UFC 288: Cтерлинг против Сехудо, Мухаммад подерется с Бернсом. Начало боев основного карда – 05:00 по мск

В ночь на 7 мая пройдет турнир UFC 288.

В главном событии чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг подерется с экс-чемпионом в легчайшей и наилегчайшей весовой категории Генри Сехудо.

В соглавном бою встретятся бойцы полусреднего веса Белал Мухаммад и Гилберт Бернс.

Главные бои ивента:

Алджамейн Стерлинг (22-3) – Генри Сехудо (16-2);

Белал Мухаммад (22-3) – Гилберт Бернс (22-5);

Джессика Андраде (24-10) – Ян Сяонянь (16-3):

Мовсар Евлоев (16-0) – Диего Лопес (21-5);

Крон Грейси (5-1) – Чарльз Жорден (13-6-1).

В прямом эфире бои основного карда покажет телеканал «Матч ТВ». Главный поединок Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо начнется не ранее 07:00 по мск.

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