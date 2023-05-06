Кокорин забил в свои и в чужие ворота в матче «Ариса» с АЕК – 1:1

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин АЕК Ларнака Футбол

Александр Кокорин забил гол в свои ворота в матче против АЕК.

Матч АЕК Ларнака – «Арис» в 7-м туре плей-офф чемпионата Кипра закончился ничьей со счетом 1:1.

Оба гола забил Кокорин – он поразил чужие ворота на 40-й минуте, а свои – на 59-й.

АЕК Ларнака – Арис Лимасол 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
6 мая, 19.00, «АЕК-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 40 Кокорин, 1:1 – 59, автогол Кокорин.
АЕК ЛарнакаПирич, Томович, Росалес, Анхель Гарсия, Миличевич, Дьюрчо, Луиш Гуштаву, Пере Понс, Наум, Тричковски, Фараж.
Арис ЛимасолВана, Яго, Брурссон, Пилеас, Боачи, Сзоке, Струски, Shavy, Маямбела, Кокорин, Гомис.

Всего у российского нападающего 13 голов и 6 результативных передач за 28 игр в «Арисе». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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78 комментариев

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porosenochek
За себя и за Сашку!
+113
-2
+111
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melowchi
это френдли фаер огонь по своим
+91
-3
+88
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Niko [Ars]
внутренние противоречия Кокорина разрешились - ничья 1:1
+76
-2
+74
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Ansu Fati
Кто ты, воин?
+41
-1
+40
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Человек1991
КокоГол и КокоАвтогол)
+30
-4
+26
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Valeriy Komarow
Какой же все таки мастер наш Санек, а его профессионализм просто не дал ему покинуть киприотское поле без дубля.
+25
-1
+24
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Log in
Вот это форвард, вот это настоящий форвард!
+21
-2
+19
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Иван Тасминский
Кокорин насколько силён, что его больше не удовлетворяют одни лишь чужие ворота, теперь он будет забивать куда хочет.
+20
-2
+18
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de-fussball
Я сказал "обе забьют", значит обе забьют! (с) Кокорин
+14
-1
+13
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mitos
В контракте не прописано в чьи ворота)
+12
0
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Ya Tolik
Надеюсь, автогол тоже будут учитывать в статистике как гол=)
+13
-3
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hulk&boloto
Тащит всю лигу!
+8
0
+8
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igls54
Саня за двоих зажигает
+10
-3
+7
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Андрей Балабаев
В начале нулевых в кубковом матче Зенит-Кубань Андрей Кобелев забил и в свои и в чужие. А после игры сказал: обидно что заменили, шёл на хет-трик.
+6
0
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Faulheit
14 голов получается
+4
0
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InsomniaS.R
Бог дал, Бог взял
+4
0
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Nickolay Lyskov
Что творит, чертяка! Глыба, колосс!
+4
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waleri
Саня поставил железобетонно - обе забьют!
+3
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Kuryanin
Бей своих, чтобы чужие боялись.
+3
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statistic5
ни в одной другой ветке на спортсру нет такого единодушия!
одно сплошное восхищение
+3
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Светлана М
Забил во все ворота, какие нашел
+3
0
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Утя Ваткин
Бог дал, Бог взял.
+3
-1
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T622222
Кокорин пробил пенальти и взял мяч!
+2
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Oleg Olegov
Ответ ProZ
вспоминается известный анекдот ))
Купил мужик Кокорина, а он ему как раз?
+3
-1
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ВОЛКОДАВ
Парень набрал ход...
+2
0
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