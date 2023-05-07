Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул UFC

Теги UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

На UFC 288 состоялся бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и защитил титул.

Сехудо не дрался с 2020 года. Тогда он победил Доминика Круса и после боя завершил карьеру.

Стерлинг – действующий чемпион дивизиона. Он шел на серии из восьми побед.

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА

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88 комментариев

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Los Galácticos
Стерлинг унылый велосипедист, как баба дерется.
+47
-12
+35
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Максим Седов
Да уж... Если бы Ян не протупил с тем коленом, мы бы сегодня не смотрели этот цирк.
+40
-7
+33
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Timofey Prokhorov
Ответ Tigran Khechoyan
Генри, к сожалению, не показал ничего такого, чтобы после боя услышать: "And new..."
А стерлинг что показал «такого»?
+40
-13
+27
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SantexnikShow
Кто нибудь объяснит как Дерек Клири отдал 5ый раунд Стерлингу??
+21
-1
+20
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Terrence Phillip
Самый позорный чемпион
+23
-3
+20
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evil
золотой велотренажёр этому гоподину
+18
-1
+17
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Лютый альбинос
А Пётр то вёл бой со Стерлингом куда увереннее, чем Генри. Причём даже второй.
+23
-7
+16
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DrDro
Ответ Los Galácticos
Стерлинг унылый велосипедист, как баба дерется.
Так велосипедил в конце только.
Справедливости ради он выглядел гораздо лучше Сехудо.
Я удивился раздельному решению.
+26
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+15
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wh0reSlayer
Ответ whyusoserious?
Остается надеятся, что Шон выбьет все д€рьмо из оскароносного велосипедиста
Если Сехудо не смог, то у пуделя шансов абсолютно никаких нет. Его просто заборят. Шона даже ян переводил, что уж о стерлинге говорить.
+15
-1
+14
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eRo
Я не то, чтобы вращал стерлинга на всем, чем можно, но;
1) если ты действующий чемпион с 3 защитами, то явно должен разбирать деда, который 3 года на печке лежал, увереннее
2) соперника из дивизиона ниже весом, имея размерное превосходство, тоже можно было побежать увереннее
3) такое чувство, что результат боя придумали посмотрев бой, я понимаю там +1,-1,-1, но судьи дали +2,-2,-2, чего конечно не было.

Сехудо могли "натянуть" в обе стороны, как и по выслуге лет, так и потому, что ничейные бои отдают чемпионам.

Реально, стерлинг с 4 защитой титула от волны критики не отмоется, и делать ему нечего - подниматься на дивизион выше - так там - Волкановски, который сам уже выше ходил на равных.

вощим, по делу, это самый критикуемый дивизион федерации, думаю.
+14
-3
+11
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Владислав Романов
Оскароносец то ссыкнул на оглашении результатов😁
+20
-9
+11
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scanner c
Таких нужно нокаутом заканчивать иначе волосипед
+11
-1
+10
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SEVEN_
Петькина шальная коленка тогда изменила историю мма.
+9
0
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Tigran Khechoyan
Генри, к сожалению, не показал ничего такого, чтобы после боя услышать: "And new..."
+18
-9
+9
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Los Galácticos
Ответ DrDro
Так велосипедил в конце только. Справедливости ради он выглядел гораздо лучше Сехудо. Я удивился раздельному решению.
Гораздо лучше, интересно где ты это увидел ? Просто лишь бы что ляпнуть в ответ. В борьбе Сехудо его полностью законтрил, бой тоже держал под полным контролем. Трусливый Стерлинг самый позорный и унылый чемпион UFC это факт.
+9
-2
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Роберт Валанцаска
Ответ Timofey Prokhorov
А стерлинг что показал «такого»?
Перебил в стойке, не дал ничего сделать в борьбе - то есть все, что требовалось.

Ваша ненависть из-за Яна застилает вам глаза )
+14
-8
+6
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whyusoserious?
Остается надеятся, что Шон выбьет все д€рьмо из оскароносного велосипедиста
+9
-3
+6
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SantexnikShow
Ответ Гекдениз Кардениз
да там клоуны судят лучше бы подсчет вели за счет статистики обьективной чем вот это все
В последнее время судьи прям конкретную дичь творят, бойцам надо завершать бой досрочно, а иначе полнейшая лотерея получается
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+5
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Игорь Южный
Нда уж… Заипал бегать.
+6
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+5
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dimpa
Раздельное решение? Опять слепых набрали.
+11
-6
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Isa Babaev
Ответ Los Galácticos
Стерлинг унылый велосипедист, как баба дерется.
На 🧯 пригодится
+15
-11
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zzzeeerrrooo
Ответ Bullet91
неделя горящих пе.даков на спортс объявляется открытой) а Стерлинг молодец, не являясь супер талантом стал доминирующим чемпионом вопреки всему
Это трудно назвать доминацией
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Шерзод Зиёев
Алджамей действительно Чемпион 🏆 только по бегу
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madjer163
Гнусный и фейковый чемпион. Достоин только Оскара
+4
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Мистер Биспинг
Ответ Los Galácticos
Стерлинг унылый велосипедист, как баба дерется.
Обожаю такие комментарии)

Тебе стоит выйти в клетку перед полной ареной и показать нам всем как настоящий мужик должен драться с олимпийским чемпионом по борьбе.

Мы верим в тебя!
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