«Реал» выиграл Кубок Испании в 20-й раз. У «Барселоны» 31 трофей, у «Атлетика» – 23
«Реал» в 20-й раз стал победителем Кубка Испании.
Команда Карло Анчелотти одолела «Осасуну» (2:1) в финале турнира.
По числу побед в этом соревновании мадридцы занимают третье место. 23 раза Кубок Испании выигрывал «Атлетик», 31 раз – «Барселона».
При этом для «Реала» сегодняшний финал был 40-м. Рекорд у «блауграны» – 42.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Кубок Короля
Клубный ЧМ
Суперкубок Уефа
Можно бы и им мааааленький кусочек Кубка отпилить )))
Но в футболе так не бывает !
Почти всегда его сливали ради ЛЧ и Ла Лиги
Но и получить на предпоследней минуте тоже ведь могли …