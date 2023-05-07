Джимми Батлер вернулся в строй и набрал 28 очков в победном матче с «Нью-Йорком»
Лидер «Майами» Джимми Батлер в субботу вернулся после повреждения связок голеностопа. Он пропустил второй матч серии.
«Хит» взял верх над «Никс» (105:86, 2-1).
Батлер отметился 28 очками и двумя блок-шотами.
За 35 минут на паркете он реализовал 9 из 21 с игры и 10 из 11 с линии.
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