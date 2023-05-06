Рублев и Хачанов выиграли парный титул в Мадриде

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде в парном разряде. В финале они обыграли Рохана Бопанну и Мэтью Эбдена 6:3, 3:6, 10-3.

Рублев выиграл четвертый парный титул в карьере. Для Хачанова это первый трофей в паре.

За победу в Мадриде они получат 382 420 евро призовых.

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