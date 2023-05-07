Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул UFC

На 288 состоялся бой в легчайшем весе между и .

Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и защитил титул.

Сехудо не дрался с 2020 года. Тогда он победил Доминика Круса и после боя завершил карьеру.

Стерлинг – действующий чемпион дивизиона. Он шел на серии из восьми побед.

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА