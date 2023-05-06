«Джиро д’Италия». 1-й этап. Роглич, Эвенепул, Ганна, Педерсен, Власов выступят в индивидуальной гонке с раздельного старта
6 мая пройдет первый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.
«Джиро д’Италия»
1-й этап
Фоссачезия Марина – Ортона
19,6 км
Начало – 14.50 по московскому времени.
Топ-участники
Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step)
Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo)
Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)
Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)
Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers)
Лоренцо Рота (Италия, Intermarché – Circus – Wanty)
Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers)
Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)
Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers)
Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)
Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers)
Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)
Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)
Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)
А у нас вышло 2 больших материала в честь старта Джиро.
Превью первой недели гонки:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3135793.html
Топ-10 фаворитов Корса Роза:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3136030.html