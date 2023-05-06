UFC 288: Cтерлинг против Сехудо, Мухаммад подерется с Бернсом. Начало боев основного карда – 05:00 по мск
В ночь на 7 мая пройдет турнир UFC 288.
В главном событии чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг подерется с экс-чемпионом в легчайшей и наилегчайшей весовой категории Генри Сехудо.
В соглавном бою встретятся бойцы полусреднего веса Белал Мухаммад и Гилберт Бернс.
Главные бои ивента:
Алджамейн Стерлинг (22-3) – Генри Сехудо (16-2);
Белал Мухаммад (22-3) – Гилберт Бернс (22-5);
Джессика Андраде (24-10) – Ян Сяонянь (16-3):
Мовсар Евлоев (16-0) – Диего Лопес (21-5);
Крон Грейси (5-1) – Чарльз Жорден (13-6-1).
В прямом эфире бои основного карда покажет телеканал «Матч ТВ». Главный поединок Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо начнется не ранее 07:00 по мск.
Взвешивание перед UFC 288: Стерлинг легче Сехудо, Бернс тяжелее Мухаммада
Петя простил))