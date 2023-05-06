Рублев и Хачанов выиграли парный титул в Мадриде

Теги результаты ATP Рохан Бопанна Мэтью Эбден Mutua Madrid Open Карен Хачанов Андрей Рублев Теннис

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде в парном разряде. В финале они обыграли Рохана Бопанну и Мэтью Эбдена 6:3, 3:6, 10-3.

Рублев выиграл четвертый парный титул в карьере. Для Хачанова это первый трофей в паре. 

За победу в Мадриде они получат 382 420 евро призовых.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grand_maman
МОЛОДЦЫ !!!
Чуть не задушили друг друга в объятиях )))
Спасибо вам Карен и Андрюша, закончили турнир на победной ноте.
СПАСИБО !!!
+64
-2
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
В конце синхронно перекрестились😂
+47
0
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну такие, двоякие чувства. С одной стороны, хочется поболеть за Андрея и Карена, с другой, парники и так практически ничего не получают, а тут пришли богатые одиночники и последние носки снимают) Так что поболею за красивый теннис)
если специализирующихся на парном теннисе обыгрывают одиночники, то с парным теннисом что-то не так и жалеть проигравших нет смысла.
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Ну зачем же писать время начала матча (и даже день), это абсолютно лишнее!
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OnlyDendy
Браво парни! Парный Мастерс наш!
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Блин, так классно, когда они вдвоем дают интервью, такие счастливые!
Браво, парни!!!👏👏👏
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Ну такие, двоякие чувства. С одной стороны, хочется поболеть за Андрея и Карена, с другой, парники и так практически ничего не получают, а тут пришли богатые одиночники и последние носки снимают)
Так что поболею за красивый теннис)
+26
-7
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Ай красавэллы! Даже перекрестились синхронно))
Всех фанов с Мастерсом!
бабГаль, Вас персонально
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Берни Парент
Если память не изменяет, то сегодняшний парный титул на мастерсах второй ( когда дуэт полностью российский) за всю историю российского тенниса. До сегодняшней победы Кафельников с Ольховским где-то ещё в 90-х брали канадский. Так что получается достижение знаковое. У Хачанова так вообще, первый парный титул. В принципе, хорошее дело этот парный теннис. Продлевает спортивное долголетие. В сегодняшних соперниках были мужики, которым на двоих почти 80(восемьдесят!) лет.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Ответ Алексей Латышов
В 16:30 по Москве.)
Спасибо, я уже выяснила. Просто новости явно не хватает этой информации.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OnlyDendy
Кубок Дэвиса могли бы и в этом году взять
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Убийственный тай проводят пацаны. Вообще без шансов для парников)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Андрей и Карен - одиночники. Но оказались классными парниками! С победой!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ N.S.A.8.5
На Олимпиаде есть шансы взять медали в паре?
За какую страну? Команды от России запрещены... Так-то Андрей ОЧ в миксте, если вы забыли.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Карен настолько круто и смело бился против Алькараса, что теннисные боги решили отблагодарить!
Еще раз браво!!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
это круто, сильных соперников обыграли и не одних
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ben Shelton
образцовый тай-брейк и чемпионы!!!! мои поздравления
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Карен хорошо на испанском говорит, а Рубло решил не пытаться😆
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pegucka7
Карен своё блюдо жене отнёс. Всё в дом :)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Храбрая виолончелистка
Фелисьяно-то красавчик какой) Томно вздыхаю)))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Красавцы, первый парный титул для Рубланова.
Поздравления!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Судалин
Ответ Берни Парент
Если память не изменяет, то сегодняшний парный титул на мастерсах второй ( когда дуэт полностью российский) за всю историю российского тенниса. До сегодняшней победы Кафельников с Ольховским где-то ещё в 90-х брали канадский. Так что получается достижение знаковое. У Хачанова так вообще, первый парный титул. В принципе, хорошее дело этот парный теннис. Продлевает спортивное долголетие. В сегодняшних соперниках были мужики, которым на двоих почти 80(восемьдесят!) лет.
Да это величайшая победа парного российского тенниса наряду с микстом ОИ за последний почти десяток лет наверно. Там сетку достаточно посмотреть, где одни профильные парники, выигравшие суммарно 223 титула.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джульетта Джульетта
Андрей уже брал турниры с Елгиным, Турсуновым, Молчановым, Карацевым и Павлюченковой, теперь с Хачановым, у которого это первый титул. Молодцы!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Храбрая виолончелистка
Ура, сыночки, с победой!!!!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaiki
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну такие, двоякие чувства. С одной стороны, хочется поболеть за Андрея и Карена, с другой, парники и так практически ничего не получают, а тут пришли богатые одиночники и последние носки снимают) Так что поболею за красивый теннис)
Топовые парники тоже неплохо зарабатывают. А Бопанна с Эбденом топовые, в этом годы первые в гонке. За финал 200 штук евро на двоих уже получат.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий