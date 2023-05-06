Бойкова и Козловский не стали менять программы после перехода в группу Тутберидзе
Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не стали менять программы при переходе в группу Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает «Матч ТВ». Фигуристы сохранили постановки, подготовленные к следующему сезону.
Ранее Бойкова рассказала, что над новой короткой программой работали Николай Морошкин и Валерия Чистякова, а над произвольной – Морошкин и Анжелика Крылова.
Отмечается, что сотрудничество с дизайнером Татьяной Волковой также осталось в силе.
Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱
У нас иначе: средства на постановку выделяются не напрямую, а распределяются через какие-то институциональные механизмы. И это приводит к тому, что постановка как бы принадлежит не спортсмену, а спортивному институту, который он представляет - школе или тренерскому коллективу. В этой парадигме вроде бы логично, что при уходе вне трансферного окна постановку с собой не забирают. Правда, тогда, выходит, нелогично поступают те, кто такого спортсмена берёт - они, получается, бесплатно ему ставят программы. Иногда, впрочем, это решается, и спортсмены кочуют из группы в группу вместе с прогами, но такое всё же редкость.
А вот пример, когда в пределах трансферного окна совершён переход, но уже с программами, поставленными с участием штатного постановщика прежней школы (Морошкина) - вот такое я, пожалуй, вижу впервые. И выглядит это странно - деньги на постановку-то, небось, ещё не выделены, это должно только после итогового заседания федерации произойти.
Но рядом с ТМ парным элементам можно поучиться.
Есть понятие эстетики движения. Одно дело, когда ТМ катят, а другое дело -МГ.
ТМ долго на одном льду с ВТ тренировались.
Тогда начали говорить, что они даже двигаются одинаково и очень похожи.
Так всегда бывает.