Лидер « » в субботу вернулся после повреждения связок голеностопа. Он пропустил второй матч серии.

«Хит» взял верх над «Никс» (105:86, 2-1).

Батлер отметился 28 очками и двумя блок-шотами.

За 35 минут на паркете он реализовал 9 из 21 с игры и 10 из 11 с линии.

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