Бойкова и Козловский не стали менять программы после перехода в группу Тутберидзе

Теги сборная России пары Николай Морошкин Анжелика Крылова переходы Александра Бойкова Дмитрий Козловский Татьяна Волкова Фигурное катание

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не стали менять программы при переходе в группу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Фигуристы сохранили постановки, подготовленные к следующему сезону.

Ранее Бойкова рассказала, что над новой короткой программой работали Николай Морошкин и Валерия Чистякова, а над произвольной – Морошкин и Анжелика Крылова.

Отмечается, что сотрудничество с дизайнером Татьяной Волковой также осталось в силе.

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

Материалы по теме

105 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unknownman
Тут эксперты в статьях и комментах в один голос говорили, что ушли от старушки Москвиной, чтобы им поставили наконец чудо-программы без нафталина, а тут такое...
+47
-10
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Ответ unknownman
Тут эксперты в статьях и комментах в один голос говорили, что ушли от старушки Москвиной, чтобы им поставили наконец чудо-программы без нафталина, а тут такое...
А где в программах БК был нафталин? Вполне стильные были постановки.
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ir2019
Помнится ТШТ, после перехода Алёны, жаловались ,что зря время на проги потратили. Что так нельзя делать. Оказывается, иногда можно.
+39
-14
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Oleandra
Это пока.. вернётся Даниил из отпуска и всё быстро поменяет.. в Тулу со своими самоварами не ездят..
А помните как ТШТ возмущались, что у них программы поставили и ушли.
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k4rmazin2007
Уходят в статусе действующих чемпионов России и с готовыми программами
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Ответ Маргарита В Сафронова
. Они понимают, что первый сезон у новых тренеров будет очень непростым и лучше оттачивать освоенные программы, чем делать новые. Я рада, я хочу ещӗ видеть Каренину. А вот ТМ сразу стали делать новые проги, и у них получилось великолепно.
Так они не прошлогодние программы оставляют, а новые, уже поставленные у Москвиной на следующий сезон.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Хоть одна девочка уйдя из ТШТ позволила себе оставить шедевры Глейха?
+21
-11
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юлия Величко
Ответ Oleandra
Это пока.. вернётся Даниил из отпуска и всё быстро поменяет.. в Тулу со своими самоварами не ездят..
Жду криков от вас, что мол поставили программы и сбежали с украденными программами,, как вы писали про ушедших из ТШТ девочек, хотя никто из них не оставил программы, поставленные в ТШТ.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анаис_Анаис
Ответ Iuliia Timofeyeva
Ага, "Время вперед" это ж самая новая в мире мелодия, хит нереальный
Как "внимательно" Вы смотрите парное катание, что даже МГ от БК отличить не можете.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doctor of Philosophy
Вообще практика смены постановок при смене тренерского штаба - это чисто российское явление. На Западе спортсмены сами выбирают себе постановщика, пускай и при участии тренера, сами оплачивают его работу, сами ездят к нему за занятия, иногда не один раз, для вкатки программ и работы над хореографией, так что при смене тренерского штаба ничего не меняется.

У нас иначе: средства на постановку выделяются не напрямую, а распределяются через какие-то институциональные механизмы. И это приводит к тому, что постановка как бы принадлежит не спортсмену, а спортивному институту, который он представляет - школе или тренерскому коллективу. В этой парадигме вроде бы логично, что при уходе вне трансферного окна постановку с собой не забирают. Правда, тогда, выходит, нелогично поступают те, кто такого спортсмена берёт - они, получается, бесплатно ему ставят программы. Иногда, впрочем, это решается, и спортсмены кочуют из группы в группу вместе с прогами, но такое всё же редкость.

А вот пример, когда в пределах трансферного окна совершён переход, но уже с программами, поставленными с участием штатного постановщика прежней школы (Морошкина) - вот такое я, пожалуй, вижу впервые. И выглядит это странно - деньги на постановку-то, небось, ещё не выделены, это должно только после итогового заседания федерации произойти.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Можно смело продолжить -и катать как минимум сезон они тоже будут на базе штаба Москвиной, включая элементы ультра си.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ verb
Глейх устал плагиатить "Маяк"?
У Глейха мало времени, ему надо это лето на всю жизнь запоминать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Iuliia Timofeyeva
Ага, "Время вперед" это ж самая новая в мире мелодия, хит нереальный
Время вперёд было не у БК.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lusmin
Давно, год назад или более был комментарий , что Этери очень уж пристально наблюдала какое то выступление БК, не значит ли это что то? Не придала значения, но запомнила. И во тебе, интуиция у кого то!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юлия Ягунова
Этого бы дизайнера и девочекам..хоть немного..
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Ответ tanya_1111
Хоть одна девочка уйдя из ТШТ позволила себе оставить шедевры Глейха?
А хотела? Помнится, как про Сашу Трусову хореограф Соколовской сказал, что программы будут ЕСТЕСТВЕННО меняться, это само собой разумеется при смене штаба, так что даже если бы хотела девочка, то ей бы не позволили.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Oleandra
Алёне ставили программы летом, когда трансферное окно уже закрылось.. Саше не ставили в первый раз, когда к Плющенко ушла, а во второй раз ей тоже ставили летом.. так что, никакого сравнения нет с москвинским штабом..
И за это надо было их так хейтить?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vera Goncharova
Очень разумно. Все лучшее оставили
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Oleandra
Москвина торопилась новые проги поставить двум парам пораньше, чтоб не ушли.. а БК и с прогами ушли.. видимо, давно назревало..
А у Алены не назрело, это другое. Если бы не обрушился на Алену и Сашу весь тот хейт, совсем по другому бы развивалась их спортивная карьера.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lukeria
Ответ Lusmin
Давно, год назад или более был комментарий , что Этери очень уж пристально наблюдала какое то выступление БК, не значит ли это что то? Не придала значения, но запомнила. И во тебе, интуиция у кого то!
Что тут интуировать, два сезона назад собирались к Мозер, еле отговорили. Появилась новая возможность после успеха ТМ почему нет. Ага, два года Тутберидзе наблюдала и вынашивала. Ясно же сказал Дима -наша инициатива. Чего только не начитаешься
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jj
Ответ Iuliia Timofeyeva
Ага, "Время вперед" это ж самая новая в мире мелодия, хит нереальный
Вы БК путаете с Мишиной и Галлямовым)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
Питерская федра наверно оплатила, и поскольку продолжат за Питер, то и постановки можно сохранить.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gift...!
Ответ Наталья Грабовская
Да не в этом дело...В соперничестве тоже есть плюс - это может неплохо стимулировать. А в ТШТ будут мерятся с ТМ (облегчённый вариант), если те не закончат карьеру. И пусть катают "один наборище" - стабильность оставляет желать лучшего. "Наборище" зачётный - нужно наводить лоск, работать над стабильностью, главное, чтобы без травм.
Так и я об этом.
Но рядом с ТМ парным элементам можно поучиться.
Есть понятие эстетики движения. Одно дело, когда ТМ катят, а другое дело -МГ.
ТМ долго на одном льду с ВТ тренировались.
Тогда начали говорить, что они даже двигаются одинаково и очень похожи.
Так всегда бывает.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gift...!
Ответ Светлана Менова
Время вперёд было не у БК.
Какая разница народу: Время вперед или Каренина😂
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
floret
Ответ Лакс
Питерская федра наверно оплатила, и поскольку продолжат за Питер, то и постановки можно сохранить.
Этери программы доработает на свой лад, без этого она уже не может. Будут БК ножки тянуть и ручками работать, как одиночницы.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий