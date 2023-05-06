Бойкова и Козловский не стали менять программы после перехода в группу Тутберидзе

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не стали менять программы при переходе в группу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Фигуристы сохранили постановки, подготовленные к следующему сезону.

Ранее Бойкова рассказала, что над новой короткой программой работали Николай Морошкин и Валерия Чистякова, а над произвольной – Морошкин и Анжелика Крылова.

Отмечается, что сотрудничество с дизайнером Татьяной Волковой также осталось в силе.

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