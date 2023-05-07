На UFC 288 прошел бой в полулегком весе между и Диего Лопесом.

Соперником Евлоева планировался Брайс Митчелл, но он снялся с турнира из-за травмы.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. С момента дебюта он выиграл семь боев из семи.

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