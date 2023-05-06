МВД ограничило вместимость «Лужников» 15 000 зрителей. 11 июня там пройдет финал Кубка России (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Торпедо Урал Краснодар стадионы Политика Fan ID Футбол

МВД значительно сократило вместимость «Лужников».

Как сообщает журналист Иван Карпов, в МВД решили, что «Лужники» не соответствуют приказу 1092 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности – Sports.ru), и наложили на стадион ограничение по вместимости в 15 тысяч болельщиков.

Сейчас приказ распространяется на матчи «Торпедо» в Мир РПЛ. С Fan ID на последние три матча автозаводцев в Премьер-лиге пришли 5 987 человек (на «Урал» – 207, на «Факел» – 1 626, на «Спартак» – 4 154).

Отметим, что 11 июня в «Лужниках» должен пройти финал Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Урал». Арена вмещает 81 000 зрителей на спортивных мероприятиях.

В «Лужниках» снова 200 тысяч. И снова не на футболе

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76 комментариев

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Aleksey Yashin
А когда будет очередной концерт-митинг, то Лужники вновь станут безопасными, и смогут принять 80 тысяч бюджетников?
+334
-8
+326
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Ilia Tikhonov
Это вместо фан айди?)месть?)
+95
-6
+89
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ss_podonok
видимо с расчётом два космонавта на одного фаната
+54
-4
+50
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Bashibuzuck
Ответ Ilia Tikhonov
Это вместо фан айди?)месть?)
На финал кубка вроде нужен фан-айди
+54
-4
+50
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Hitgoe Himgob
После Прилепина там и до 5к теперь ограничат)))
+50
-7
+43
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Влад Путман
Боится один дед а запрещают всем.
+55
-12
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Михаил1970
Ответ Aleksey Yashin
А когда будет очередной концерт-митинг, то Лужники вновь станут безопасными, и смогут принять 80 тысяч бюджетников?
На митингах-концертах призывают к тому, от чего ввели фан-иду.
+39
-3
+36
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Геннадий Тимченко
Ответ Нейтральный критик
Забавно, когда русских учат жить поуехавшие и соседи.
так это они ограничили число зрителей❓🤔
+34
-1
+33
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Саша Пушкин
Ответ Барсик Юрана
Ясно чьих рук дело
Безотносительно истории с этим Прилепиным, получается любую дичь, разборки кланов и происшествия можно теперь без разбирательства и расследования моментально списывать на "ясно чьих рук дело".
Зато не как в 90-х и лишь бы не было известно чего...Кажется, этот лозунг дорогим россиянам хозяева страны продавали на протяжении последних пары десятков лет.
+39
-8
+31
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BaltikaSPb
На финал нужен фануйди
С ним и 15 000 не наберут
+23
-2
+21
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Trash Talking
Ахахах.
А я реально ведь задумывался, как они собираются с фан-айди делать картинку полной заполняемости финала КР, потому что там даже паспортные болельщики ЦСКА не смогут собой забить всю чашу) А они, оказывается, ограничили вместимости и потом заявят, что так мало народу на финале из-за ограничения. А то так бы, конечно, весь стадион заполнили и с фан-айди :D
+14
-1
+13
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jonnysilverhand01
Лужники это уже не спортивный объект, где в своё время сборная России побеждала сборную Англии и выходила на Евро, это площадка для всяких воинственных певцов Шаманов и Газмановых, ну и чтобы гарант конституции рейтинги себе поднимал на потеху бюджетников с бесплатной армейской кашей
+13
-2
+11
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Bashibuzuck
Ответ Hitgoe Himgob
В Нижний?)
В Белгород😁
+11
0
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Hitgoe Himgob
Ответ Андрей Вахрушев
Перенести в другой город было бы правильным решением
В Нижний?)
+13
-3
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Мосгорсуд
А как же фануйди? Что, уже не даёт гарантии безопасности?)))
+11
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Андрей Вахрушев
Перенести в другой город было бы правильным решением
+11
-2
+9
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falkao2013
Зато на концерт с дедом можно и нужно заполнить стадион доверху)
+11
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zanuda59
Напишут, что был аншлаг.
+12
-3
+9
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Nadert@
Ответ Aleksey Yashin
А когда будет очередной концерт-митинг, то Лужники вновь станут безопасными, и смогут принять 80 тысяч бюджетников?
Там все учтенные и проверенные были.
+11
-3
+8
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Андрей Вахрушев
Ответ Hitgoe Himgob
В Нижний?)
В Краснодар
+8
0
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Павел Аникеев
Давайте без зрителей. Так спокойней и надежней.
+7
-1
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андрэ
мда... реально из футбола делают рассадник бандитизма, пора уже запрещать его
+6
-1
+5
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Balt
Круто. Ничего не скажешь. Стадион на 81 тыс. ограничить 15 тыс. на один из главных матчей сезона в котором разыгрывается трофей. Каким требования не соответствует стадион на котором финал ЧМ проводился? И что дальше будет?
+5
-1
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dpv
Ответ Hitgoe Himgob
После Прилепина там и до 5к теперь ограничат)))
Да вообще пора этот навязанный нам проклятым западом чуждый вид спорта запретить.
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Александр Михненко
Сильная и могучая Россия, ничего не боится, горжусь , бункерный дед, самый великий президент МИРА
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