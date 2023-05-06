Мама Дмитрия Козловского о переходе пары к Тутберидзе: «Мне жаль, но выбора не оставили! Важное и очень сложное решение, давно пора»
Мама Дмитрия Козловского высказалась о переходе их пары с Александрой Бойковой к Тутберидзе.
Сегодня стало известно, что Бойкова и Козловский переходят в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной, с которой работали последние семь лет.
«Мне жаль... Но выбора НЕ оставили!
Важное и очень сложное решение! Давно пора!» – написала Виктория Козловская в соцсети.
Она также репостнула запись фан-аккаунта Figuristinew:
«Цель оправдывает средства. Всегда считала, что если спортсмены меняют тренеров, это единственное верное решение. Никто не уйдет оттуда, где все устраивает. Жизнь одна, а спортивная жизнь еще и очень коротка.
Также всегда считала, что сильные спортсмены не могут тренироваться в одной группе, потому что конкуренция в таком случае только на тренировках, а на соревнованиях нет интриги друг для друга. Спортсмены знают, что они готовят и знают, чего ожидать от соперников».
Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱
Все как любят в фигурке )
Ребята попытались все сгладить, преподнести уход как мирный трансфер на позитивной ноте, а мама как будто дров в огонь пытается подбросить. Ну некрасиво.
Зачем мама Козловского разжигает страсти?
Ведь всё решили так хорошо, по-домашнему)) Никто не хотел рассказывать ничего лишнего, но тут пришла мама...
А так некошерно получается. Сам сказал вроде хорошие слова, а для правды маму на амбразуру.
Значит были не довольны конкуренцией в группе.
Опасаюсь, что вероятны повторы не только как у Трусовой, но и как у Косторной в связи с словоохотливостью и др. личными качествами БК.
Лучше бы они дождались завершения Рыжиками.
Но это точно интересно. И мне точно сразу захотелось пожелать удачи Саши и Диме. 🌸🌻
А ещё хочется пожелать успехов паре, которая мне очень симпатична - Ясмине Кадыровой и Валерию Колесову. Надеюсь их не будут со временем так сильно задвигать во внимании и по оценкам под нужных МиГов.
КК недооценивали в этом сезоне. Понятно, чтобы старших и именитых не обижать.