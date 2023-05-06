МВД ограничило вместимость «Лужников» 15 000 зрителей. 11 июня там пройдет финал Кубка России (Иван Карпов)
МВД значительно сократило вместимость «Лужников».
Как сообщает журналист Иван Карпов, в МВД решили, что «Лужники» не соответствуют приказу 1092 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности – Sports.ru), и наложили на стадион ограничение по вместимости в 15 тысяч болельщиков.
Сейчас приказ распространяется на матчи «Торпедо» в Мир РПЛ. С Fan ID на последние три матча автозаводцев в Премьер-лиге пришли 5 987 человек (на «Урал» – 207, на «Факел» – 1 626, на «Спартак» – 4 154).
Отметим, что 11 июня в «Лужниках» должен пройти финал Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Урал». Арена вмещает 81 000 зрителей на спортивных мероприятиях.
В «Лужниках» снова 200 тысяч. И снова не на футболе
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Зато не как в 90-х и лишь бы не было известно чего...Кажется, этот лозунг дорогим россиянам хозяева страны продавали на протяжении последних пары десятков лет.
С ним и 15 000 не наберут
А я реально ведь задумывался, как они собираются с фан-айди делать картинку полной заполняемости финала КР, потому что там даже паспортные болельщики ЦСКА не смогут собой забить всю чашу) А они, оказывается, ограничили вместимости и потом заявят, что так мало народу на финале из-за ограничения. А то так бы, конечно, весь стадион заполнили и с фан-айди :D