«Челси» победил впервые за 7 матчей при Лэмпарде – после 6 поражений

«Челси» набрал первые очки под руководством Фрэнка Лэмпарда.

«Синие» сегодня обыграли « » (3:1) в 35-м туре .

В последний раз команда побеждала 11 марта (в игре с «Лестером»), после чего дважды сыграла вничью и 7 раз уступила.

При Лэмпарде, назначенном 6 апреля, клуб потерпел шесть поражений подряд до сегодняшнего дня.

Далее « » встретится с «Ноттингем Форест» – это произойдет 13 мая.

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