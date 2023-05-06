МВД ограничило вместимость «Лужников» 15 000 зрителей. 11 июня там пройдет финал Кубка России (Иван Карпов)

МВД значительно сократило вместимость «Лужников».

Как сообщает журналист Иван Карпов, в МВД решили, что « » не соответствуют приказу 1092 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности – Sports.ru), и наложили на стадион ограничение по вместимости в 15 тысяч болельщиков.

Сейчас приказ распространяется на матчи « » в Мир . С Fan ID на последние три матча автозаводцев в Премьер-лиге пришли 5 987 человек (на « » – 207, на «Факел» – 1 626, на «Спартак» – 4 154).

Отметим, что 11 июня в «Лужниках» должен пройти финал Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с победителем пары « » – « ». Арена вмещает 81 000 зрителей на спортивных мероприятиях.

В «Лужниках» снова 200 тысяч. И снова не на футболе

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