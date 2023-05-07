«Реал» выиграл Кубок Испании в 20-й раз. У «Барселоны» 31 трофей, у «Атлетика» – 23

«Реал» в 20-й раз стал победителем Кубка Испании.

Команда Карло Анчелотти одолела «Осасуну» (2:1) в финале турнира.

По числу побед в этом соревновании мадридцы занимают третье место. 23 раза выигрывал « », 31 раз – « ».

При этом для « » сегодняшний финал был 40-м. Рекорд у «блауграны» – 42.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд