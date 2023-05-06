Певец The Weeknd хочет купить «Оттаву». Он будет претендовать на команду вместе с миллиардерами из Торонто (Ottawa Sun)

Теги Оттава бизнес НХЛ Хоккей

Певец The Weeknd может купить клуб НХЛ.

Как сообщает Ottawa Sun, канадец будет претендовать на покупку «Оттавы» вместе с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимелами из инвестиционной компании Harlo Capital Group из Торонто.

По данным издания, Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, взял на себя обязательство финансово участвовать в заявке Кимелов.

Сообщается, что The Weeknd решил объединиться с миллиардерами, потому что вырос в Торонто и любит хоккей.

Ранее стало известно, что на приобретение клуба НХЛ также претендуют актер Райан Рейнольдс и рэпер Snoop Dogg.

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15 комментариев

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FaithDevotion
Дальше кто? Мартин Гор из Депешей? Леди Гага? Содомитки из тату? Александр Пистолетов?
+38
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+33
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Дандрей
Ответ FaithDevotion
Дальше кто? Мартин Гор из Депешей? Леди Гага? Содомитки из тату? Александр Пистолетов?
Никогда ещё Леди Гага и Александр Пистолетов не стояли в одном предложении, наверное...))
Хотя...
+15
-1
+14
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Buharoid
Ответ dosatuy
Что это за хрен с горы?
Если ты не знаешь, кто такой Викенд, хочу спросить, как ты из своего леса в интернет выходишь)
+10
-3
+7
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Евгений Солонинкин
Ответ FaithDevotion
Дальше кто? Мартин Гор из Депешей? Леди Гага? Содомитки из тату? Александр Пистолетов?
Панин
+6
-3
+3
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Wayne Gretzky 99
Ответ FaithDevotion
Дальше кто? Мартин Гор из Депешей? Леди Гага? Содомитки из тату? Александр Пистолетов?
Вот у тебя фарш в башке…
+4
-2
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SeRgE23
Не шуточная конкуренция получается
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Aleksandr
Если бы каждая крупная звезда билборд топ-100 купила бы себе по клубу, рейтинги и шумиха были бы знатные. Популярность выросла бы точно нхл, маловато раскручивают
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akrets
В очередь, сукины дети! (с)
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Антон
Неужели настолько привлекательный актив? Такая очередь. А певец хороший.
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Антон Якимцев
Оттава по ходу самый медийный клуб будет.

И уже два чернокожих претендуют на них)
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Неоновый Демон
Так я тоже так могу претендовать. Их бюджет 99 % ну и я так уж и быть 1 % вкину
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Wayne Gretzky 99
Ответ Евгений Солонинкин
Панин
Тот, который мертвец?
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