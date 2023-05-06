Арас Озбилиз: «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор. Не важно, что они заклятые соперники, главное — уважение»
Арас Озбилиз считает, что «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор.
В воскресенье сине-бело-голубые сыграют дома с москвичами в 26-м туре Мир РПЛ и могут оформить чемпионство.
«В «Зените» не правы! Чемпионский коридор может быть на следующей игре, но никак не в матче со «Спартаком». Если, конечно, «Ростов» проиграет в субботу, то это возможно, но я не думаю, что Карпин отдаст очки «Факелу», ха-ха!
В случае потери очков «Ростовом» в субботнем матче «Зенит» уже точно чемпион. Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное — уважение», — сказал бывший полузащитник «Спартака».
Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на матч «Зенит» – «Спартак», если «Ростов» не победит «Факел»
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Все эти коридоры, не наша тема, чё за откровенное навязывание непонятно чего
ЗаслужОнный ветеран - кому ж высказаться , коли не ему?
Найдите сначала хоть кого-то из Петербурга и Зенита, кто топит за этот пресловутый коридор?
Второе. Зенит еще НЕ стал чемпионом, потому это изначально ахинея.
Третье. Ростов и Факел еще не играли.
Срач на пустом месте из ничего.