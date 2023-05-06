Кокорин забил в свои и в чужие ворота в матче «Ариса» с АЕК – 1:1
Александр Кокорин забил гол в свои ворота в матче против АЕК.
Матч АЕК Ларнака – «Арис» в 7-м туре плей-офф чемпионата Кипра закончился ничьей со счетом 1:1.
Оба гола забил Кокорин – он поразил чужие ворота на 40-й минуте, а свои – на 59-й.
- Дата проведения
- 6 мая, 19.00, «АЕК-Арена»
-
АЕК Ларнака –
Пирич, Томович, Росалес, Анхель Гарсия, Миличевич, Дьюрчо, Луиш Гуштаву, Пере Понс, Наум, Тричковски, Фараж.
Всего у российского нападающего 13 голов и 6 результативных передач за 28 игр в «Арисе». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
одно сплошное восхищение