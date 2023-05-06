Мама Дмитрия Козловского о переходе пары к Тутберидзе: «Мне жаль, но выбора не оставили! Важное и очень сложное решение, давно пора»

Мама Дмитрия Козловского высказалась о переходе их пары с Александрой Бойковой к Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что и переходят в группу от , с которой работали последние семь лет.

«Мне жаль... Но выбора НЕ оставили!

Важное и очень сложное решение! Давно пора!» – написала Виктория Козловская в соцсети.

Она также репостнула запись фан-аккаунта Figuristinew:

«Цель оправдывает средства. Всегда считала, что если спортсмены меняют тренеров, это единственное верное решение. Никто не уйдет оттуда, где все устраивает. Жизнь одна, а спортивная жизнь еще и очень коротка.

Также всегда считала, что сильные спортсмены не могут тренироваться в одной группе, потому что конкуренция в таком случае только на тренировках, а на соревнованиях нет интриги друг для друга. Спортсмены знают, что они готовят и знают, чего ожидать от соперников».

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱