Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Эдмонтон»
«Вегас» принимает «Эдмонтон» во втором матче серии Кубка Стэнли.
Второй раунд
- Дата проведения
- 7 мая, 02.00, «T-Mobile Arena»
- 0:1 – 2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
- 0:2 – 7 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
- 0:3 – 11 Макдэвид ()
- 0:4 – 16 Драйзайтль (Хайман, Ямамото)
- 0:5 – 31 Макдэвид (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Консервы раскатают канадцких 😁
Как легенда Эдмонтона он хочет чтобы клуб выиграл КС, но тогда гудбай его рекорд плэйофф (19 шайб), за 2,5 раунда немец с высокой вероятностью побьёт
Реджи Личу уже всё равно...