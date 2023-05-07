Костин подрался с Уайтклаудом во 2-м матче серии с «Вегасом». У него 4 хита, 2 блока и «минус 1» за 8:56

Теги драки Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Клим Костин Зак Уайтклауд Хоккей

Клим Костин подрался с Заком Уайтклаудом во 2-м матче серии с «Вегасом».

«Эдмонтон» обыграл «Голден Найтс» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1). 

Эпизод с участием российского форварда «Ойлерс» произошел на последней минуте игры во время стычки с участием игроков обеих команд.

Судьи выписали нескольким ее участникам дисциплинарные штрафы, Костин и его соперник получили по 5 минут. 

Сегодня Клим (8:56, 1:11 – в большинстве, «минус 1») отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками. В 8 играх в текущем плей-офф у него 4 (3+1) балла. 

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5 комментариев

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Кино Музыка
Костин становится лидером давления. Его роль по этому показателю гораздо важней, чем кажется. Клубу очень не хватало именно этого фактора, особенно с учетом излишнего дружелюбия защитников.
+9
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+9
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slavick
У Костина победа по очкам в 1м раунде
+3
-2
+1
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Александр Невский
Молодец Костин
+1
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Джон Мщузавсех
Где подрался, помял немного.
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saa1910mail@gmail.com
Ответ Кино Музыка
Костин становится лидером давления. Его роль по этому показателю гораздо важней, чем кажется. Клубу очень не хватало именно этого фактора, особенно с учетом излишнего дружелюбия защитников.
как они в этом году под потолок залезут? Костина нужно продлевать, Бушар нереально плэй офф проводит... Нерса сплавить наврядли получится, Кэмпбэла тоже.
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