Арас Озбилиз: «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор. Не важно, что они заклятые соперники, главное — уважение»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Арас Озбилиз Футбол

Арас Озбилиз считает, что «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор.

В воскресенье сине-бело-голубые сыграют дома с москвичами в 26-м туре Мир РПЛ и могут оформить чемпионство.

«В «Зените» не правы! Чемпионский коридор может быть на следующей игре, но никак не в матче со «Спартаком». Если, конечно, «Ростов» проиграет в субботу, то это возможно, но я не думаю, что Карпин отдаст очки «Факелу», ха-ха!

В случае потери очков «Ростовом» в субботнем матче «Зенит» уже точно чемпион. Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное — уважение», — сказал бывший полузащитник «Спартака».

Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на матч «Зенит» – «Спартак», если «Ростов» не победит «Факел»

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100 комментариев

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Сектор Джаза
Что за горячечный бред?
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+56
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Dikki Shelton
Не должен, и не сделает.
+71
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Джиза
Да вы надоели, нет у нас такой традиции. И, блин, такое можно было бы сделать в каком-то особенном случае, типа, если Факели или Торпедо выиграли титул. Типа - уважуха! А так - бред.
+37
-5
+32
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Klinsmann32
в принципе как Зениту плевать где там в таблице вы находитесь) я тоже против коридора)
+30
-4
+26
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Лжетрофеич
Ответ Геннадий Киселев
Кроме , как своим болельщикам, Спартак никому и ничего не должен.
да и своим болельщикам тоже, судя по игре
+29
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Геннадий Киселев
Кроме , как своим болельщикам, Спартак никому и ничего не должен.
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+20
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Игорь Пичугин
Пускай ещё Спартачи колено одно преклонят.
+21
-6
+15
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ТрактоПоктер
Как болельщик Зенита говорю, что это бред лютый!
Все эти коридоры, не наша тема, чё за откровенное навязывание непонятно чего
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+13
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Приорат70
Уважение непреходящая материя, подвластная даже (иногда и исключительно) молчанию, а коридор все лишь ритуал, без которого десятилетиями неплохо обходились
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Demon44
какой ещё коридор? Зенит на момент начала математически будет чемпионом? нет. ну про что вообще речь тут идёт. снова идиоты журналюги тупые вопросы кому зря задают.
+12
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Удар Кержакова
Ответ Simplicissimus
Коридор будет действительно достойным жестом и плюсом к имиджу ФКСМ в первую очередь. Игру посмотрю, возможно, только ради этой интриги
Можешь не смотреть. В случае поражения Ростова, Зенит жо матча с Спартаком всё-равно не будет чемпионом.
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Катя СПб
Ответ miron4ik
Совсем охренели, сначала станьте дэюро а потом коридоры просите
А кто их просит?
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Spartakus1984
Прочитал комментарии одного человека, который хорошо подметил,а смог бы Озбилис сделать коридор сборной Азербайджана?
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Арсен Венгер (копия)
Ответ Dikki Shelton
Не должен, и не сделает.
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Why always me?!
Коридоры это забугорная традиция, и выполняется по желанию, а не обязаловка. Так что никто Зениту в РПЛ никакие коридоры не должен.
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Олег Болдурь
Пусть озбилиз коридор с шашлыками для азербонов в ущелье устроит!
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Только Крылья
у нас не принято это. с чего должен то? нет у нас этой традиции
+9
-3
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OldRedWhite
Ответ Сектор Джаза
Что за горячечный бред?
Пять матчей за Спартак !
ЗаслужОнный ветеран - кому ж высказаться , коли не ему?
+10
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Сергей Круглов
Традиция эта Европейская, не наша, может тогда сразу гей парад проведем, после матча
+7
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Доктор Верховцев
Я думаю, что в конце следующего сезона Зенит должен сделать Спартаку коридор. И с почётом проводить его по этому самому коридору в пердив.
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воробей джек
Пусть все сделают! Арас дело говорит.
+17
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Олимпионик
Арас участвовал бы в чемпионском коридоре например для турецкой команды? Ничего, главное уважение.
+4
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Егор Янцев
Я так понимаю вообще никого не интересует , что Ростов с факелом ещё не сыграли 🤷 сделайте коридор и всё тут
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Дмитрий Раткович
У Зенита заклятый соперник это Тосно и Динамо местное было
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Metaphrast
Какая дичь в головах.
Найдите сначала хоть кого-то из Петербурга и Зенита, кто топит за этот пресловутый коридор?
Второе. Зенит еще НЕ стал чемпионом, потому это изначально ахинея.
Третье. Ростов и Факел еще не играли.

Срач на пустом месте из ничего.
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