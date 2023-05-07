«Вегас» и «Эдмонтон» набрали 124 минуты штрафа на двоих во 2-м матче серии. Были массовые стычки с драками
«Вегас» и «Эдмонтон» набрали 124 минуты штрафа на двоих во 2-м матче серии.
«Ойлерс» обыграли «Голден Найтс» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).
По ходу игры состоялись 2 массовые стычки, сопровождавшиеся драками.
В конце второго периода краги сбросили форвард «Вегаса» Бретт Хауден и защитник «Эдмонтона» Бретт Кулак, в концовке третьего периода – защитник «Вегаса» Зак Уайтклауд и форвард «Вегаса» Клим Костин.
В итоге игроки «нефтяников» получили в общей сложности 54 минуты штрафа, «рыцарей» – 70.
Самым недисциплинированным стал форвард канадского клуба Эвандер Кэйн, набравший 24 минуты штрафа (при двух дисциплинарках).
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