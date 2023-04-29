«Зенит» станет чемпионом в следующем туре, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел»

«Зенит» может стать чемпионом России в следующем туре Мир РПЛ.

Для этого петербургскому клубу нужна победа над « », также необходимо, чтобы «Ростов» не выиграл у « ».

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится на «Газпром Арене» 7 мая. « » примет «Факел» 6 мая.

У « » за 5 туров до конца чемпионата 61 очко, у «Ростова» – 50, у «Спартака» – 49, у ЦСКА – 48.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд