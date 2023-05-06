Талалаев о Карасеве после 0:1 от «Динамо»: «Сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России, но ни у кого нет смелости назвать, поэтому наслаждайтесь»

Андрей Талалаев после поражения «Химок» от «Динамо» вспомнил о дне Георгия Победоносца.

Главный тренер «Химок», комментируя поражение в 26-м туре Мир (0:1) раскритиковал назначение главным арбитром.

«Динамо» обыграло « » благодаря голу Федора Смолова с пенальти на 96-й минуте. Подмосковный клуб с 47‑й минуты играл в меньшинстве – был удален за вторую желтую карточку.

– Ваше видение ключевого эпизода, который привел к пенальти.

– Назначение Карасева на игру.

– Вы несогласны с 11‑метровым?

– Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку.

Я поблагодарил команду, все, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите.

Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем «Динамо», находясь в большинстве. Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю « », – сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

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