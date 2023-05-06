Qazaqstan Hockey Open 2023. «Россия 25» сыграет с Беларусью

Сборная «России 25» сыграет с Беларусью в Астане.

В международном турнире Qazaqstan Hockey Open 2023 также участвует сборная Казахстана.

Ранее команда «России 25» под руководством Романа Ротенберга одержала 2 победы над Беларусью в Челябинске (4:0, 6:2).

После матча в Астане команды проведут еще 5 игр – в Красноярске, Туле и Минске.

Qazaqstan Hockey Open 2023

«Россия 25» – Беларусь – 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Россия 25» – 2 очка (1 матч), Беларусь – 0 (0), Казахстан – 0 (1).