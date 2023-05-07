Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул UFC
На UFC 288 состоялся бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и защитил титул.
Сехудо не дрался с 2020 года. Тогда он победил Доминика Круса и после боя завершил карьеру.
Стерлинг – действующий чемпион дивизиона. Он шел на серии из восьми побед.
Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА
Справедливости ради он выглядел гораздо лучше Сехудо.
Я удивился раздельному решению.
1) если ты действующий чемпион с 3 защитами, то явно должен разбирать деда, который 3 года на печке лежал, увереннее
2) соперника из дивизиона ниже весом, имея размерное превосходство, тоже можно было побежать увереннее
3) такое чувство, что результат боя придумали посмотрев бой, я понимаю там +1,-1,-1, но судьи дали +2,-2,-2, чего конечно не было.
Сехудо могли "натянуть" в обе стороны, как и по выслуге лет, так и потому, что ничейные бои отдают чемпионам.
Реально, стерлинг с 4 защитой титула от волны критики не отмоется, и делать ему нечего - подниматься на дивизион выше - так там - Волкановски, который сам уже выше ходил на равных.
вощим, по делу, это самый критикуемый дивизион федерации, думаю.
Ваша ненависть из-за Яна застилает вам глаза )
Тебе стоит выйти в клетку перед полной ареной и показать нам всем как настоящий мужик должен драться с олимпийским чемпионом по борьбе.
Мы верим в тебя!