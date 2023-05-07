«Зенит» может взять титул сегодня, «Реал» выиграл Кубок Испании, «Россия 25» уступила Беларуси, поул Переса, «Челси» спасся от Чемпионшипа и другие новости

1. В Мир РПЛ «Динамо» обыграло «Химки» (1:0) благодаря пенальти Федора Смолова на 96-й, «Ахмат» разнес «Торпедо» (5:1), а «Факел» победил «Ростов» (2:0) в первом матче при Вадиме Евсееве. Благодаря тому, что «Ростов» потерял очки, «Зенит» в воскресенье станет чемпионом, если победит «Спартак». А если ЦСКА не выиграет у «Оренбурга», команде Семака хватит и ничьей.

2. «Реал» в 20-й раз взял Кубок Испании, победив «Осасуну» (2:1) благодаря дублю Родриго. Это первая победа мадридцев в Кубке страны с 2014-го. Карло Анчелотти выиграл 10-й трофей в «Реале» и 26-й в карьере тренера. Кроме того, «Реал» выиграл 100 трофеев первым среди испанских клубов.

3. Сборная «России 25» проиграла Беларуси (4:7) на международном турнире Qazaqstan Hockey Open 2023 в Астане.

4. В АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Лидс» (2:1, Гюндоган сделал дубль, но не забил с пенальти), «Ливерпуль» победил «Брентфорд» (1:0) благодаря голу Салаха, а «Челси» взял верх над «Борнмутом» (3:1), одержав первую победу под руководством Фрэнка Лэмпарда и избежав вылета в Чемпионшип. «Тоттенхэм» благодаря 209-му голу Харри Кейна в АПЛ победил «Кристал Пэлас» (1:0). Харри опередил Руни в списке лучших бомбардиров АПЛ, впереди только Ширер с 260 мячами.

5. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Вегасом», забросив 4 шайбы в первом периоде. Драйзайтль сделал очередной дубль (у него уже 13 голов в этом плей-офф), единственную шайбу «Голден Найтс» забросил Барбашев. Команды набрали 124 минуты штрафа на двоих, Костин подрался с Уайтклаудом.

6. Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл поул в квалификации Гран-при Майами-2023, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 9-й.

7. НБА. 28 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» (2-1), «Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт» и повели в серии (2-1).

8. Арина Соболенко победила Игу Швентек в финале турнира в Мадриде и взяла 13-й титул в карьере. А россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде в парном разряде.

9. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе. Менять программы они не стали.

10. UFC. Мовсар Евлоев победил Диего Лопеса единогласным решением судей и другие результаты.

11. В Серии А «Милан» обыграл «Лацио» (2:0) благодаря голам Беннасера и Тео, а «Интер» победил «Рому» на выезде (2:0), забили Лукаку и Димарко.

12. Александр Кокорин забил в свои и в чужие ворота в матче плей-офф «Ариса» с АЕК – 1:1.

13. «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в гостях в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (88:76, 1-0).

14. «Бавария» обыграла «Вердер» в Бундеслиге (2:1), впервые при Тухеле одержав 2 победы подряд.

15. «Рейнджерс» расстались с главным тренером Жераром Галланом. Клуб выбыл в 1-м раунде Кубка Стэнли.

16. ЭСК РФС признала, что арбитр Владислав Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Краснодаром», так как Эдуард Сперцян фолил первым.

17. Владимир Федотов из ЦСКА – Winline тренер апреля в РПЛ. Он опередил Семака, Галактионова, Карпина и Абаскаля.

18. Российский велогонщик Александр Власов занял 10-е место на первом этапе «Джиро д’Италия». Ремко Эвенепул выиграл «разделку», Ганна – 2-й, Алмейда – 3-й.

19. МВД ограничило вместимость «Лужников» 15 000 зрителей, сообщил инсайдер Иван Карпов. 11 июня там пройдет финал Кубка России.

20. Певец The Weeknd хочет купить «Оттаву». Он будет претендовать на команду вместе с миллиардерами из Торонто

21. Александр Мостовой не заполнил анкету РФС для обучения на лицензию тренера, хотя прием заявок уже завершен. Сам Мостовой объяснил, что сейчас праздники, а анкету он уже подавал, но, возможно, произошла какая-то ошибка.

Цитаты дня.

Мама Дмитрия Козловского о переходе пары к Тутберидзе: «Мне жаль, но выбора не оставили! Важное и очень сложное решение, давно пора»

Арас Озбилиз: «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор. Не важно, что они заклятые соперники, главное — уважение»

Владислав Третьяк: «Хоккей – национальная гордость России. Наш президент играет. Мы многократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира»

Аршавин о «Спартаке»: «Для вас любое место выше десятого – уже нормально»

Талалаев о Карасеве после 0:1 от «Динамо»: «Сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России, но ни у кого нет смелости назвать, поэтому наслаждайтесь»

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