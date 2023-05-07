«Реал» выиграл 100 трофеев первым среди испанских клубов

«Реал» стал обладателем 100-го трофея в своей истории.

Команда Карло Анчелотти выиграла , одолев в финале «Осасуну» (2:1). Теперь у него 20 побед в этом соревновании.

Также мадридцы 35 раз выиграли чемпионат Испании, 12 – , 1 – Кубок Эвы Дуарте, 1 – Кубок испанской лиги, 14 – чемпионов, 2 – Кубок УЕФА, 5 – , 2 – Латинский кубок, 3 – Межконтинентальный кубок, 5 – клубный чемпионат мира.

В этом сезоне « » также сохраняет шансы на победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

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