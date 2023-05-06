«Челси» победил впервые за 7 матчей при Лэмпарде – после 6 поражений
«Челси» набрал первые очки под руководством Фрэнка Лэмпарда.
«Синие» сегодня обыграли «Борнмут» (3:1) в 35-м туре АПЛ.
В последний раз команда побеждала 11 марта (в игре с «Лестером»), после чего дважды сыграла вничью и 7 раз уступила.
При Лэмпарде, назначенном 6 апреля, клуб потерпел шесть поражений подряд до сегодняшнего дня.
Далее «Челси» встретится с «Ноттингем Форест» – это произойдет 13 мая.
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Сегодня Челси сделал хет трик,а Холанд ушёл без голов.
Пока что на первом месте Холанд с 35 голами, а на втором Челси с 34 и сократил отставание от лидера.