Талалаев о Карасеве после 0:1 от «Динамо»: «Сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России, но ни у кого нет смелости назвать, поэтому наслаждайтесь»
Андрей Талалаев после поражения «Химок» от «Динамо» вспомнил о дне Георгия Победоносца.
Главный тренер «Химок», комментируя поражение в 26-м туре Мир РПЛ (0:1) раскритиковал назначение Сергея Карасева главным арбитром.
«Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу Федора Смолова с пенальти на 96-й минуте. Подмосковный клуб с 47‑й минуты играл в меньшинстве – был удален Мори Гбане за вторую желтую карточку.
– Ваше видение ключевого эпизода, который привел к пенальти.
– Назначение Карасева на игру.
– Вы несогласны с 11‑метровым?
– Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку.
Я поблагодарил команду, все, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите.
Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем «Динамо», находясь в большинстве. Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю «Динамо», – сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
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Да он всех сразу переплюнул!