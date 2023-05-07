Анчелотти выиграл 10-й трофей в «Реале» и 26-й в карьере тренера

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Карло Анчелотти завоевал 10-й трофей во главе «Реала».

Сегодня мадридцы победили «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании.

За два этапа работы в «Реале» тренер выиграл один чемпионат Испании, два Кубка Испании, один Суперкубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и два клубных чемпионата мира.

Всего у итальянца 26 трофеев в качестве тренера: 1 с «Ювентусом», 8 в «Милане», 3 в «Челси», 1 в «ПСЖ», 3 с «Баварией», 10 с «Реалом».

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22 комментария

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Андрей Хенто
Великий тренер.
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Сергей Логинов
Четыре участия в Кубке у Карло и две победы. Неплохо)
+13
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f0rmoceft
Анчи давай ещё одну ЛЧ в копилку, верим!
+13
-1
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Youzhny23
Ответ GuruFutbola
Пеп угорает над этой статой)
в лиге чемпионов угарает ? 😁
+8
0
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Granero-24
Анчелотти! Спасибо! С кубком!
+7
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Artem Piatkov
Заслуженный тренер
Думаю ему при жизни стоит поставить памятник в Милане и Мадриде
+7
-1
+6
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riverman1980
Ответ GuruFutbola
Пеп угорает над этой статой)
Пеп рыдает над этой статой со своими двумя ЛЧ )
+5
0
+5
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Youzhny23
Ответ GuruFutbola
Да, и 9 мая продолжит угорать)
Хватит ригоберкич, барса Мания и ТД , не позорься
+3
0
+3
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Этот Райола хочет денег
Старый аристократ продолжает рвать!
+2
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инок
Поздравляем Анчелотти и Реал с очередным трофеем, и ждем ещё - главный, кубок ЛЧ !
+2
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Dvin
Воистину великий коуч!
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dr. cage
Дон Карло великий человек..
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Сириусс Чапаев
Карлито МОЛОТОК !!!
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bostonKG
👏👏👏
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Геннадий Тимченко
тренер - легенда
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M93
Великий Маэстро.
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max mystique
Карло отец!!!
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ALMANAC
Великий тренер вернул в Мадрид кубок✌️
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