«Реал» выиграл 100 трофеев первым среди испанских клубов
«Реал» стал обладателем 100-го трофея в своей истории.
Команда Карло Анчелотти выиграла Кубок Испании, одолев в финале «Осасуну» (2:1). Теперь у него 20 побед в этом соревновании.
Также мадридцы 35 раз выиграли чемпионат Испании, 12 – Суперкубок Испании, 1 – Кубок Эвы Дуарте, 1 – Кубок испанской лиги, 14 – Лигу чемпионов, 2 – Кубок УЕФА, 5 – Суперкубок Европы, 2 – Латинский кубок, 3 – Межконтинентальный кубок, 5 – клубный чемпионат мира.
В этом сезоне «Реал» также сохраняет шансы на победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.
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я хотела бы сказать, что очень рада за Крооса - собрал всю коллекцию🤍
P.S. он шел к этому дольше, чем Каваминга/Алаба и остальные 😂 прекратите))
И теперь к нему присоединяются Тони Кроос и Давид Алаба. Бавария и Реал. Обоим не хватало только Кубка Испании.
И вечно вторые - бчк
Кабинет может сколько угодно башлять Негрейрам,но хозяин недосягаем)
Тони Кроос наконец-то выиграл недостающий трофей. И теперь он заодно с Алабой имеют все возможные трофеи в клубном футболе в двух клубах.
Камавинга стал самым молодым игроком в истории «Мадрида», который выиграл все 6 трофеев в составе клуба.