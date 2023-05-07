Анчелотти выиграл 10-й трофей в «Реале» и 26-й в карьере тренера

Карло Анчелотти завоевал 10-й трофей во главе «Реала».

Сегодня мадридцы победили «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании.

За два этапа работы в «Реале» тренер выиграл один чемпионат Испании, два Кубка Испании, один , две чемпионов, два Суперкубка Европы и два клубных чемпионата мира.

Всего у итальянца 26 трофеев в качестве тренера: 1 с « », 8 в « », 3 в « », 1 в «ПСЖ», 3 с «Баварией», 10 с «Реалом».

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