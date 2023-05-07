Мухаммад победил Бернса единогласным решением

Теги UFC MMA Гилберт Бернс UFC 288 Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

На UFC 288 в соглавном событии состоялся бой между полусредневесами Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бернсом.

Мухаммед победил единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Для Бернса этот бой стал третьим в 2023 году – оба выиграл. До этого он проиграл Хамзату Чимаеву.

Мухаммад шел на серии из восьми побед. Последнее поражение было в 2019 году от Джеффа Нилла.

Бернс – о бое с Мухаммадом: «Я не буду умолять и жаловаться. Хочу заслужить титульник тяжелой работой и вынести всех этих парней»

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22 комментария

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vyacheslavsemirechenko
худший бой на всем турнире. я думал, что хуже боя грейси уже ничего быть не может, а оказывается может
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CatFat Bad
Там кстати китаянка вынесла нокаутом Андраде в первом раунде,эта новость не заслуживает поста?
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CatFat Bad
Скучный бой
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SantexnikShow
Так то у Бёрнса с плечом явно не всё в порядке было после первого раунда. Победа уверенная, но уж очень скучная, Беллал над медийкой работать не собирается походу
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Великий Алонсо
Ответ 5hxrb7mywu
Вот и весь уровень Бернса🤣🤣🤣 Это не пенсионер Масвидаль
Бернс с Масвидалем почти ровесники, Белалу 34 года, тоже не пацан
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Born is the King
Оба должны были быть дисквалифицированы за такой бой. Бёрнс зачем-то поверил, что физухи хватит каждый месяц бой проводить
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armageddon123456
Третьим в 2023 голу - оба он выиграл... Блин, спортс, вашу дивизию... Бой стал третьим в 2023 году - ПРЕДЫДУЩИЕ ДВА он выиграл.
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SaNeK86rus
Кто бы мог подумать, что Белал сводит в школу Бернса
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5hxrb7mywu
Белал🇵🇸☝️
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5hxrb7mywu
Вот и весь уровень Бернса🤣🤣🤣
Это не пенсионер Масвидаль
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1905год
Белал вообще не зрелищный боец
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Тосканский Дьявол
Бёрнс переоцененка. Араб силён, но скипом не будет
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MaitreML
поздравляю балала,что не нокаутировался от присутствия Гибсона в октагоне
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5hxrb7mywu
Ответ vyacheslavsemirechenko
худший бой на всем турнире. я думал, что хуже боя грейси уже ничего быть не может, а оказывается может
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Sergio_Sergio
Ответ vyacheslavsemirechenko
худший бой на всем турнире. я думал, что хуже боя грейси уже ничего быть не может, а оказывается может
Но соперник Грейси хороший бой провел, как по мне
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il buono
Ответ 5hxrb7mywu
Еще лучше даже ровеснику Масвидаля проиграл в одну калитку.Что сказать средний боец Бернс не более
Средний боец, в топ-5 рейтинга, но чуваку с дивана виднее
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5hxrb7mywu
Ответ il buono
Средний боец, в топ-5 рейтинга, но чуваку с дивана виднее
Чтобы быть топом надо побеждать прямых конкурентов уверенно и сериями.Средний боец Бернс который сдулся и не смог держаться на вершине.В этом и есть отличие топа от средняка.А рейтинги это условности
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