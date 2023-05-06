Арас Озбилиз считает, что «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор.

В воскресенье сине-бело-голубые сыграют дома с москвичами в 26-м туре Мир РПЛ и могут оформить чемпионство.

«В « » не правы! Чемпионский коридор может быть на следующей игре, но никак не в матче со « ». Если, конечно, «Ростов» проиграет в субботу, то это возможно, но я не думаю, что Карпин отдаст очки «Факелу», ха-ха!

В случае потери очков « » в субботнем матче «Зенит» уже точно чемпион. Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное — уважение», — сказал бывший полузащитник «Спартака».

Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на матч «Зенит» – «Спартак», если «Ростов» не победит «Факел»

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