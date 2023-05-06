Талалаев о Карасеве после 0:1 от «Динамо»: «Сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России, но ни у кого нет смелости назвать, поэтому наслаждайтесь»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Матч ТВ религия Мори Гбане Футбол

Андрей Талалаев после поражения «Химок» от «Динамо» вспомнил о дне Георгия Победоносца.

Главный тренер «Химок», комментируя поражение в 26-м туре Мир РПЛ (0:1) раскритиковал назначение Сергея Карасева главным арбитром.

«Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу Федора Смолова с пенальти на 96-й минуте. Подмосковный клуб с 47‑й минуты играл в меньшинстве – был удален Мори Гбане за вторую желтую карточку.

– Ваше видение ключевого эпизода, который привел к пенальти.

– Назначение Карасева на игру.

– Вы несогласны с 11‑метровым?

– Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку.

Я поблагодарил команду, все, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите.

Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем «Динамо», находясь в большинстве. Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю «Динамо», – сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

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55 комментариев

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arsenal.ave
Он про ту самую змею, я правильно понял?
+142
-7
+135
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igls54
Тут не только званием иноагента попахивает, тут все намного серьезнее
+72
-6
+66
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Xm.md
Что он несет
+52
-7
+45
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Виктор Иванович
Он ведь не про футбол, верно?
+33
-2
+31
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Саша Пушкин
Ответ arsenal.ave
Он про ту самую змею, я правильно понял?
Даже Квачков с Гиркиным себе в своей критике такое не позволяют!
+36
-6
+30
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Саша Пушкин
Ответ igls54
Тут не только званием иноагента попахивает, тут все намного серьезнее
И после этого кто-то ещё посмеет сказать, что спортсмены бояться высказываться.
Да он всех сразу переплюнул!
+31
-1
+30
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Filipp Gorski
Надеюсь это убожество Химкинское сгинет в ФНЛ
+15
-4
+11
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Forte Live
Вроде со стороны адекватный человек, но его переключение в статус "Идиот"... Как всегда бросит команду после её вылета.
+14
-6
+8
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валя_стакан
Шипами в голеностоп это 100% ЖК и Трололаев это знает. Про пенальти вообще вопросов быть не может - ни один игрок не спорил. А вот почему два гола динамовцев не засчитали тут судья пусть объяснит.
+9
-2
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Glukinho
Ответ arsenal.ave
Он про ту самую змею, я правильно понял?
именно
+8
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Б81
карасев в вашу пользу два гола спорных отменил и пеналь -бетон.
+9
-4
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Ivan Petrov
Ответ Forte Live
Вроде со стороны адекватный человек, но его переключение в статус "Идиот"... Как всегда бросит команду после её вылета.
Ещё раньше бросит. Таллалаев уникальный чел. Фактически две команды под его "гениальным" руководством вылетят в этом году
+7
-2
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Саша Пушкин
Ответ Xm.md
Что он несет
Позвольте, но как он с такими взглядами служил в очистке, то есть на государственном Матч ТВ!?
+5
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Alcsk
Дзюба точно знает, какую змею надо задушить.
+5
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Саша Пушкин
Ответ Виктор Иванович
Он ведь не про футбол, верно?
И это в скрепно- патриотических Химках, стоило Терюшкову уйти из клуба...
+4
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Архитектор Мендисабаль
талалай завидует змею дзюбы?
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igor.igorev
У Талалаева говно закипело. Нормально Карасёв отработал матч.
+6
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Антон Bratishchev
Ответ Архитектор Мендисабаль
талалай завидует змею дзюбы?
Лукаку
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borodatuy
Да он бредит
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Мистер Блин
Ответ arsenal.ave
Он про ту самую змею, я правильно понял?
да, у нас в россии всего одна известная змея😂😂😂
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красная_карточка
в смысле зеленый змий алкоголизма?
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дурной сходненский гребист
зачем, для чего химки в ПЛ ?
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Dinamik1
Вот тут.слова дзюбы прямо.в точку "тренеришка"
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ezhik38
Ответ ZlomSpb
Может пора дисквалифицировать упыря этого? Наступ был? Явный блин.. Я не люблю Динамо, но все очевидно. Сначала наступ, потом игрок оказывается в офсайде.
Вне игры фиксируется в момент передачи...так что сначала вне игры потом наступ...))
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SuperStarrrr
Он переплюнул Бышовца
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