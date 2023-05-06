«Челси» победил впервые за 7 матчей при Лэмпарде – после 6 поражений

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Борнмут Футбол

«Челси» набрал первые очки под руководством Фрэнка Лэмпарда.

«Синие» сегодня обыграли «Борнмут» (3:1) в 35-м туре АПЛ.

В последний раз команда побеждала 11 марта (в игре с «Лестером»), после чего дважды сыграла вничью и 7 раз уступила.

При Лэмпарде, назначенном 6 апреля, клуб потерпел шесть поражений подряд до сегодняшнего дня.

Далее «Челси» встретится с «Ноттингем Форест» – это произойдет 13 мая.

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37 комментариев

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kanvev
Гонка бомбардиров в АПЛ в самом разгаре...
Сегодня Челси сделал хет трик,а Холанд ушёл без голов.
Пока что на первом месте Холанд с 35 голами, а на втором Челси с 34  и сократил отставание от лидера.
+89
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+87
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Мукунку хороший
Ответ Los Galácticos
Боули так может оставить Лэмпарда и на постоянку :)
Тут долгосрочным контрактом уже попахивает))
+48
-4
+44
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Los Galácticos
Боули так может оставить Лэмпарда и на постоянку :)
+37
-3
+34
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Ноно Гомес
007 отмена)))
+27
-2
+25
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El Toro
Ответ Мукунку хороший
Тут долгосрочным контрактом уже попахивает))
Ждём от Боули пятилетний контракт... А лучше восьмилетний, в лучших традиция СА лиг:)
+8
0
+8
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Morjak Papai
Нормально нормально. Пошла игра. Еще укрепить состав, точечных усилений 5-6 и полетят.
+8
0
+8
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NickRockStar
Спас эвертон от вылета, спас Челси от вылета ) скоро будет вторым эллердайсом ))
+7
0
+7
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Виталий Ан
Ответ Italy1982
Не понимаю, почему Зиеш не играет постоянно. Его выход на замену стал ключевым фактором победы сегодня.
Он слаб. Может показать в нескольких моментах очень круто себя, но в основном достаточно средний игрок. Хотя в Аяксе был более интересный за счет более слабого чемпионата.
+5
0
+5
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Акира_1
Ответ Italy1982
Не понимаю, почему Зиеш не играет постоянно. Его выход на замену стал ключевым фактором победы сегодня.
В этом фишка Зиеша. Перед каждым трансферным окном он вновь начинает играть, чтоб привлечь потенциального покупателя, а в остальное время отдыхает.
+4
0
+4
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dizverst
Ответ Владислав Романов
Забрали победу после замены Мудрика, совпадение?-не думаю😁
там ещё был мертвейший Хаверц, а Мудрик хотя бы пытался что-то делать
+4
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Ernest Imamov
Я так рад за Челси, за Лэмпарда, хоть и болею за Арсенал. Надеюсь это конец чёрной полосы Челси, хотя не скажу что счёт по игре
+3
0
+3
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Ivan Tsioply
Вот что король животворящий делает!
+2
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Антон
Представляю, как сейчас весело на английских "спортсах".
+2
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dutchtrio
Великий Лэмпард всех обломал
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Назар Игорь
Это Лэмпарду на посошок перед отбытием.
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Artuom Batishev
Ответ Italy1982
Не понимаю, почему Зиеш не играет постоянно. Его выход на замену стал ключевым фактором победы сегодня.
Нестабильный. Очень нестабильный...
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Владислав Романов
Забрали победу после замены Мудрика, совпадение?-не думаю😁
+2
-1
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Дмитрий Лютенков
7 Раз отмерь, один раз отрежь!)))
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Fazy10
стоит продлевать контракт с Фрэнком
+2
-2
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Водяра
Ответ Los Galácticos
Боули так может оставить Лэмпарда и на постоянку :)
Поменяй аву, глаза режит.
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DolJun
Ответ Blaumerc
до чего дожили, глоры воспринимают новость о невылете как праздник. вот что делает любовь к Челси.
а что не так?
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rwpanda
Лэмпард: «а-а-а не быть мне агентом»
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Акира_1
Ну все Лэмпард выполнил свое предназначение и спас Челси от Шипа. Может идти на заслуженную тренерскую пенсию, ибо быть тренером явно не его.
+3
-3
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romaroman26
Ответ Morjak Papai
Нормально нормально. Пошла игра. Еще укрепить состав, точечных усилений 5-6 и полетят.
чего?😂 у челси раздевалки не хватает для уже имеющихся футбиков
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Промах Мораты
охохо. сити берегись
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