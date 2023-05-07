Костин подрался с Уайтклаудом во 2-м матче серии с «Вегасом». У него 4 хита, 2 блока и «минус 1» за 8:56
Клим Костин подрался с Заком Уайтклаудом во 2-м матче серии с «Вегасом».
«Эдмонтон» обыграл «Голден Найтс» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).
Эпизод с участием российского форварда «Ойлерс» произошел на последней минуте игры во время стычки с участием игроков обеих команд.
Судьи выписали нескольким ее участникам дисциплинарные штрафы, Костин и его соперник получили по 5 минут.
Сегодня Клим (8:56, 1:11 – в большинстве, «минус 1») отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками. В 8 играх в текущем плей-офф у него 4 (3+1) балла.
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