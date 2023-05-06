UFC 288: Cтерлинг против Сехудо, Мухаммад подерется с Бернсом. Начало боев основного карда – 05:00 по мск

Теги UFC MMA Генри Сехудо Джессика Андраде Мовсар Евлоев Алджамейн Стерлинг Крон Грейси Гилберт Бернс UFC 288 Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

В ночь на 7 мая пройдет турнир UFC 288.

В главном событии чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг подерется с экс-чемпионом в легчайшей и наилегчайшей весовой категории Генри Сехудо.

В соглавном бою встретятся бойцы полусреднего веса Белал Мухаммад и Гилберт Бернс.

Главные бои ивента:

Алджамейн Стерлинг (22-3) – Генри Сехудо (16-2);

Белал Мухаммад (22-3) – Гилберт Бернс (22-5);

Джессика Андраде (24-10) – Ян Сяонянь (16-3):

Мовсар Евлоев (16-0) – Диего Лопес (21-5);

Крон Грейси (5-1) – Чарльз Жорден (13-6-1).

В прямом эфире бои основного карда покажет телеканал «Матч ТВ». Главный поединок Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо начнется не ранее 07:00 по мск.

Взвешивание перед UFC 288: Стерлинг легче Сехудо, Бернс тяжелее Мухаммада

Стерлинг и Сехудо устроили перепалку на битве взглядов

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13 комментариев

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Savelyev10211
У Сехудо регалий в спорте на пятерых Стерлингов с десятью Мерабами, уникальный спортсмен, одаренный в плане и таланта и трудолюбия. Жду от него деклассирования даже после такого длительного простоя
+26
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Los Galácticos
Супер кард! Желаю Сехудо удосрочить этот рюкзак.
+16
-5
+11
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pulyalke
сехудо после пуделя и волка поднимется за джонсом))
+10
-3
+7
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Savelyev10211
Ответ SGambler
А я ему "уродливую коммунистическую картошку" никогда не прощу!
https://youtube.com/shorts/SMtODwuLwT4?feature=share
Петя простил))
+6
0
+6
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Vlad Cojocaru
Ответ Savelyev10211
https://youtube.com/shorts/SMtODwuLwT4?feature=share Петя простил))
Классный позитивный ролик, спасибо что поделился!)
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+2
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SEVEN_
С детства за Сехудо, надо наказать сопливого негра🦧
+1
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