Анчелотти выиграл 10-й трофей в «Реале» и 26-й в карьере тренера
Карло Анчелотти завоевал 10-й трофей во главе «Реала».
Сегодня мадридцы победили «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании.
За два этапа работы в «Реале» тренер выиграл один чемпионат Испании, два Кубка Испании, один Суперкубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и два клубных чемпионата мира.
Всего у итальянца 26 трофеев в качестве тренера: 1 с «Ювентусом», 8 в «Милане», 3 в «Челси», 1 в «ПСЖ», 3 с «Баварией», 10 с «Реалом».
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Думаю ему при жизни стоит поставить памятник в Милане и Мадриде