«Вегас» и «Эдмонтон» набрали 124 минуты штрафа на двоих во 2-м матче серии. Были массовые стычки с драками

Теги драки Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн Вегас Бретт Кулак Бретт Хауден Клим Костин Зак Уайтклауд Хоккей

«Вегас» и «Эдмонтон» набрали 124 минуты штрафа на двоих во 2-м матче серии.

«Ойлерс» обыграли «Голден Найтс» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1). 

По ходу игры состоялись 2 массовые стычки, сопровождавшиеся драками. 

В конце второго периода краги сбросили форвард «Вегаса» Бретт Хауден и защитник «Эдмонтона» Бретт Кулак, в концовке третьего периода – защитник «Вегаса» Зак Уайтклауд и форвард «Вегаса» Клим Костин

В итоге игроки «нефтяников» получили в общей сложности 54 минуты штрафа, «рыцарей» – 70.

Самым недисциплинированным стал форвард канадского клуба Эвандер Кэйн, набравший 24 минуты штрафа (при двух дисциплинарках). 

3 комментария

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wolkov
Ответ Виталий Желтоусов
124 минуты штрафа - матч длится 60 минут. Они 5 на 5 играли вообще?
5+20 есиь понимание, что такое?
+6
0
+6
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Виталий Желтоусов
Ответ wolkov
5+20 есиь понимание, что такое?
ясно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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