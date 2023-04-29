«Зенит» станет чемпионом в следующем туре, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел»
«Зенит» может стать чемпионом России в следующем туре Мир РПЛ.
Для этого петербургскому клубу нужна победа над «Спартаком», также необходимо, чтобы «Ростов» не выиграл у «Факела».
Матч «Зенит» – «Спартак» состоится на «Газпром Арене» 7 мая. «Ростов» примет «Факел» 6 мая.
У «Зенита» за 5 туров до конца чемпионата 61 очко, у «Ростова» – 50, у «Спартака» – 49, у ЦСКА – 48.
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и точка.!
Тут любителям интриги логичней рассчитывать, что Ростов обыграет Факел