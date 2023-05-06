Певец The Weeknd хочет купить «Оттаву». Он будет претендовать на команду вместе с миллиардерами из Торонто (Ottawa Sun)

Певец The Weeknd может купить клуб НХЛ.

Как сообщает Ottawa Sun, канадец будет претендовать на покупку «Оттавы» вместе с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимелами из инвестиционной компании Harlo Capital Group из Торонто.

По данным издания, Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, взял на себя обязательство финансово участвовать в заявке Кимелов.

Сообщается, что The Weeknd решил объединиться с миллиардерами, потому что вырос в Торонто и любит хоккей.

Ранее стало известно, что на приобретение клуба НХЛ также претендуют актер Райан Рейнольдс и рэпер Snoop Dogg.