, ломали, но судьи в нашей игре - только название, никаких, конечно, фолов никто никому не выписывал ни за поглаживание спины в прыжке (с) , ни за локоть в грудь. Кстати, в команде соперников играл не особо полезный в защите и атаке говорун, типа тафгай. Повадками и натурой вылитый Дреймонд Грин до Дреймонда Грина, ну или белый Грин) Из нашей команды он чёт зацепился к одному интеллигентному парню в очках Владу, учившемуся на мехмате, постоянно улыбающемуся и весёлому.
В перерыве надо было как-то взбодрить ребят, я уж не помню, что говорил, но точно что-то из серии "если проиграем, может отчисляться и переезжать в другой город, ну камон Летсгоу!"
моих мыслях, всплыли также воспоминания о школе, тренировках и NBA Jam.
Вводим мяч, бежим, даю пас, пытаемся распасовать, где-то правее штрафной и ближе к кольцу принимаю мяч, прыжок ввысь, чистые два по заветам Бёрда.
2-9.
Дальше наша защита преобразилась, мы вцепились, вырвали подбор и побежали, я обвел одного, второго убрал подобием евростепа и забил аккуратным движением кисти правой руки от щита.
4-9.
Дальше случился перехват и я бы забил лёгкие 2, если бы не фолили. Но в этот раз дали два штрафных пробить. Первый точно, второй неточно, но мяч прыгает как в 7 игре Торонто-Сиксерс от Кавая несколько лет назад. Попал!!
6-9.
На нашем кольце противник мажет, я снова бегу, меня догоняют трое! И я отдаю пас в стиле Йокича на добежавшего до трёхочковой линии волейболиста, он забивает 3. Трибуны ревут!!! Гул такой, что заглушает всё вокруг!
9-9.
Времени до конца уже мало, противник долго нападает, вырывает подборы, но мы защищаемся и он мажет, снова подбирает и таки забивает.
9-11. Мы спешим, перепасуемся, я забегаю под кольцо, ловлю двух и отдаю пас на дугу на волейболиста, он даёт 3!!!
12-11.
Снова соперник забивает в упорной борьбе под кольцом, при этом в порыве борьбы несколько игроков и наших и противника падают. Времени остаётся буквально на одну атаку.
12-13.
Пока большинство игроков встаёт, я быстро ввожу мяч на Влада (вечно улыбающийся парень в очках). Он в движении ловит мяч и бежит к кольцу соперника вдоль практически линии аута по длине площадки. И тут наш (то есть соперника) Дреймонд догоняет его и впечатывает в зрителей, которые расступаются от внезапности и Влад улетает в стену. Это было больно, очень больно, подло и опасно для здоровья Влада. Но не только его здоровья... Влад встаёт весь в крови и выписывает хук справа Дреймонду, точно в цель , начинается потасовка, обе команды влетают , полная неразбериха, их оттаскивают друг от друга, Грин тоже в крови. Наши судьи удаляют обоих. Фола никому не засчитали, но мяч остался у нас.
Выводим мяч, я бегу к штрафной, резко останавливаюсь, соперник при этом продолжает движение к кольцу, пытаясь затормозить. Этого времени мне хватает на то, чтобы выпрыгнуть и кинуть мяч в кольцо в стиле The Last Shot 6ой игры финала 1998 года в исполнении Его Воздушества. Мяч залетает в кольцо!!
Трибуны (то есть зрители) просто в огне!!!
14-13!
На ответ у соперника есть ещё секунд 10, соперник вводит, бежит, но мы догоняем и не даём попасть. Время, Game over, game over, game ooooveeeer!!!
Мы победили, правда за нами, честь, так сказать отстояли! И побитые, усталые, счастливые мы большой компанией парней и девчонок двинули в клуб Luxor (который в настоящее время уже закрыт и там сейчас отель).
Для интересующихся - размер груди и наших девушек был в среднем около 2,5-3 без сильных уклонов в максимум и минимум. Охват бедер тоже в порядке)
Подытожив, хочу сказать, что студенческое время одно из самых прекрасных в жизни, когда ты успеваешь все и сил хватает на все!
Переходя к сегодняшнему матчу, конечно же за Майами, Джимбо и прекрасную компашку Золушек, творящих историю!
Нельзя давать Бостону почувствовать вкус победы.
Споэльстра и команда это знают лучше, чем я)
Поэтому жду, что команда порадует болел на домашней арена и возьмет реванш за прошлый обидный финал конфы.
Let’s go Heat 🔥🔥🔥
А Джимми удачи в финале ♥️
Всех приветствую. Любителям баскетбола прекрасной зрелищной игры без травм! 🏆