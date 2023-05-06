Певец The Weeknd хочет купить «Оттаву». Он будет претендовать на команду вместе с миллиардерами из Торонто (Ottawa Sun)
Певец The Weeknd может купить клуб НХЛ.
Как сообщает Ottawa Sun, канадец будет претендовать на покупку «Оттавы» вместе с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимелами из инвестиционной компании Harlo Capital Group из Торонто.
По данным издания, Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, взял на себя обязательство финансово участвовать в заявке Кимелов.
Сообщается, что The Weeknd решил объединиться с миллиардерами, потому что вырос в Торонто и любит хоккей.
Ранее стало известно, что на приобретение клуба НХЛ также претендуют актер Райан Рейнольдс и рэпер Snoop Dogg.
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И уже два чернокожих претендуют на них)