«Джиро д’Италия». 1-й этап. Роглич, Эвенепул, Ганна, Педерсен, Власов выступят в индивидуальной гонке с раздельного старта

Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Майкл Мэттьюс Герейнт Томас Павел Сиваков Александр Власов Штефан Кюнг Примож Роглич Филиппо Ганна Мадс Педерсен Ремко Эвенепул Тео Гэйган Харт Жоау Алмейда Тимен Аренсман Сантьяго Буитраго Велоспорт

6 мая пройдет первый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом. 

«Джиро д’Италия»

1-й этап

Фоссачезия Марина – Ортона

19,6 км

Профиль/Карта

Начало – 14.50 по московскому времени. 

Топ-участники

Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step)

Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo)

Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)

Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)

Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers)

Лоренцо Рота (Италия, Intermarché – Circus – Wanty)

Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers)

Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)

Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers)

Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)

Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers)

Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)

Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

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1 комментарий

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Alex Kimi
Вся Италия задается вопросом - станет ли Ганна обладателем первой розовой майки Джиро или все же нет?

А у нас вышло 2 больших материала в честь старта Джиро.
Превью первой недели гонки:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3135793.html
Топ-10 фаворитов Корса Роза:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3136030.html
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