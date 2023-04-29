«Зенит» станет чемпионом в следующем туре, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Факел Футбол

«Зенит» может стать чемпионом России в следующем туре Мир РПЛ.

Для этого петербургскому клубу нужна победа над «Спартаком», также необходимо, чтобы «Ростов» не выиграл у «Факела».

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится на «Газпром Арене» 7 мая. «Ростов» примет «Факел» 6 мая.

У «Зенита» за 5 туров до конца чемпионата 61 очко, у «Ростова» – 50, у «Спартака» – 49, у ЦСКА – 48.

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65 комментариев

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Антон Панарин
Зенит в любом случае станет чемпионом, вопрос, когда)))
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igls54
Маловероятно, что Ростов с Факелом потеряет очки
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+29
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Данко Лазович
Спартак оказал себе медвежью услугу. Зениту не придется даже настраиваться на игру))
+26
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Андрей Мурин
Мне как болельщику Зенита, не принципиально, когда Зенит станет чемпионом! Понятно, что он уже чемпион. Сегодня я болел за Ростов, и очень жаль, что в конце пропустили. И эмоции Карпина в подтрибунке «вот бл.т а» мне очень понятны. Просто на мой взгляд Валера с русской молодежью заслужил серебро больше , чем Спартак
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воробей джек
Питер красавцы! Заслужили!
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Никита Самарин
Учитывая форму названных команд - это случится с вероятностью в 90%. Спартак с такой игрой отгребёт как обычно в Питере полную кошёлку.
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Alex_msk
Спартак помог оформить зениту идеальное чемпионство. Ну гении же!
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Давид Золотов
Я болею за Спартак буду рад если мы обыграем Зенит, но если нет то должны проводить чемпиона турнира по коридору, считаю это здравым поступком
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alexsem69
Ответ Антон Панарин
Зенит в любом случае станет чемпионом, вопрос, когда)))
Зенит станет Чемпионом!
и точка.!
+6
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Колбаскер тут
Ответ igls54
Маловероятно, что Ростов с Факелом потеряет очки
Зенит зарядит Воронеж. А Валера удален
+12
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Кубань жива
Зенит машина и когда становится чемпионом он сам решает,но показательно с Москвой,в этом особый шик!!!
+6
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Светлана Агейкина
Ответ Никита Самарин
Учитывая форму названных команд - это случится с вероятностью в 90%. Спартак с такой игрой отгребёт как обычно в Питере полную кошёлку.
Ростов не обыграет Факел?
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fil_spb
Факелу - победу, Спартачку - пятерочку. Вот так хорошо)
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Nogoi89
Ну, у Спартака меньше шансов отнять очки, чем у Факела.
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Lukich 161
Ответ Данко Лазович
Спартак оказал себе медвежью услугу. Зениту не придется даже настраиваться на игру))
Спартак по чудесному стечению обстоятельств должен был быть отцеплен от борьбы за медали после игр с Краснодаром и Ростовом
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Lumberjack
что там говорил Федун? "Спартак каждый год раскатывает красно-белую дорожку Зениту к чемпионству"? Так кажется?
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Dark.Babysitter
Будет красиво, когда в Питере Зенит станет чемпионом после победы над Спартаком.
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Циник Петербургский
Ответ jonnysilverhand01
Очередное углеводородное чемпионство ! Миллер доволен !
Ну, не всё же быть другим углеводородным чемпионствам - с привкусом допинга бромантана и скандалов ;)
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Назар Игорь
К чему эти версии, Зенит уже чемпион, остальные далеко. Хотелось бы видеть на второй строчке ЦСКА. По игре самые достойные, опять же юбилей.
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Abriel
Ответ Заяцволк
Кстати, в пердиве не нужно будет оформлять ФанИд, чтобы на стадион попасть, разве это плохо ? Болельщики Зенита должны хотеть этого, они же там возмущались сильно
мы лучше на ваш С там посмотрим, хоть поржём
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Сергей Рукавцов
Ответ IvanKo
Ростов сам не потяряет, ему помогут потерять.
кто поможет и зачем?
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Из Парижа с любовью
Такому Спартаку в СПБ против мотивированного Зенита .... ну посмотрим, может чудо и случится. Если бразилы не выспятся разве что.
Тут любителям интриги логичней рассчитывать, что Ростов обыграет Факел
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JoaoMoutinho
Ответ Колбаскер тут
Зенит зарядит Воронеж. А Валера удален
Воронеж борется за выживание. Там больше нечего заряжать
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micka
Предвижу разгром Спартака. Мотивация будет двойная или даже тройная.
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Колбаскер тут
Весь мир за Воронеж
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