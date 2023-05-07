Мухаммад победил Бернса единогласным решением

На UFC 288 в соглавном событии состоялся бой между полусредневесами Белалом Мухаммадом и .

Мухаммед победил единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Для Бернса этот бой стал третьим в 2023 году – оба выиграл. До этого он проиграл Хамзату Чимаеву.

Мухаммад шел на серии из восьми побед. Последнее поражение было в 2019 году от Джеффа Нилла.

Бернс – о бое с Мухаммадом: «Я не буду умолять и жаловаться. Хочу заслужить титульник тяжелой работой и вынести всех этих парней»

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