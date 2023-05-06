Мостовой о лицензии тренера: «Подам анкету, просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет. Я уже подавал, но, может, что-то не подошло»
Александр Мостовой намерен подать заявку на обучение на тренера категорий A и B.
Ранее в РФС сообщили, что бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России, который планировал в июне пойти на обучение, не заполнил необходимую анкету, а прием заявок уже закрыт.
«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт.
Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», – сказал Мостовой.
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У него интеллект натурально как у ребенка.
Вероятно, Мост удивится, но ему там и кое-что сдавать придется, и даже не кал.
- «Все семерки!»😤
А система эта с формулировкой про некогда "элитных футболистов", допускает вообще базовый уровень знаний и укороченную программу обучения, так что из любого буратино "сделают" тренера с лицензией. Мало их что ли, будет еще один с закрытым гештальтом.
В серьезный клуб Мостового вряд ли потом пригласят, но для популяризации какого-нить местечкового, почему бы и нет. Персонаж он конечно странный и комичный, но крайне медийный, как минимум на спортсе.
Дальше можно было не продолжать)