«Реал» выиграл 100 трофеев первым среди испанских клубов

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА рейтинги Суперкубок Европы Межконтинентальный кубок Суперкубок Испании чемпионат мира среди клубов Футбол

«Реал» стал обладателем 100-го трофея в своей истории.

Команда Карло Анчелотти выиграла Кубок Испании, одолев в финале «Осасуну» (2:1). Теперь у него 20 побед в этом соревновании.

Также мадридцы 35 раз выиграли чемпионат Испании, 12 – Суперкубок Испании, 1 – Кубок Эвы Дуарте, 1 – Кубок испанской лиги, 14 – Лигу чемпионов, 2 – Кубок УЕФА, 5 – Суперкубок Европы, 2 – Латинский кубок, 3 – Межконтинентальный кубок, 5 – клубный чемпионат мира.

В этом сезоне «Реал» также сохраняет шансы на победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

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63 комментария

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ZA.RMA
Не знаю выйдет ли такая новость, поэтому:
я хотела бы сказать, что очень рада за Крооса - собрал всю коллекцию🤍

P.S. он шел к этому дольше, чем Каваминга/Алаба и остальные 😂 прекратите))
+78
-4
+74
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xDe xDe
Ответ ZA.RMA
Не знаю выйдет ли такая новость, поэтому: я хотела бы сказать, что очень рада за Крооса - собрал всю коллекцию🤍 P.S. он шел к этому дольше, чем Каваминга/Алаба и остальные 😂 прекратите))
Опередил. Только что хотел сказать, что этот кубок - для Крооса. Наш немец заслужил за год до окончания карьеры собрать всё)
+40
-1
+39
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Granero-24
Самый Великий Клуб! Больше никаких слов не надо!
+34
-3
+31
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Aleksey001
Если не ошибаюсь, до сегодняшнего дня был один футболист, который собрал все высшие трофеи с двумя клубами - Криштиану за Юнайтед и Реал.
И теперь к нему присоединяются Тони Кроос и Давид Алаба. Бавария и Реал. Обоим не хватало только Кубка Испании.
+15
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+15
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белошип
Вечно первые - Реал
И вечно вторые - бчк
Кабинет может сколько угодно башлять Негрейрам,но хозяин недосягаем)
+18
-10
+8
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Xabi Alonso78
Величайший клуб в истории футбола. Тут двух мнений быть не может
+14
-6
+8
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Shuller18
Ответ Asad Nizamov
Вини топ, да много болтает и жёлтые получает, но как же он божит с мячом
Да, в отличие от других провокаторов типа Гави, Винисиус прекрасно умеет играть в футбол
+8
0
+8
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VuNePonimaete
Каталонские подпевалы главные позорники сегодня, они если видят эмблему Королевского клуба, то у них автоматически пена изо рта, глаза краснющие и руки дрожащие (к адекватным фанам Барсы перечисленное не относится)
+12
-4
+8
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KamoliddinNeo
Наконец то в копилке Крооса недостающий трофей…теперь можно и на пенсию, грядки поливать
+8
0
+8
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Asad Nizamov
Вини топ, да много болтает и жёлтые получает, но как же он божит с мячом
+7
0
+7
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Aleksey001
Ответ Серега Улитин
Точно. Король Испании сегодня был на коронации Карла, а вечером вручил корону Мадриду.
Утром при нём получил корону Карл Английский, вечером Карло Мадридский 👍
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+5
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Оливер Кан удаляет Роберту
Бггг, а как же 150 кубков ярмарок и прочих выдуманных трофеев провинции?)))
+8
-3
+5
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Shuller18
Короли есть короли. Причем ровно половина трофеев это Примера+ЛЧ, а не кубки Гампера
+7
-2
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Cruel Snake
Ответ GuruFutbola
И вечно третие - мчк)
Плачь ☀ просто плачь 😭
+9
-4
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Yubaba
Великий клуб и равных ему не наблюдается
+6
-1
+5
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distress of ignorance
Хорошое число. По какому-то совпадению это еще и суммарный IQ всех болельщиков БЧК на этом ресурсе)
+4
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Granero-24
Вот смотришь на Анчелотти, и восхищаешься! Дед просто наслаждается моментом, стоит и поет гимн Мадрида, хлопает, прыгает как молодой! И вот я вообще не верю, что он хочет уходить из Реала, а потом возглавить Бразилию. В сердце Папа Карло мадридист, и была бы воля его остался бы до конца своей тренерской карьеры в Мадриде!
+6
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Этот Райола хочет денег
Ну что, сегодня коронация не только Карла!)
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Фёдор Кузнецов
Ответ ZA.RMA
Не знаю выйдет ли такая новость, поэтому: я хотела бы сказать, что очень рада за Крооса - собрал всю коллекцию🤍 P.S. он шел к этому дольше, чем Каваминга/Алаба и остальные 😂 прекратите))
У Кросса всё трофеи а Реале, Баварии, и ЧМ, жаль что Евро не взял
+3
0
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f0rmoceft
Лучший испанский клуб!
+3
0
+3
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M93
Лучший клуб а истории футбола.

Тони Кроос наконец-то выиграл недостающий трофей. И теперь он заодно с Алабой имеют все возможные трофеи в клубном футболе в двух клубах.
Камавинга стал самым молодым игроком в истории «Мадрида», который выиграл все 6 трофеев в составе клуба.
+3
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Андрей Хенто
Мадрид переворачивает одну золотую страницу за другой!
+2
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ZA.RMA
Ответ Harut Hovsepyan
Подожди, сейчас "авторы новостей" долистают ленту твиттера и придут со свежими новостями 😂
У тебя же есть блог новостей, выпусти первым😂
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VuNePonimaete
Ответ Granero-24
Вот смотришь на Анчелотти, и восхищаешься! Дед просто наслаждается моментом, стоит и поет гимн Мадрида, хлопает, прыгает как молодой! И вот я вообще не верю, что он хочет уходить из Реала, а потом возглавить Бразилию. В сердце Папа Карло мадридист, и была бы воля его остался бы до конца своей тренерской карьеры в Мадриде!
да конечно не хочет, Перес обязан его продлеть уже после этого трофея, независимо от результатов ЛЧ
+2
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Игорь Новиков
Королевский клуб
+2
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