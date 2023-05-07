Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев UFC 288 Бокс/MMA/UFC

На UFC 288 прошел бой в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым и Диего Лопесом.

Соперником Евлоева планировался Брайс Митчелл, но он снялся с турнира из-за травмы.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. С момента дебюта он выиграл семь боев из семи.

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11 комментариев

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Ussaev M
Мовсара с победой. Лопес красава.
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Ramin Aliev
Евлоева с победой, но пару раз было страшно за него. Надеюсь, связки колена не порвал в конце. Нужно подтягивать бжж.
+10
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CatFat Bad
Красава,выдержал все болевые.Но что-то надо делать с этим,так ведь и проиграть можно.
+7
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Ernest Imamov
Нервы как канат, Лопес очень достойно провёл бой
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wahluck
Красивый бой, оба молодцы
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jonnysilverhand01
Казалось бы, что Лопеса сразу же приговорили в UFC и он вышел чисто на замену, как «мясо», а он очень достойную оппозицию показал, очень опасно было для Евлоева в нескольких моментах, видимо в первом раунде сам ингуш не ожидал такого, но стоит отдать ему должное, добавил и победил ! После травмы хороший бой провёл ! Надеюсь в следующем году станет уже чемпионом !
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Bjorn Ironside
Уже начались СКАЗКИ от Евлоя про Рамадан и нехватку времени на лагерь 😂👎
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Адам Нинуху
Заставил Мовсар понервничать но все таки молодец что победил и удачи в будущем
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