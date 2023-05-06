Мостовой о лицензии тренера: «Подам анкету, просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет. Я уже подавал, но, может, что-то не подошло»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой намерен подать заявку на обучение на тренера категорий A и B.

Ранее в РФС сообщили, что бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России, который планировал в июне пойти на обучение, не заполнил необходимую анкету, а прием заявок уже закрыт.

«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт.

Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», – сказал Мостовой.

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80 комментариев

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Dima67
Куда спешить? Сейчас майские праздники, потом сезон отпусков, там и Новый год не за горами…
+248
-1
+247
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Дмитрий
Ответ Dima67
Куда спешить? Сейчас майские праздники, потом сезон отпусков, там и Новый год не за горами…
2024 високосный год. На один день больше будет, может успеет письмецо дойти.
+82
0
+82
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евГений
Ответ Дмитрий Иванов
Вам не угодишь. Мостовой не подает на про-хейтете, человек подал на про, захотел тренировать- хейтите. Инерция уже ?
Ничего, что взрослый дядечка клеит отмазки как 5-классник который не хочет делать домашку по математике?

У него интеллект натурально как у ребенка.
+60
-2
+58
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Тимур Гарипов
Позорище
+62
-5
+57
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Гамарджоба Генацвале
Не подошло "Царь" вместо ФИО.
+54
-1
+53
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maks44
Там анкету какую-то придумали - опять ставят палки в колеса заслуженному человеку.
+51
0
+51
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pogbadrogba
Слов нет...одно 🤦🤦🤦🤦🤦
+47
-5
+42
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Tun
Ответ Dima67
Куда спешить? Сейчас майские праздники, потом сезон отпусков, там и Новый год не за горами…
Ещё дачи, все на дачах
+33
0
+33
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Очки Дани Алвеса
Царю на блюдечке эту лицензию принесите! Негоже какие-то там холопские заявки подавать.
Вероятно, Мост удивится, но ему там и кое-что сдавать придется, и даже не кал.
+26
-2
+24
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Sagnol
В анкете забыл указать сколько раз начеканить может.
+12
-1
+11
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pogbadrogba
Ответ Гамарджоба Генацвале
Не подошло "Царь" вместо ФИО.
- «Дата рождения?»
- «Все семерки!»😤
+9
0
+9
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Eric_Cartman
Ныл, что денег нет - дали, но и тут отговорки… письмо 12ти мы помним, помним!!
+12
-4
+8
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Alexander Rakhilkin
«Я бы подал, но букв не знаю. Может за меня кто анкету заполнит?»
+10
-2
+8
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Иван Кравченко
Ответ Дмитрий Иванов
Вам не угодишь. Мостовой не подает на про-хейтете, человек подал на про, захотел тренировать- хейтите. Инерция уже ?
Человек не справился с тяжелейшей задачей "заполнить и подать анкету". После чего, в своей привычной манере, начал мазаться а-ля "это там непонятно кто когда работает, а не я виноват".
+8
0
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Давид Agabekyan
Ответ Magic_Man
14ти
Фигово помнит получается
+8
-1
+7
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Magic_Man
Ответ Eric_Cartman
Ныл, что денег нет - дали, но и тут отговорки… письмо 12ти мы помним, помним!!
14ти
+7
-1
+6
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maximus388
Все это конечно смешно по-детски, но он и правда потом подаст и ее ведь примут.
А система эта с формулировкой про некогда "элитных футболистов", допускает вообще базовый уровень знаний и укороченную программу обучения, так что из любого буратино "сделают" тренера с лицензией. Мало их что ли, будет еще один с закрытым гештальтом.

В серьезный клуб Мостового вряд ли потом пригласят, но для популяризации какого-нить местечкового, почему бы и нет. Персонаж он конечно странный и комичный, но крайне медийный, как минимум на спортсе.
+7
-1
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Igorrr
Кажется он также и тренировать будет. «После первого тура очков не набрали, а потом праздники и зима, а след году поборемся за чемпионство»
+6
-1
+5
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U
Ответ Stas Zaitsev
Мостовой тролль от Бога. Столько людей будоражит своими опусами. При этом остаётся морально устойчивым. В его жизни всё в порядке. Страдают только хомяки со спортса.
И стратегические запасы портвейна в стране.
+4
0
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Sergey Rubtsov
Ответ Дмитрий Иванов
Вам не угодишь. Мостовой не подает на про-хейтете, человек подал на про, захотел тренировать- хейтите. Инерция уже ?
Ок, есть люди для которых Мостовой убедителен
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Aleksey Yashin
"Просто сейчас праздники"

Дальше можно было не продолжать)
+6
-2
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Игорь Грек
А он паспорт смог в 45 лет поменять? Как????
+3
0
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александр модов
Давай после майских а?))
+3
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BaltikaSPb
Там уже впору у психиатра историю болезни заполнять а не анкету на тренера
+3
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prist
Он же керамзит, ой, то есть киздит
+2
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