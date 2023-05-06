Мама Дмитрия Козловского о переходе пары к Тутберидзе: «Мне жаль, но выбора не оставили! Важное и очень сложное решение, давно пора»

Теги Тамара Москвина пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Мама Дмитрия Козловского высказалась о переходе их пары с Александрой Бойковой к Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что Бойкова и Козловский переходят в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной, с которой работали последние семь лет. 

«Мне жаль... Но выбора НЕ оставили! 

Важное и очень сложное решение! Давно пора!» – написала Виктория Козловская в соцсети.

Она также репостнула запись фан-аккаунта Figuristinew:

«Цель оправдывает средства. Всегда считала, что если спортсмены меняют тренеров, это единственное верное решение. Никто не уйдет оттуда, где все устраивает. Жизнь одна, а спортивная жизнь еще и очень коротка. 

Также всегда считала, что сильные спортсмены не могут тренироваться в одной группе, потому что конкуренция в таком случае только на тренировках, а на соревнованиях нет интриги друг для друга. Спортсмены знают, что они готовят и знают, чего ожидать от соперников».

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

114 комментариев

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RMandYNWA
Мама ДК увидела, что слишком спокойно и интеллигентно проходит переход и решила добавить огня и трэша 😂
Все как любят в фигурке )
+71
-3
+68
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akschweyan
Какое-то неприятное ощущение от этого поста.
Ребята попытались все сгладить, преподнести уход как мирный трансфер на позитивной ноте, а мама как будто дров в огонь пытается подбросить. Ну некрасиво.
+55
-4
+51
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Olga.t
Эх, мама-мама...
Зачем мама Козловского разжигает страсти?
Ведь всё решили так хорошо, по-домашнему)) Никто не хотел рассказывать ничего лишнего, но тут пришла мама...
+20
-3
+17
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Yulia333
Мама как то более критично и открыто высказывается, нежели остальные участники сего трансфера
+17
0
+17
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faina_
тренеры и фигуристы высказались вежливо и культурно, но тут влезает родительская секта
+16
0
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Екатерина Ивановская
Ответ Юра Плисецкий
Вроде Дмитрий большой мальчик, чтобы прятаться за мамину юбку. А так некошерно получается. Сам сказал вроде хорошие слова, а для правды маму на амбразуру.
Судя по посту, мама не спрашивает сына, что писать :)
+16
-1
+15
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Lilek Li
Боже, ещё одна мамочка вышла на сцену 😶
+13
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5loo
Тот неловкий момент, когда вроде никто и не спрашивал ))) и высказывание то вроде лишнее , без него было все как-то приличнее, дипломатичнее. А главное Этери ох как не любит таких общительных родителей )))₽₽
+12
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+11
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chespo
Мама решила подлить масла в огонь и подтвердила, что БК не смогли перенести появление конкурентов в группе, и обида не давала им спокойно тренироваться в эти годы, хотя и костюмы, и программы им ставили более выигрышные, чем у МГ.
+10
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Екатерина Ивановская
Ответ Olga.t
Эх, мама-мама... Зачем мама Козловского разжигает страсти? Ведь всё решили так хорошо, по-домашнему)) Никто не хотел рассказывать ничего лишнего, но тут пришла мама...
"но тут пришла мама"🤣🤣🤣🤣 Ору :)
+10
-1
+9
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oldparakhod
Мамочки спортсменов, это отдельная категория людей. Насмотрелся на таких мамаш в своё время. Бесконечное нытьё, что их детишек задвигают и мало уделяют внимания. Ничего нового.))
+11
-2
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Юра Плисецкий
Вроде Дмитрий большой мальчик, чтобы прятаться за мамину юбку.
А так некошерно получается. Сам сказал вроде хорошие слова, а для правды маму на амбразуру.
+16
-7
+9
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mahatma_gandi
Ответ Rush
"Выбора не оставили? “ Значит были не довольны конкуренцией в группе.
Да это было сразу понятно, когда Миги пришли в команду Москвиной
+8
0
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Rush
"Выбора не оставили? “
Значит были не довольны конкуренцией в группе.
+10
-2
+8
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Екатерина Ивановская
Ответ Порядка.нет
Последние старты, ЧР и ФГпР выиграли БК, возможно до Харькова эта информация ещё не дошла...
Причем тут Харьков? Их не устраивает, что тренировки превращаются в ежедневные соревнования. Два медведя в одной берлоге. Что тренеры ожидали?
+11
-3
+8
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Лакс
"сильные спортсмены не могут тренироваться в одной группе" - себе же и противоречит, и одновременно одному из основных принципов ТШТ.
Опасаюсь, что вероятны повторы не только как у Трусовой, но и как у Косторной в связи с словоохотливостью и др. личными качествами БК.
Лучше бы они дождались завершения Рыжиками.
+8
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Екатерина Ивановская
Ну что сказать. Москвина взяла МГ для спарринга с БК, чтобы добиться прогресса для обеих пар, а может чтобы подстегнуть БК, чтобы не расслаблялись. Получились сломленные БК, которые не выдержали конкуренции. Результат сегодня в 8 утра всем был ясен.
+13
-5
+8
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Екатерина Ивановская
Ответ Katerina Sunny
То есть по мнению мамы Тарасова-Морозов это не прямые конкуренты для сына?
Ну хз, мне кажется, что ТМ уходят.
+9
-2
+7
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Katerina Sunny
Ответ NataliaB.3003
Может тут больше дело в отношениях было, не только в конкуренции?. Галлямов по-моему сложный человек, в смысле звездун. А значит злой, в каком-то смысле.
Так и мамин сын- Козловский не пушистый ни разу.
+8
-1
+7
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NataliaB.3003
Ответ Raduga
Ну было видно, как Бойкова ненавидит МГ🤷‍♀️. Особо не скрывала.
А Галлямов как отнёсся к выигрышам Козловских по сезону? Там тоже ненависть. Или вам удобно замечать только с одной стороны ненавистничество?
+8
-2
+6
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Екатерина Ивановская
Ответ Rush
"Выбора не оставили? “ Значит были не довольны конкуренцией в группе.
Конечно. Сами БК об этом сказали в интервью в прошлом году.
+6
0
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NataliaB.3003
На самом деле - это не хорошо и не плохо, что БК перешли к Этери Тутберидзе.
Но это точно интересно. И мне точно сразу захотелось пожелать удачи Саши и Диме. 🌸🌻
А ещё хочется пожелать успехов паре, которая мне очень симпатична - Ясмине Кадыровой и Валерию Колесову. Надеюсь их не будут со временем так сильно задвигать во внимании и по оценкам под нужных МиГов.
КК недооценивали в этом сезоне. Понятно, чтобы старших и именитых не обижать.
+13
-7
+6
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flyhigh
Ответ Екатерина Ивановская
Ну хз, мне кажется, что ТМ уходят.
Тоже считаю, что уходят ТМ, поэтому БК и решились на этот шаг
+6
0
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NataliaB.3003
Ответ Katerina Sunny
То есть по мнению мамы Тарасова-Морозов это не прямые конкуренты для сына?
Может тут больше дело в отношениях было, не только в конкуренции?. Галлямов по-моему сложный человек, в смысле звездун. А значит злой, в каком-то смысле.
+14
-9
+5
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Karamazoff
подождем твою маму...
+5
0
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