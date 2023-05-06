Кокорин забил в свои и в чужие ворота в матче «Ариса» с АЕК – 1:1

Александр Кокорин забил гол в свои ворота в матче против АЕК.

Матч АЕК Ларнака – «Арис» в 7-м туре плей-офф чемпионата Кипра закончился ничьей со счетом 1:1.

Оба гола забил – он поразил чужие ворота на 40-й минуте, а свои – на 59-й.

Всего у российского нападающего 13 голов и 6 результативных передач за 28 игр в « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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