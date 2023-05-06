Qazaqstan Hockey Open 2023. «Россия 25» сыграет с Беларусью

Теги Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Сборная «России 25» сыграет с Беларусью в Астане.

В международном турнире Qazaqstan Hockey Open 2023 также участвует сборная Казахстана.

Ранее команда «России 25» под руководством Романа Ротенберга одержала 2 победы над Беларусью в Челябинске (4:0, 6:2). 

После матча в Астане команды проведут еще 5 игр – в Красноярске, Туле и Минске. 

Qazaqstan Hockey Open 2023

«Россия 25» – Беларусь – 14:00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Положение команд: «Россия 25» – 2 очка (1 матч), Беларусь – 0 (0), Казахстан – 0 (1). 

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5 комментариев

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HRYNDEL
ВСЕ НА НИКОЛЬСКУЮ!!!
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Сергей Жарковский
Ротенберг во всей красе с лозунгом "Мы непобедимы!"
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vdvbill.e1.ru
Прямое столкновение Россия НАТО
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Человек_Легенда
Qбок наш!
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Мистер Блин
опять победят, и финн Йозе марино будет до конца мая балаболить о непобедимости русской красной машины
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