«Борнмут» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут онлайны Футбол

«Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом» в 35-м туре АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Борнмут – Челси
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Дин Корт»
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9 комментариев

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Мистер Уайт
СуперФрэнкиЛэмпард идёт на абсолютный рекорд Англии - 11 поражений подряд. Помнится, лет десять назад Чугайнов с Химками проиграл то ли 12, то ли 14 матчей подряд. В общем, Фрэнку есть ещё куда стремиться.
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После игры:
- Как вас зовут?
- Лэмпард. Фрэнк Лэмпард.
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Акира_1
Если Лэмпард опять опозорится, то он он прямо после матча должен публично отказаться от тренерской работы в принципе.
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The Best
рычагберка на ветках Челси бывает чаще чем на ветках БЧК)
Истинный глор,на счёт сегодняшнего матча то тут уж обязаны брать три очка (никаких оправданий быть не может) + рычагберка в таком случае исчезнет до конца сезона из веток Челси потому что в шип уже никто не вылетит)
Лэмпард же в случае сегодняшнего проиграша может просто взять тренерскую лицензию и разорвать её,потому что нельзя быть настолько бездарным физруком.
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Челси навсегда
Удачи ЧЕЛСИ,очередная игра неимеющая значения,опять скорее всего будут ходить пешком,а может в конце концов проснется совесть,надоест позориться.
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DolJun
Ответ Акира_1
Если Лэмпард опять опозорится, то он он прямо после матча должен публично отказаться от тренерской работы в принципе.
ты новости про челси читаешь только на русско язычных источниках типа спортса?
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Акира_1
Ответ DolJun
ты новости про челси читаешь только на русско язычных источниках типа спортса?
А что нужно прочитать? Что Лэмпард не уйдет из Челси до конца сезона даже если проиграет вообще все матчи? Естественно. Только вот и особенное отношение трибун и статус легенды можно очень быстро потерять. Я понимаю деньги всем нужны, но по-мужски Лэмпард в случае поражения должен был бы свалить и больше не лезть в тренерский цех.
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The Best
Ответ Челси навсегда
Удачи ЧЕЛСИ,очередная игра неимеющая значения,опять скорее всего будут ходить пешком,а может в конце концов проснется совесть,надоест позориться.
Как раз таки эта игра имеет значение,нужно брать три очка чтобы обезопасить себя от вылета в шип.Дальше график будет сложнее в разы
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