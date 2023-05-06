Рублев и Хачанов выиграли парный титул в Мадриде
Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде в парном разряде. В финале они обыграли Рохана Бопанну и Мэтью Эбдена 6:3, 3:6, 10-3.
Рублев выиграл четвертый парный титул в карьере. Для Хачанова это первый трофей в паре.
За победу в Мадриде они получат 382 420 евро призовых.
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Чуть не задушили друг друга в объятиях )))
Спасибо вам Карен и Андрюша, закончили турнир на победной ноте.
СПАСИБО !!!
Браво, парни!!!👏👏👏
Так что поболею за красивый теннис)
Всех фанов с Мастерсом!
бабГаль, Вас персонально
Еще раз браво!!
Поздравления!