  • FIFPRO заявила о возможной забастовке, если женщинам в футболе не дадут паузы для отдыха: «Мы будем отстаивать это не из-за ФИФА, а потому что этого требуют игроки»
16

FIFPRO угрожает забастовкой, если женщинам в футболе не дадут паузы для отдыха.

FIFPRO (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) предупредила, что футболистки могут рассмотреть возможность забастовки, если обязательные периоды отдыха не будут включены в календарь следующих международных матчей в женском футболе.

В новом отчете FIFPRO говорится, что в профессиональном женском футболе сейчас существует «двухуровневая экосистема», где требования к элитным игрокам продолжают расти, в то время как игроки более низкого уровня не получают достаточно игровой практики.

Все 15 лучших игроков в базе данных FIFPRO сыграли 50 и более матчей в сезоне-2024/25, что стало первым подобным случаем с начала мониторинга в сезоне-2020/21.

Так, в отчете говорится, что полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати сыграла 60 матчей за клуб и сборную, причем 57 процентов этих матчей были сыграны с перерывом менее пяти дней между ними. Нападающая сборной Англии и «Арсенала» Алессия Руссо сыграла 57 матчей и показала еще более высокий процент матчей «подряд», чем Бонмати – 61%.

Алекс Калвин, директор по женскому футболу в FIFPRO, заявил, что, несмотря на растущие требования, по-прежнему существует разрыв между ресурсами, выделяемыми на восстановление женщин-футболисток, и ресурсами, выделяемыми на восстановление мужчин-футболистов.

Календарь женских международных матчей на 2026-2029 годы уже утвержден, но Калвин отметил, что введение периодов отдыха может стать ключевым вопросом для последующего календаря, с 2029 по 2031 год.

«Мы всегда говорим, что забастовки – это последний патрон в ружье.

Если к мнению игроков не прислушиваются, то, конечно, нам приходится принимать другие меры. Например, в следующем раунде консультаций обязательные периоды отдыха являются для нас основной гарантией безопасности игроков.

Наличие в календаре неприкосновенных периодов отдыха действительно важно. Очевидно, мы будем отстаивать это в следующем раунде консультаций, не потому, что этого хочет ФИФА, а потому что этого требуют игроки», – заявил Калвин.

Калвин признал, что установить единый глобальный период отдыха может быть сложно, и сказал, что периоды отдыха, возможно, будут отличаться для разных конфедераций.

В докладе также рекомендовалось расширить национальные лиги, ввести или пересмотреть национальные кубки, чтобы помочь игрокам развиваться и получить доступ к более регулярным соревнованиям. Кроме того, поддерживалось расширение женского чемпионата Европы с 16 до 24 команд.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RTÉ.ie
календарь
FIFPro
женский футбол
logoЛа Лига
logoсборная Англии жен
logoАйтана Бонмати
logoЗдоровье
logoБарселона
logoсборная Испании жен
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoФИФА
