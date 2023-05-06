Мостовой о лицензии тренера: «Подам анкету, просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет. Я уже подавал, но, может, что-то не подошло»

Александр Мостовой намерен подать заявку на обучение на тренера категорий A и B.

Ранее в сообщили, что бывший полузащитник « », «Сельты» и сборной России, который планировал в июне пойти на обучение, не заполнил необходимую анкету, а прием заявок уже закрыт.

«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт.

Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», – сказал .

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