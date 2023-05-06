«Борнмут» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом» в 35-м туре АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Дин Корт»
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- Как вас зовут?
- Лэмпард. Фрэнк Лэмпард.
Истинный глор,на счёт сегодняшнего матча то тут уж обязаны брать три очка (никаких оправданий быть не может) + рычагберка в таком случае исчезнет до конца сезона из веток Челси потому что в шип уже никто не вылетит)
Лэмпард же в случае сегодняшнего проиграша может просто взять тренерскую лицензию и разорвать её,потому что нельзя быть настолько бездарным физруком.