Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Эдмонтон»

Теги результаты Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» принимает «Эдмонтон» во втором матче серии Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Вегас – Эдмонтон 0:5 (3 период)
Дата проведения
7 мая, 02.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
0:2 – 7 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
0:3 – 11 Макдэвид ()
0:4 – 16 Драйзайтль (Хайман, Ямамото)
0:5 – 31 Макдэвид (Бушар, Нюджент-Хопкинс)

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Стэнли

Материалы по теме

175 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Михаил Майоров
Главная интрига четвертьфиналов - сможет ли Драйз организовать больше голов, чем пропустит защита нефтяников
В первом матче Вегас выиграл у "Драйзайтль Ойлерс". Сегодня немецкой команде нужно совершить чудо
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Майоров
Главная интрига четвертьфиналов - сможет ли Драйз организовать больше голов, чем пропустит защита нефтяников
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Полесов
если во втором матче Эдмонтон не выиграет, то.... То у него останется еще как минимум 4 матча, чтобы забрать серию!!!
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Сможет ли на этот раз Драйзайтль компенсировать праймовую игру своих защитников? Прошлый матч показал, что с Нерсом и Деарнэ и покера не хватит
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avolida
Поменяйте заголовок ветки на "Вегас принимает от Эдмонтона" или "Вегас даёт Эдмонтону".
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
woobzor
Я не знаю как вам, смотрю по ночам все серии второй год подряд, и могу сказать точно, Эдмонтон показывает самый веселый и интересный хоккей, за которым очень круто наблюдать, непредсказуемый, быстрый, результативный и порой дырявый ;D В том году я еще сомневался, но в этом уже нет сомнений)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
От Леона требуются новые чудеса. Защита привезет, так что тут надо снова выпрыгивать из штанов
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Богданов
Драйзайтль против всех))
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нет Его
Игорю Шестёркину надо переходить в Эдмонтон. Тогда точно кубок возьмёт
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
За Эдмонтон!
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
starina1
И снова Драйзайтль. Как он это делает?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avolida
А, ещё не могу не отметить как Макди унизил Теодора в меньшинстве. Это реально шейм он ю
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SCHENN
Даёшь пента-трик!)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Богданов
норм на старте солярка давит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Богданов
ну +4 просрать будет эпично
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DevilsFan
Драйз просто невероятный снайпер.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Капитан наконец проснулся
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
woobzor
А вот и очередной гол от МакДи в меньшинстве ))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
А вот и Биг Мак!!!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Хочется чтобы Эдм дошёл до финала КС из-за Драза - сколько он накидает за плэйофф
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Bukhantsev
Эдмонтон Пауэр Плэй Ойлерс
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Кривоногов
Чумазые поедут домой в плохом настроении
Консервы раскатают канадцких 😁
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Рекорд по голам за один плей-офф: Реджи Лич (1976) и Яри Курри (1985), 19. У немца сейчас 13. Если Эдмонтон доберется до финала и здоровье Драйзайтеля не подведет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Яри Курри сейчас разрывается)
Как легенда Эдмонтона он хочет чтобы клуб выиграл КС, но тогда гудбай его рекорд плэйофф (19 шайб), за 2,5 раунда немец с высокой вероятностью побьёт
Реджи Личу уже всё равно...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нет Его
Какой у них процент там реализации? 75?? Это просто нечто! А в КХЛ восхищались 30% от Авангарда 😄🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий