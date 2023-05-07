Джимми Батлер вернулся в строй и набрал 28 очков в победном матче с «Нью-Йорком»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер в субботу вернулся после повреждения связок голеностопа. Он пропустил второй матч серии.

«Хит» взял верх над «Никс» (105:86, 2-1).

Батлер отметился 28 очками и двумя блок-шотами.

За 35 минут на паркете он реализовал 9 из 21 с игры и 10 из 11 с линии.

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5 комментариев

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Anton!o :)
Смотрю большую часть игр этого плэй-офф, и, несмотря на то, что болею за Лейкерс более 25 лет, очень хочется, чтобы Джимбо взял перстень, заслужил, такой олдскульный тру мужик с champions balls
+25
-3
+22
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babooka23
Вот это преображение от хит. Берут следующую игру дома и серия практически в кармане
+13
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+13
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Трипл-дабл Дончича
Батлер в этой игре был похож на Джордана
+4
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+4
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Djoyin
Джимбо джет - это флагман Майами, как Джамбо джет Боинг-747 был флагманом Боинга
+4
-1
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AEZAKMI228
а мне бэмонто понравился вчера. реабилитировался за х...ю в плове
0
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