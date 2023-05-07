«Реал» выиграл Кубок Испании в 20-й раз. У «Барселоны» 31 трофей, у «Атлетика» – 23

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетик Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Реал» в 20-й раз стал победителем Кубка Испании.

Команда Карло Анчелотти одолела «Осасуну» (2:1) в финале турнира.

По числу побед в этом соревновании мадридцы занимают третье место. 23 раза Кубок Испании выигрывал «Атлетик», 31 раз – «Барселона».

При этом для «Реала» сегодняшний финал был 40-м. Рекорд у «блауграны» – 42.

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33 комментария

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белошип
Выиграли любимый трофей полосатого кабинета)
+38
-12
+26
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Murtynya
Уже два кубка в сезоне, остался важный матч, важная игра, удачи во вторник Хала Мадрид😊❤️🥰
+19
-3
+16
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f0rmoceft
Наконец выиграли этот кубок, всех болельщиков поздравляю!
+15
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+15
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rachidibrahimov
Ответ Murtynya
Уже два кубка в сезоне, остался важный матч, важная игра, удачи во вторник Хала Мадрид😊❤️🥰
*3
Кубок Короля
Клубный ЧМ
Суперкубок Уефа
+10
-1
+9
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OldRedWhite
Ответ белошип
Выиграли любимый трофей полосатого кабинета)
Осасуна - прямо умирала сегодня на поле и при этом в футбол играла !
Можно бы и им мааааленький кусочек Кубка отпилить )))
Но в футболе так не бывает !
+5
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Ivang King
Ответ OldRedWhite
Осасуна - прямо умирала сегодня на поле и при этом в футбол играла ! Можно бы и им мааааленький кусочек Кубка отпилить ))) Но в футболе так не бывает !
Играл так насколько позволил РМ, это объективно, после пропущенного Реал дал это понять
+4
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M93
Самый сложный турнир в мире наконец-то взят. С победой.
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Mister Ghost
Ответ Ivang King
Ну я бы не стал так иронизировать, все таки этот кубок как потеха для такого клуба, если быть объективным, даже по сегодняшней игре, Реал больше половины игры бегал спустя рукава из-за скорой игры в более важном кубке
Ну да, как потеха, именно поэтому в одном из сезонов Реал устроил аж чемпионский парад выиграв его тогда)))
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Ivang King
Ответ M93
Самый сложный турнир в мире наконец-то взят. С победой.
Ну я бы не стал так иронизировать, все таки этот кубок как потеха для такого клуба, если быть объективным, даже по сегодняшней игре, Реал больше половины игры бегал спустя рукава из-за скорой игры в более важном кубке
+4
-1
+3
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f0rmoceft
Ответ OldRedWhite
Осасуна - прямо умирала сегодня на поле и при этом в футбол играла ! Можно бы и им мааааленький кусочек Кубка отпилить ))) Но в футболе так не бывает !
Осасуна редко играет в финалах, выложились по полной, достойно сыграли!
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Cruel Snake
Ригоберка 😂Мадридисты радуйтесь!
+2
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Artem Piatkov
20 раз - очень круто, при том, что это не профильный турнир для Реала

Почти всегда его сливали ради ЛЧ и Ла Лиги
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Murtynya
А что так мало у Реала, даже у этих Матрасников, что-то больше чем у Реала
+1
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rachidibrahimov
Ответ Murtynya
Дай Бог посмотрим, если и Лч выигаем, то и этот Суперкубок наш))
Надеемся и верим
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Murtynya
Ответ rachidibrahimov
ЛЧ будет четвертой. Надеюсь)
Дай Бог посмотрим, если и Лч выигаем, то и этот Суперкубок наш))
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justadamso@icloud.com
Ответ Murtynya
А что так мало у Реала, даже у этих Матрасников, что-то больше чем у Реала
Это не матрасики , а Атлетик
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rachidibrahimov
Ответ Murtynya
А Суперкубок УЕФА победа против Айтрахта, этот кубок за этот сезон считается?
Формально да
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Murtynya
Ответ justadamso@icloud.com
Это не матрасики , а Атлетик
Аа не знал, тогда ладно, что Бильбао)
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Murtynya
Ответ rachidibrahimov
*3 Кубок Короля Клубный ЧМ Суперкубок Уефа
А Суперкубок УЕФА победа против Айтрахта, этот кубок за этот сезон считается?
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rachidibrahimov
Ответ Murtynya
я про ЛЧ)
ЛЧ будет четвертой. Надеюсь)
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Murtynya
Ответ rachidibrahimov
*3 Кубок Короля Клубный ЧМ Суперкубок Уефа
я про ЛЧ)
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M93
Ответ Ivang King
Ну я бы не стал так иронизировать, все таки этот кубок как потеха для такого клуба, если быть объективным, даже по сегодняшней игре, Реал больше половины игры бегал спустя рукава из-за скорой игры в более важном кубке
Я бы согласился, если бы Реал брал Кубок Испании через раз, но когда в 21 веке мы выигрывали этот турнир всего лишь 2 раза - это никак не потеха. Неприемлемо для клуба, который называют королевским, постоянно проигрывать в Кубке Короля.
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Ivang King
Ответ OldRedWhite
Разумеется, могло быть и 3, и 4 ! Но и получить на предпоследней минуте тоже ведь могли …
С этим не поспоришь, мог бы конечно, но гол в ворота Реала полностью перевернул игру
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OldRedWhite
Ответ Ivang King
Играл так насколько позволил РМ, это объективно, после пропущенного Реал дал это понять
Разумеется, могло быть и 3, и 4 !
Но и получить на предпоследней минуте тоже ведь могли …
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Yubaba
Целиком вечер Вини, просто нет слов как он хорош
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